Haber
OLED ekranlı iPad bekleyenlere kötü haber!
Apple’ın mini-LED ve OLED ekran teknolojilerine sahip iPad modelleri uzun süreden beri bekleniyor. İlk versiyonundan bu yana IPS LCD ekran kullanan tabletin panel değişikliği bir süre daha gecikebilir!
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iPad Pro mini-LED ekrana geçiyor, OLED ekran ise 2022’ye kaldı!
Bilindiği üzere Apple, iPhone 12 serisinin tamamında OLED ekran kullanarak geleneksel IPS LCD panele veda etmişti. Bu yıl ise benzer bir gelişmenin iPad cephesinde olması bekleniyor. iPad Pro ve Mini’nin mini-LED, serinin diğer modellerinin ise OLED ekran teknolojisine geçeceğine ilişkin iddialar uzun süredir dolaşıyor. Güney Kore’den yansıyan bilgilere göre, OLED ekranlı ilk iPad’in üretim süreci 2022’ye ertelenmiş olabilir.
Bu sürpriz gelişmenin altında ise Apple’ın belirlediği yüksek kalite standartları yatıyor. Yeni iPad modellerinde geleneksel OLED ekranlardan ziyade daha ince ve esnek yapıdaki hibrit OLED panellerin kullanılması planlanıyor. Apple’ın ekran tedarikçileri olan LG ve Samsung Display’in ise bu panelleri üretmek için gerekli ekipmanlara henüz sahip olmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla ilk sevkiyatların başlamasının hedeflendiği 2022 sonuna kadar OLED ekranlı bir iPad’in duyurulması mümkün görünmüyor.
2018 yılına dayanan bir rapor, Apple’ın maliyeti arttıracağı gerekçesiyle iPad’lerde OLED ekran kullanmaya sıcak bakmadığını gösteriyordu. Ancak Samsung ve Lenovo gibi markaların üst seviye tablet modellerinde OLED/AMOLED ekrana geçiş yapması, Apple’ın kararını değiştirmiş olabilir. Son olarak iPad Pro ve Mini modellerinde kullanılması planlanan mini-LED ekranlarda herhangi bir sorun olmadığını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A32 5G Geekbench üzerinde görüntülendi!
Samsung Galaxy A32 5G yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firmanın yeni orta seviye akıllı telefonu Geekbench üzerinde görüntülendi.
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Samsung Galaxy A32 5G de Geekbench’e uğradı!
Samsung, Galaxy A serisine şu sıralar yoğun mesai harcıyor. Galaxy A72 5G modelinden sonra serinin bir diğer üyesi olan Galaxy A32 5G ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Tasarım detayları ve bazı teknik özellikleri daha önceden sızdırılan akıllı telefon şimdi de Geekbench üzerinde görüntülendi. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon tekli çekirdek performansında 478 puan alırken, çoklu çekirdek performansında da 1595 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Tasarımı daha önce yapılan sızıntılar ile kesinleşen Samsung Galaxy A32 5G, bizleri Dimensity 720 işlemcisi ile karşılayacak. 4 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon Android 11 ile piyasaya çıkacak. 6.5 inçlik damla çentikli ekran ile geleceği öğrenilen akıllı telefon henüz değeri tam belli olmayan bir adet ön kameraya sahip olacak. Arka tarafta da dörtlü kamera kurulumu dikkat çeker iken, kameraların teknik özellikleri henüz kesinleşmedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde FCC‘ye de uğrayan akıllı telefon 5000 mAh değerinde batarya kapasitesine ve 15W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olacak. Sade bir tasarım anlayışına sahip olması beklenen akıllı telefonun yakın bir zaman içerisinde tanıtılması bekleniyor.
Samsung
Samsung Galaxy S21, Çin’de ön siparişe açıldı!
Samsung, Galaxy S21 modelinin ön sipariş sürecini Çin Halk Cumhuriyeti’nde resmen başlattığını duyurdu. Şirket resmi web sitesinde yaptığı açıklamada, kullanıcıların 100 CNY (yaklaşık 15 dolar) ödeyerek ön sipariş sürecine katılabileceklerini söyledi. Ayrıca Samsung ön sipariş sürecine katılanların ödediği fiyat miktarını, Galaxy S21’in nihai fiyatından düşeceğini de açıkladı.
