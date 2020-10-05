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OLED ekran panellerine olan ilgi artmaya devam ediyor!
OLED ekran panellerinin kullanımı artmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son gelişmelere göre yılın ikinci yarısında panel satışında %107 artış gözlemlendi.
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OLED ekran paneli satışlarında %107’lik artış!
Teknoloji dünyasında ekran panellerinin önemi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Standart LCD panellerine nazaran daha güçlü bir deneyim yaşatan OLED paneller de artan ilgiyle birlikte piyasada önemli bir role sahip oluyor. The Elec isimli internet sitesinde yer alan rapora göre, OLED ekran panellerinin satışında 2020 yılının ikinci yarısı baz alındığında %107‘lik bir artış gözlemlendiği ortaya çıktı. Toplamda 383 milyonluk satış rakamlarına ulaşan ekran panelleri, 2020 yılının ilk yarısında 231 milyonluk satış rakamına sahipti. 2020 yılının ilk yarısında karşılaşılan %36′lık düşüşün ardından, tekrar artan satış rakamlarının küresel salgın ile ilgili olabileceği de belirtiliyor. Bu yılın ilk yarısında 13.53 milyar dolarlık piyasa hacmine ulaşan ekran panelleri, ikinci yarıda ise 28 milyar dolarlık piyasa hacmine sahip oldu.
OLED ekran panellerinin satışında en önemli payı akıllı telefonlar oluşturmakta. Piyasadaki satışların %82.2‘sini akıllı telefon üreticileri tek başına karşılamakta. Toplamda 11.26 milyar dolara tekabül eden satışların ardında panel kullanımının artması gösteriliyor. Hali hazırda iPhone 12 ve Huawei Mate 40 serilerinin de bu panel ile geleceği bilinirken, ekran paneli piyasasında bir süre daha OLED fırtınası görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Bakalım ekran panelleri piyasasında önümüzdeki günlerde farklı ve rekabeti arttıran yeni gelişmeler yaşanacak mı bekleyip göreceğiz.
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LG Orta Doğu ve Afrika’da HVAC Çözümleriyle Büyümeyi Sürdürüyor
LG Electronics Orta Doğu ve Afrika HVAC endüstrisindeki varlığını genişletme niyetini açıkladı. LG’nin Hava Çözümleri İş Birimi Başkanı, sanal olarak gerçekleştirilen konferansta, LG’nin entegrasyon, uzmanlık ve bağlılık değerlerinin yanı sıra konutlar, ofisler ve ticari ortamlar için yeni hava temizleme çözümü ürünleri portföyüne dayandırdığı ‘güvenilir ortak olma’ yönündeki marka felsefesini açıkladı.
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LG’nin Air Solution İş Birimi Başkanı Dr. Lee Kam-gyu, “Çoğu insan LG’yi bir çamaşır makinesi ve buzdolabı markası olarak düşünebilir ama biz tüketicilerin görmediği birçok sektörde çözümler sunuyoruz. LG olarak, müşterilerimizin güvenini artırmak için sürekli olarak yatırım yapıyoruz. Bölgede HVAC alanında güvenilir bir ortak olmak için daha iyi entegre çözümler, uzman görüşleri ve daha özel destek yoluyla bu taahhüdümüzü pekiştireceğiz” dedi.
Pandemi ve iç mekanlarda geçirilen zamanın artmasından bu yana, iç mekan hava kalitesiyle ilgili endişeler ortaya çıkmaya başladı. Pandemi nedeniyle yüksek kaliteli HVAC ve hava yönetimi çözümlerine olan ihtiyaçta bir artış gözleniyor. Bu artışla birlikte bölgedeki temiz hava kurallarını karşılamakla yetinmeyip bunları aşan LG ürünlerine olan talep de beklenmedik şekilde arttı.
