OLED ekranlı iPad bekleyenlere kötü haber!

Apple’ın mini-LED ve OLED ekran teknolojilerine sahip iPad modelleri uzun süreden beri bekleniyor. İlk versiyonundan bu yana IPS LCD ekran kullanan tabletin panel değişikliği bir süre daha gecikebilir!

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iPad Pro mini-LED ekrana geçiyor, OLED ekran ise 2022’ye kaldı!

Bilindiği üzere Apple, iPhone 12 serisinin tamamında OLED ekran kullanarak geleneksel IPS LCD panele veda etmişti. Bu yıl ise benzer bir gelişmenin iPad cephesinde olması bekleniyor. iPad Pro ve Mini’nin mini-LED, serinin diğer modellerinin ise OLED ekran teknolojisine geçeceğine ilişkin iddialar uzun süredir dolaşıyor. Güney Kore’den yansıyan bilgilere göre, OLED ekranlı ilk iPad’in üretim süreci 2022’ye ertelenmiş olabilir.

Bu sürpriz gelişmenin altında ise Apple’ın belirlediği yüksek kalite standartları yatıyor. Yeni iPad modellerinde geleneksel OLED ekranlardan ziyade daha ince ve esnek yapıdaki hibrit OLED panellerin kullanılması planlanıyor. Apple’ın ekran tedarikçileri olan LG ve Samsung Display’in ise bu panelleri üretmek için gerekli ekipmanlara henüz sahip olmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla ilk sevkiyatların başlamasının hedeflendiği 2022 sonuna kadar OLED ekranlı bir iPad’in duyurulması mümkün görünmüyor.

2018 yılına dayanan bir rapor, Apple’ın maliyeti arttıracağı gerekçesiyle iPad’lerde OLED ekran kullanmaya sıcak bakmadığını gösteriyordu. Ancak Samsung ve Lenovo gibi markaların üst seviye tablet modellerinde OLED/AMOLED ekrana geçiş yapması, Apple’ın kararını değiştirmiş olabilir. Son olarak iPad Pro ve Mini modellerinde kullanılması planlanan mini-LED ekranlarda herhangi bir sorun olmadığını belirtelim.