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Samsung Galaxy S21 ön sipariş süreci başladı!
Samsung Galaxy S21 serisinin 14 Ocak 2020 tarihinde tanıtılacağını artık biliyoruz. Samsung, 2021 yılında çıkaracağı ilk amiral gemisi olma özelliğini taşıyacak S21 serisinin ön sipariş sürecini hatırlarsanız Hindistan’da başlatmıştı. Şimdiyse şirket, aynı süreci Çin’de de başlattığını resmen duyurdu.
Bugün itibariyle Çin’deki kullanıcılar, 100 Çin Yuanı (yaklaşık 15 dolar) ödeyerek Galaxy S21 için başlatılan ön sipariş sürecine katılabilecekler. Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların ödedikleri 100 Çin Yuanı, Galaxy S21’i satın alacakları zaman da asıl fiyattan düşülecek.
Web sitesinde yaptığı açıklamada “2021 yılının ilk amiral gemisi” sloganıyla ön sipariş sürecini duyuran Samsung, Galaxy S21’in adından direkt olarak bahsetmiyor. Bunun yerine cihazı, “Samsung’un 2021’de çıkaracağı ilk 5G destekli amiral gemisi” ifadeleriyle duyuran şirket, bu açıklamasıyla da Galaxy S21 serisini Çin’de 5G versiyonlarıyla piyasaya süreceğini resmen ilan etmiş oldu.
Samsung Galaxy S21’lerin bilinen özellikleri
Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi arasından şu ana kadar Galaxy S21 Ultra modelinin başta olmak üzere diğer modellerin de özelliklerin bazılarını biliyoruz. Sızıntılara göre S21 Ultra modelinin temel özelliklerinden bazıları; 6,8 inç ekran, 5.000 mAh pil ve 108MP birincil kamera olacak. Ayrıca S21 Ultra, 40MP ön kamerayla birlikte gelecek ve ekran tarafındaysa Quad HD+ çözünürlüğüyle desteklenecek.
Diğer özelliklere aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz:
|Galaxy S21
|Galaxy S21+
|Galaxy S21 Ultra
|Ekran
|6.2 inç
Dinamik AMOLED
Quad HD+
563ppi
120Hz
HDR10+
|6.7 inç
Dinamik AMOLED
Quad HD+
525ppi
120Hz
HDR10+
|6.8 inç
Dinamik AMOLED
Quad HD+
511ppi
120Hz
HDR10+
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 888/ Exynos 1000
|Qualcomm Snapdragon 888/ Exynos 1000
|Qualcomm Snapdragon 888/ Exynos 1000
|RAM
|12 GB
|12 GB
|12 GB / 16 GB
|Hafıza
|128 GB
|128 GB / 512 GB
|128 GB / 512 GB
|Arka kamera (1)
|12 MP geniş açı
|12 MP geniş açı
|108 MP geniş açı
|Arka kamera (2)
|64 MP telefoto
|64 MP telefoto
|10 MP telefoto
|Arka kamera (3)
|12 MP ultra-geniş açı
|12 MP ultra-geniş açı
|10 MP telefoto
|Arka kamera (4)
|Belli değil
|Belli değil
|16 MP ultra-geniş açı
|Arka kamera (5)
|Yok
|Yok
|Belli değil
|Ön kamera
|10 MP
|10 MP
|40 MP
|Batarya
|4,000 mAh
|4,800 mAh
|5,000 mAh
|Boyutlar
|151.7 x 71.2 x 7.9mm
|161.55 x 75.6 x 7.86mm
|165.1 x 75.6 x 8.9mm
Genel
Twitter yeni doğrulama politikasını 20 Ocak’ta başlatıyor
Twitter, 20 Ocak’ta yeni doğrulama (mavi tik) politikasını başlatacak. Ayrıca otomatik ve hatıra hesaplar için etiketler getirecek.