LG, müşterilerine verdiği önem nedeniyle, entegrasyon, uzmanlık ve bağlılık olmak üzere üç temel değerine odaklanıyor. Bir entegratör olarak LG, müşterileri için minimum toplam sahip olma maliyetini (TCO) elde etmek için her projede daha da optimize edilmiş HVAC ve enerji yönetimi çözümleri sunacak. LG, müşterilerinin her türlü sorununa en etkili ve verimli çözümü bulmak için derin uzmanlığına ve teknolojik deneyime dayalı bilgileriyle tavsiyelerde bulunacak. Güvenilir bir iş ortağı olan LG, hizmet, bakım ve sistemin yaşam döngüsü boyunca ürünlerini yönetmeye yardımcı olmak için çözümlerinin kurulumunun ötesine geçmeyi vaat ediyor.
LG Orta Doğu ve Afrika başkanı James Lee, LG’nin Orta Doğu ve Afrika’daki deneyimini ve bağlılığını pekiştirdiğini ifade ederek “Bugüne kadar bu bölgedeki başarımızın arkasındaki temel neden, MEA pazarının gerçek ihtiyaçlarını anlama ve bunlara yanıt verme taahhüdümüzdür. Bunun ötesine geçmek, önemli ölçüde daha fazla teknoloji, daha fazla yenilik ve özellikle daha fazla müşteri hizmeti gerektirecektir” şeklinde konuştu.
Bu stratejiye uygun olarak LG, bölgede şirketin sunabileceği en iyi HVAC teknolojisini ortaya koyacak şekilde tasarlanmış ürünler ve çözümler sunuyor. Örneğin, tavana dayalı yeni bir DUAL Vane Kaset serisi, ünitenin içerisinde olacak şekilde tasarlanmış güçlü beş aşamalı bir hava temizleme sürecine sahip. Yeni hava temizleme özelliğiyle bu gelişmiş ürün, tüm alanlar için en uygun şekilde özelleştirilmiş çeşitli hava akışı modları sunarak iç mekan hedefine temiz, filtrelenmiş hava sağlıyor. Dahası, LG’nin ticari alanlar için yenilikçi Yuvarlak Kaseti yalnızca bir alanı daha davetkar gösteren lüks bir tasarım sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda esnek hava akışıyla geniş alanları da kapsıyor. Artan hava akışı ve ayrıntılı rüzgar yönü, serin esintinin geniş ve eşit bir şekilde yayılmasını mümkün kılıyor.
Lee, “HVAC çözümlerinin küresel bir toplam sağlayıcısı olarak, Orta Doğu ve Afrika’da hem insan yaşamını hem de doğayı zenginleştirmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.
LG Hava Çözümleri Yeni Dairesel Kaseti ile Kullanım Alanlarını Çeşitlendirecek
Bir ürün tasarlandığında performans sıklıkla estetiğe feda edilebileceği gibi konfor da kullanım kolaylığının önüne geçebiliyor. Ancak LG, tüm bu unsurları tek bir dinamik birimde topladı. LG Dairesel Kaset özellikle yüksek veya açık tavanlı alanlarda üstün performansını kanıtladı. Bu üstün kaset, özellikle kafeler, restoranlar, lüks mağazalar ve modaya uygun iç mekanlara sahip otellere benzersiz avantajlar sunuyor.
Üstün Tasarım: En İyi Performans için En Uygun Tasarım
Bir mekanın tavan tasarımı, genel iç mekan estetiğinde çok önemli bir rol oynar. Tasarımcılar da her bir alanın ihtiyaçlarına uygun tavan kasetini kullanma konusuna büyük önem verir. Tavana gömülü kaset, bir odanın iç tasarımının önemli bir parçası haline gelir. 2019 Red Dot Tasarım Ödülü’nü kazanan yeni LG Dairesel Kaset, zarif bir iç tasarıma katkıda bulunan gelişmiş bir tasarım sunuyor.
