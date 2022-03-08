Instagram, Boomerang ve Hyperlapse Uygulamalarının Fişini Çekiyor!

Instagram, birincil uygulamasının kamera ve video merkezli özelliklerine odaklanmak için eski, bağımsız uygulamalarını kapatarak uygulama portföyünü basitleştiriyor. Geçen hafta, Meta‘nın sahip olduğu dev, bağımsız IGTV uygulamasını kapattığını duyurmuştu. IGTV uygulamasıyla birlikte şirket, bağımsız Boomerang uygulaması ve timelapse uygulaması Hyperlapse dahil olmak üzere iki eski uygulamasını kapatıyor.

Instagram Boomerang ve Hyperlapse’i Kapatıyor!

Instagram, resmi blog gönderisinde bağımsız Boomerang ve Hyperlapse’i kapatmayacağından bahsetmese de, şirketin IGTV uygulamasıyla aynı gün uygulamaları kapattığı bildirildi. Apptopia tarafından Techcrunch‘a sağlanan verilere göre Boomerang ve Hyperlapse‘in son günü 1 Mart’tı.

Instagram‘daki iki bağımsız uygulama arasında Boomerang, hem Apple App Store hem de Google Play Store‘daki varlığı sayesinde 300 milyondan fazla indirildiği için açıkça daha popülerdi. Aslında, Boomerang‘ın kapatılıncaya kadar günde ortalama 26.000 indirmesi mevcuttu. Hyperlapse ise yalnızca iOS için mevcuttu ve yalnızca 23 milyon ömür boyu indirmeye sahipti.

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Instagram‘ın IGTV, Hyperlapse ve hatta Threads gibi bağımsız uygulamalarını kapatması şaşırtıcı değil. Sosyal dev, bu uygulamaların sunduğu birçok özelliği birincil uygulamasına entegre etti. Örneğin, doğrudan Instagram uygulamasının kendisinden Boomerang videoları oluşturabilirsiniz ve bu nedenle bağımsız Boomerang uygulaması hiçbir anlam ifade etmedi.

Ayrıca, bu uygulamaları kapatmak, Instagram‘a birincil uygulamasına ve Reels gibi diğer girişimlere odaklanması ve bunları daha da geliştirmesi için daha fazla alan ve zaman sağlayacaktır. Instagram’ın bu hareketi hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda düşüncelerinizi bize bildirin.