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Twitter onayı hesaplar hakkında bazı yeni kurallar sunuyor
Twitter’ın yenilenen doğrulama politikası, Twitter‘ın resmi başvuru sürecini üç yıldan uzun bir süredir duraklatmasının ardından 20 Ocak 2021‘de başlatılıyor. Yeni politika, Twitter‘ın Kasım ayında doğrulamayı gelecek yıl yeniden başlatacağını onayladıktan sonra on binlerce kullanıcı yanıtından gelen girdilerle rafine edildi.
Bu Ocak tarihi, resmi başvuru sürecinin yeniden başlayacağı tarih değil, bu nedenle mavi bir onay işareti almaya can atıyorsanız biraz daha uzun süre beklemeniz gerekecek. Bir Twitter sözcüsü The Verge’e, başvuruların “2021’in başlarında” bir noktada açılacağını söyledi. Ancak 20 Ocak, yeni politikanın yürürlüğe girdiği ve şirketin etkin olmayan hesaplardan ve yeni gereksinimlerini karşılamayan hesaplardan doğrulama rozetlerini kaldırmaya başlayacağını söylediği zamandır.
Doğrulama politikasındaki yeni değişiklikler ve gerekliliklerden bazıları şunlar: Doğrulamaya uygun olmak için daha gerçekçi profil bilgileri gereksinimleri, doğrulama rozetleri için daha ayrıntılı ve tanımlanmış kategoriler ve doğrulanmış bir hesabın, etkin değilse veya ihlalde bulunursa mavi onay işaretini ne zaman kaybedebileceğine ilişkin yeni yönergeler.
Yeni kategoriler, Twitter‘ın resmi süreci duraklatmasından bu yana durum bazında doğruladığı devlet yetkililerini ve şirketleri, markaları ve kar amacı gütmeyen kuruluşları içerecek. Aynı zamanda medya kuruluşları ve gazeteciler, eğlence figürleri ve kuruluşları, sporla ilgili hesapları, geniş bir “aktivistler, organizatörler ve diğer etkili kişiler” kategorisini de içerecek. Twitter, zaman içinde kategori listesini genişletmeye açık olduğunu söylüyor.
i can’t tell you how excited i am to be launching a new verification policy today — we know how important the blue check is and this is a huge first step towards making it better https://t.co/3fub5AKfXF
— B (@iamb) December 17, 2020
Ölen kişiler için anıt hesaplar
Önümüzdeki yıl bir noktada Twitter, otomatikleştirilmiş veya ölen bir kişiye ait olan hesapları etiketlemek için bir yol sunmayı planlıyor. Twitter‘ın blog gönderisinde, “Artık yaşamayan kişilerin etkin olmayan hesaplarından doğrulanmış rozeti otomatik olarak kaldırmayı planlamıyoruz ve 2021’de bu hesapları hatırlamak için bir yol oluşturmaya çalışıyoruz” ifadesi yer alıyor.
Twitter, “bu aynı zamanda hafızalaştırma için güncellenmiş bir politika ve bir hesabın hafızaya alınmasını talep eden yeni bir uygulama akışı ile gelecek” diyor. Otomatikleştirilmiş hesaplar gelecekte bir noktada insan tarafından işletilen hesaplardan farklılaştırılacak ” insanlar botun ne olup olmadığını bilmelidir. ” Twitter, bu etiketlerin neye benzeyeceğini veya bot hesaplarında etiket gerekliliğini ne kadar proaktif bir şekilde uygulayacağını henüz açıklamıyor.
İnsan tarafından yönetilen hesaplar için şirket, hesap sahibi hesabı yeni doğrulama gereksinimlerine uygun hale getirmek için 20 Ocak’tan önce değişiklik yaptığı sürece mevcut bir rozeti kaybetme riski olmadığını söylüyor. Bunlar, bir hesabın doğrulanmış bir e-posta adresine veya telefon numarasına, bir profil resmine ve bir görünen ada sahip olmasını sağlamayı içerir. Şirket ayrıca, rozetlerini kaybetme riski altındaki kişilere, harekete geçmeden önce korumak için neleri değiştirmeleri gerektiğini bildirmeyi planlıyor.
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