LG Dairesel Kaset, rakiplerini yalnızca tasarım açısından değil, performans açısından da geride bırakıyor. Geleneksel HVAC dairesel kaset tipi iç üniteler, havayı 3 yönde dağıtan ve kör noktalar oluşturan 3 ayrı hava çıkışına sahiptir. Bununla birlikte, yeni LG Dairesel Kaset, kör noktalar olmadan iyice dağıtılmış bir hava akımı için dairesel havalandırma deliğindeki bağlantıları en aza indirir. Kullanıcılar ayrıca, ihtiyaç duyulan her yere soğuk veya sıcak havayı ulaştırmak için 6 aşamalı hassas kontrol sağlayan Kristal Pervaneler’i kullanabilirler.
Bu düzenleme diğer dairesel kasetlerin sunduğu 3 aşamalı hava akımı kontrolünden iki kat daha hassastır. LG, mükemmel dairesel ve hassas hava akımı kontrolünün piyasadaki diğer dairesel kasetlere göre yüzde 30 daha hızlı soğutmaya imkan verdiğinden emin olmak için kapsamlı hava odası testleri gerçekleştirdi. Bu olağanüstü performansla bile LG Dairesel Kaset’in çalışma ses seviyesi yalnızca 39dB (A) olup, 40 dB (A)’lik ses seviyesi olan bir kütüphaneden daha düşüktür. Bu özellikler LG Dairesel Kaseti her türlü ortama uygun hale getirir, ancak bu ünitenin kullanıcılara sağladığı avantajlar bunlarla sınırlı değildir.
LG Dairesel Kaset, ürünün yüksekliğini düşürerek kurulduğu alanın genişliğini en üst düzeye çıkarır. Sadece 330 mm’lik bir yüksekliği vardır. Ayrıca, tahliye ve soğutucu boruları, boruların ve parçaların göze en az şekilde batmasını sağlamak için ünite üzerinde tek bir yere yerleştirilmiştir. Askı kapakları da tesisatlara daha incelikli bir estetik sağlar. Bu birinci sınıf tasarım, oteller, restoranlar, kafeler, müzeler ve üst düzey mobilya ve giyim mağazaları gibi son moda ve lüks alanlara mükemmel şekilde uygundur.
LG Dairesel Kaset sadece tasarıma odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda kurulumu yapacaklara da kolaylık sağlar. Tahliye ve soğutucu borusu tek bir yerde bulunduğunda kurulum daha az zaman alır. Ayrıca, kontrol kutusu güç kaynağı kablosunun yandan bağlanmasına imkan verdiğinden, kasetin kurulumunu yapanların kafalarını geriye doğru yaslamaları da gerekmez. LG Dairesel Kasa ile kurulum işlerinin gereksiz zorlukları da geçmişte kalıyor.
Herhangi bir alan için ideal kaset ünitesini arayan bina sahipleri, tasarımcılar ve kurulum işiyle uğraşanlar, LG Daieresel Kaset’in her türlü alana uygunluğunu kabul edeceklerdir. konusunda hemfikir olabilirler. Daha esnek estetik olasılıklar ve en yüksek performansla birleşen güvenilir LG verimliliği, herhangi bir alanda ideal çözüm için herhangi bir şeyden fedakarlık edilmesinin önüne geçer.
LG Hava Temizleme Kitli Kaset Tipi Klimalar ile Daha Sağlıklı İç Mekanlar
Son yıllarda, dünyanın farklı bölgelerinde havadaki ince toz parçacıklarının seviyesinde önemli bir artış olduğunu gördük. İnce toz, solunum hastalıklarıyla ilişkilendiriliyor. Özellikle de çocuklar ve yaşlılar gibi daha savunmasız görülen kişiler için zararlı. Düzenleyici kurumlar ve şirketler tarafından bu zararlı parçacıkların havaya salınımını azaltmaya yönelik çabalar olsa da, kendimizi sadece dışarıdaki değil içerideki ince toz ve kirliliğe neden olan maddelerden de korumak hayati önem taşıyor. LG, ticari tesisler için daha sağlıklı ortamlar sağlamak amacıyla, güçlü hava temizleme özelliklerine sahip tek yönlü ve 4 yönlü kaset uygulamalarını piyasaya sürdü.
