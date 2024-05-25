OLED iPad Mini ve iPad Air için heyecan verici gelişmeler var. Teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratan yeni bir tedarik zinciri raporuna göre, Apple 2026 yılında OLED ekranlı iPad Mini ve iPad Air modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Apple’ın en küçük iPad serisi olan iPad Mini, OLED teknolojisi ile büyük bir yenilik yaşayacak. Aynı dönemde, iPad Air de OLED ekran ile donatılarak kullanıcılarına daha yüksek bir görüntü kalitesi sunacak.

Apple, 2026’da OLED iPad Mini ve OLED iPad Air Modellerini Tanıtabilir

Kore’deki kaynaklardan gelen bilgilere göre, Samsung Display, 2025’in sonlarında yeni iPad modellerinde kullanılacak OLED ekranların seri üretimine başlamayı planlıyor. Samsung Display’in, iPad serisinin bu yeni üyesi için ekran örnekleri geliştirmeye çoktan başladığı belirtiliyor. Bu gelişme, Apple’ın iPad serisine yeni bir soluk getirecek.

Samsung Display, bu yıl içerisinde iPad Pro için OLED panellerin seri üretimine başlamıştı. Şimdi ise aynı teknolojiyi iPad Mini’ye taşımak için çalışmalara hız veriyor. Geçtiğimiz ay Apple için yeni OLED ekran örnekleri geliştiren Samsung Display’in, bu süreci hızla tamamlaması bekleniyor.

Rapor ayrıca, Apple’ın iPad Air modelinde de OLED ekran teknolojisini kullanacağını öne sürüyor. Apple’ın mevcut iPad Pro modellerinde kullanılan pahalı ve sofistike ekran teknolojisi, zamanla daha uygun maliyetli hale gelerek orta sınıf ürünlere de yayılacak.

Yeni iPad Ne Zaman Çıkacak?

Bu yeni rapor, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Koreli bir başka kaynak tarafından açıklanan iPad yol haritası ile de tutarlılık gösteriyor. Yeni iPad ne zaman çıkacak sorusu da bu şekilde cevap buluyor.

2024: OLED ve ProMotion özellikli 11 inç ve 12.9 inç yeni iPad Pro M4

OLED ve ProMotion özellikli 11 inç ve 12.9 inç 2026: Daha büyük 8.7 inç ekrana ve OLED’e sahip yeni iPad Mini

Daha büyük 8.7 inç ekrana ve OLED’e sahip 2026: OLED ekranlı yeni 10.9 inç iPad Air

OLED ekranlı yeni 10.9 inç iPad Air 2027: OLED ekranlı yeni 12.9 inç iPad Air

Bu takvime göre, 2024 yılında OLED ekranlı iPad Pro modelleri piyasaya sürülecekti ve bu geçtiğimiz haftalarda gerçek oldu. 2026 yılında ise, OLED ekranlı iPad Mini ve iPad Air modelleri kullanıcılarla buluşacak. Özellikle iPad Mini’deki bu büyük değişiklik, Apple’ın küçük boyutlu tablet serisinde önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, iPad Mini’nin jelly scrolling sorunlarını gidermek için bu yıl geçici bir modelin piyasaya sürülebileceği de iddia ediliyor. Bu geçici model, kullanıcıların deneyimini iyileştirmeyi hedeflerken, 2026 yılında tanıtılacak olan OLED ekranlı model için hazırlıkların sürdüğünü gösteriyor.

Apple’ın OLED ekran teknolojisine geçişi, kullanıcılarına daha canlı renkler ve daha yüksek kontrast oranları sunacak. Bu gelişme, özellikle medya tüketimi ve profesyonel kullanım açısından büyük avantajlar sağlayacak. 2026 yılında piyasaya sürülecek olan OLED ekranlı iPad Mini ve iPad Air modelleri, Apple’ın teknoloji dünyasında öncülüğünü bir kez daha kanıtlayacak.

İlginizi Çekebilir: Galaxy A52 One UI 6.1 ile müjdelendi, Samsung çok hızlı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yeni iPad modellerini ne zaman tanıtacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!