İnce toz, toz parçacıklarının kendi çapına göre sınıflandırılır. PM 2.5 parçacıkları, 2.5 μm (mikron) veya altında; PM 1.0 parçacıkları da 1 μm veya altında çapa sahip olarak tanımlanır. İnce toz parçacığı ne kadar küçükse, akciğerler ve ardından da kan tarafından emilmesi o kadar kolay olur. Bu parçacıklar, sağlığımıza zararlı olan ağır metaller ve hidrokarbonlar içerir. WHO ve UNICEF gibi kuruluşlar, her 10 kişiden 1’inin ince toz parçacıklı kirleticilere maruz kaldığını ve 130.000 kadar çocuğun ölümünün de hava kirliliğine bağlı sebeplerden gerçekleştiğini bildirdi. LG, ince toz parçacıklarının tehlikelerini göz önüne alarak tek yönlü ve HVAC 4 yönlü kaset ünitelerine kuvvetli hava arıtma filtrelemesi uyguladı.
İnce tozun nereden kaynaklandığı ve kendimizi neden olabileceği pek çok tehlikeye karşı nasıl koruyabileceğimizi öğrenmek için: https://www.lghvacstory.com/fine-dust-in-the-wind/
LG Havayı Temizliyor
LG, sağlığımız için iç mekan havasının arıtılmasının ne kadar önemli olduğundan yola çıkarak sağlıklı bir iç mekan ortamı sağlamak amacıyla güçlü bir 4 aşamalı filtreleme işlemi uyguladı. 4 asamalı filtre kiti, bir ön filtre, toz elektrikleme aşaması, ultra ince toz filtresi ve koku giderme filtresi içeriyor. Ön filtre, daha büyük toz parçacıklarını ortadan kaldıran çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Hava ön filtreden geçtikten sonra ikinci adımda toz elektriklemesi ile işlemden geçirilir. Bu aşamada parçacıkları tamamen ortadan kaldırmak için elektrostatik kuvvet kullanılır. Üçüncü aşamada, PM 1.0 parçacıklarının yüzde 99.9’unu yok etmek için ultra ince bir toz filtresinden geçirilir. Son olarak da koku giderme filtresi, gaz emme teknolojisi ile havadan kokuları ve zararlı gazları kaldırır.
Bu kapsamlı filtreleme kiti oldukça derli toplu bir yapıya sahiptir. Bu sayede iç kaset ünitesinin gövdesine yerleştirilmiştir. Böylece kitin varlığının ünitenin genel boyutu üzerinde bir etkisi olmaz. Bu güçlü filtreleme sistemi, tek yönlü ve 4 yönlü hava arıtma kasetlerinin insanların ince toz kirliliğine karşı savunmasız olduğu okullar ve sağlık tesislerinin yanı sıra, yüksek yoğunlukta insanın bir arada bulunabileceği restoranlar ve mağazalar için de ideal hale getirir. Ayrıca filtre kiti kolay temizlik ve bakım için yerinden çıkarılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Dahası, filtreleme süreci ThinQ bağlanırlığı ile her yerden gerçek zamanlı olarak rahatlıkla izlenebilir.
Akıllı Ev
Xiaomi MIJIA markası akıllı evcil hayvan su sebilini tanıttı!
Xiaomi MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili sayesinde evcil hayvanınız artık daha güvenle su içecek. Xiaomi MIJIA yeni ürününün piyasaya çıkış tarihini 25 Eylül olarak açıkladı.
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Evcil hayvanlar için su sebili: Xiaomi MIJIA Smart Pet Water
Xiaomi MIJIA markası, 25 Eylül’de akıllı bir ev ürünü piyasaya süreceğini bizlere açıkladı. Ürün, MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili olarak çıkacak ve Çin’de 169 yuan’a (191 lira) satılacak. Xiaomi MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili minimalist bir yapıya sahip. Ayrıca su ve elektrik ayırımı için gizli bir sistemi bulunuyor. Evcil hayvanınızın su içtiği kısım da oldukça temiz ve pürüzsüz bir yapıya sahip. Bu kısmın temizliğinin minik bir su kabı temizlemek kadar kolay ve kullanışlı olması da dikkat çekiyor.
Bu akıllı su sebilinde, dolaşan bir su yolu sistemi kullanılıyor. Bu sistem evcil hayvanınızın içeceği suyu, onda dağ ve dere kaynağından akan su gibi hissetmesini sağlıyor. Akan su, tıpkı doğada olduğu gibi oksijen bakımından zengin olduğundan evcil hayvanınıza doğadaymış gibi hissettirip onun içme suyuna olan ilgisini arttırıyor.
Buna ek olarak MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili, böbrek taşlarının oluşmasını sağlayan ince parçacıkları, saçları, artık kloru, kalsiyum ve magnezyum iyonlarını engelliyor. Bunun için de uluslararası kalitede filtre malzemeleri ve dört kat yüksek verimli derin filtrasyon sistemini kullanıyor. Bu sistem sadece suyu temizlemekle kalmıyor aynı zamanda suyu yumuşatıp minik dostunuz için en iyi hale getiriyor.
Ayrıca sizin su eklemek, temizlemek veya filtre elemanlarını değiştirmenizi unutmamanız için de yardımcı olacak MIJIA destek uygulaması bulunuyor. Bu uygulama cep telefonu bildirimleri aracılığıyla herhangi bir zamanda hatırlatıcılar almanızı sağlayıp unutmamanızı sağlıyor.
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MediaMarkt’tan futbol keyfini her yerde yaşamak isteyenler için fırsatlar!
MediaMarkt, futbol keyfini her yerde yaşamak isteyenler için yeni kampanyasını duyurdu. 21 Eylül tarihine kadar geçerli olacak kampanyada akıllı telefondan tablete, TV modellerinden ses sistemlerine kadar pek çok üründe indirim fırsatı yer alıyor.
Öne çıkan indirimler neler?
iPhone 11
Apple’ın şu anda fiyat performans oranı nedeniyle en çok ilgi gören modellerinden olan iPhone 11, kampanya kapsamında 7999 TL yerine 7499 TL fiyatla listeleniyor. Cihazda şirketin A13 Bionic işlemcisi yer alırken, geçtiğimiz günlerde sunulan iOS 14 sürümünü de bu modelde kullanabiliyorsunuz. Kampanyadan modelin mor, kırmızı, sarı, siyah ve beyaz gibi pek çok seçeneği ile faydalanabiliyorsunuz.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Xiaomi’nin performanslı orta düzey modellerinden biri olan Redmi Note 8 Pro, kampanya kapsamında 2999 TL fiyatıyla satılıyor. Cihazda MediaTek’in özellikle oyunculara hitap eden işlemcisi Helio G90T yer alıyor. Ayrıca damla çentik ekranı ile birlikte, yüksek bir ekran kasa oranı sunuluyor.
SAMSUNG 65TU8000
Futbol keyfini evinde büyük ekran ile yaşamak isteyenlere hitap eden SAmsung 65TU8000 modeli, adından da anlayabileceğiniz gibi 65 inç boyutlu bir televizyon. Üründe 4K UHD çözünürlük yer alırken, görüntü kalitesi noktasında HDR standartlarını da destekliyor olması önemli bir nokta.
LENOVO Smart TAB M8
Gittiğiniz her yerde futbol keyfine devam edebilmek için tablet arayışında olanlara hitap eden Lenovo Smart TAB M8 modeli, kampanya kapsamında 1099 TL fiyatla listeleniyor. Ürün kendisine özel bir stand ile geliyor. Bu sayede dışarıdayken tableti küçük bir TV gibi kullanabiliyorsunuz.
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Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.