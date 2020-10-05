OLED ekran panellerine olan ilgi artmaya devam ediyor!

LG Electronics Orta Doğu ve Afrika HVAC endüstrisindeki varlığını genişletme niyetini açıkladı. LG’nin Hava Çözümleri İş Birimi Başkanı, sanal olarak gerçekleştirilen konferansta, LG’nin entegrasyon, uzmanlık ve bağlılık değerlerinin yanı sıra konutlar, ofisler ve ticari ortamlar için yeni hava temizleme çözümü ürünleri portföyüne dayandırdığı ‘güvenilir ortak olma’ yönündeki marka felsefesini açıkladı.

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LG’nin Air Solution İş Birimi Başkanı Dr. Lee Kam-gyu, “Çoğu insan LG’yi bir çamaşır makinesi ve buzdolabı markası olarak düşünebilir ama biz tüketicilerin görmediği birçok sektörde çözümler sunuyoruz. LG olarak, müşterilerimizin güvenini artırmak için sürekli olarak yatırım yapıyoruz. Bölgede HVAC alanında güvenilir bir ortak olmak için daha iyi entegre çözümler, uzman görüşleri ve daha özel destek yoluyla bu taahhüdümüzü pekiştireceğiz” dedi.

Pandemi ve iç mekanlarda geçirilen zamanın artmasından bu yana, iç mekan hava kalitesiyle ilgili endişeler ortaya çıkmaya başladı. Pandemi nedeniyle yüksek kaliteli HVAC ve hava yönetimi çözümlerine olan ihtiyaçta bir artış gözleniyor. Bu artışla birlikte bölgedeki temiz hava kurallarını karşılamakla yetinmeyip bunları aşan LG ürünlerine olan talep de beklenmedik şekilde arttı.

LG, müşterilerine verdiği önem nedeniyle, entegrasyon, uzmanlık ve bağlılık olmak üzere üç temel değerine odaklanıyor. Bir entegratör olarak LG, müşterileri için minimum toplam sahip olma maliyetini (TCO) elde etmek için her projede daha da optimize edilmiş HVAC ve enerji yönetimi çözümleri sunacak. LG, müşterilerinin her türlü sorununa en etkili ve verimli çözümü bulmak için derin uzmanlığına ve teknolojik deneyime dayalı bilgileriyle tavsiyelerde bulunacak. Güvenilir bir iş ortağı olan LG, hizmet, bakım ve sistemin yaşam döngüsü boyunca ürünlerini yönetmeye yardımcı olmak için çözümlerinin kurulumunun ötesine geçmeyi vaat ediyor.

LG Orta Doğu ve Afrika başkanı James Lee, LG’nin Orta Doğu ve Afrika’daki deneyimini ve bağlılığını pekiştirdiğini ifade ederek “Bugüne kadar bu bölgedeki başarımızın arkasındaki temel neden, MEA pazarının gerçek ihtiyaçlarını anlama ve bunlara yanıt verme taahhüdümüzdür. Bunun ötesine geçmek, önemli ölçüde daha fazla teknoloji, daha fazla yenilik ve özellikle daha fazla müşteri hizmeti gerektirecektir” şeklinde konuştu.

Bu stratejiye uygun olarak LG, bölgede şirketin sunabileceği en iyi HVAC teknolojisini ortaya koyacak şekilde tasarlanmış ürünler ve çözümler sunuyor. Örneğin, tavana dayalı yeni bir DUAL Vane Kaset serisi, ünitenin içerisinde olacak şekilde tasarlanmış güçlü beş aşamalı bir hava temizleme sürecine sahip. Yeni hava temizleme özelliğiyle bu gelişmiş ürün, tüm alanlar için en uygun şekilde özelleştirilmiş çeşitli hava akışı modları sunarak iç mekan hedefine temiz, filtrelenmiş hava sağlıyor. Dahası, LG’nin ticari alanlar için yenilikçi Yuvarlak Kaseti yalnızca bir alanı daha davetkar gösteren lüks bir tasarım sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda esnek hava akışıyla geniş alanları da kapsıyor. Artan hava akışı ve ayrıntılı rüzgar yönü, serin esintinin geniş ve eşit bir şekilde yayılmasını mümkün kılıyor.

Lee, “HVAC çözümlerinin küresel bir toplam sağlayıcısı olarak, Orta Doğu ve Afrika’da hem insan yaşamını hem de doğayı zenginleştirmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

LG Hava Çözümleri Yeni Dairesel Kaseti ile Kullanım Alanlarını Çeşitlendirecek

Bir ürün tasarlandığında performans sıklıkla estetiğe feda edilebileceği gibi konfor da kullanım kolaylığının önüne geçebiliyor. Ancak LG, tüm bu unsurları tek bir dinamik birimde topladı. LG Dairesel Kaset özellikle yüksek veya açık tavanlı alanlarda üstün performansını kanıtladı. Bu üstün kaset, özellikle kafeler, restoranlar, lüks mağazalar ve modaya uygun iç mekanlara sahip otellere benzersiz avantajlar sunuyor.

Üstün Tasarım: En İyi Performans için En Uygun Tasarım

Bir mekanın tavan tasarımı, genel iç mekan estetiğinde çok önemli bir rol oynar. Tasarımcılar da her bir alanın ihtiyaçlarına uygun tavan kasetini kullanma konusuna büyük önem verir. Tavana gömülü kaset, bir odanın iç tasarımının önemli bir parçası haline gelir. 2019 Red Dot Tasarım Ödülü’nü kazanan yeni LG Dairesel Kaset, zarif bir iç tasarıma katkıda bulunan gelişmiş bir tasarım sunuyor.

LG Dairesel Kaset, rakiplerini yalnızca tasarım açısından değil, performans açısından da geride bırakıyor. Geleneksel HVAC dairesel kaset tipi iç üniteler, havayı 3 yönde dağıtan ve kör noktalar oluşturan 3 ayrı hava çıkışına sahiptir. Bununla birlikte, yeni LG Dairesel Kaset, kör noktalar olmadan iyice dağıtılmış bir hava akımı için dairesel havalandırma deliğindeki bağlantıları en aza indirir. Kullanıcılar ayrıca, ihtiyaç duyulan her yere soğuk veya sıcak havayı ulaştırmak için 6 aşamalı hassas kontrol sağlayan Kristal Pervaneler’i kullanabilirler.

Bu düzenleme diğer dairesel kasetlerin sunduğu 3 aşamalı hava akımı kontrolünden iki kat daha hassastır. LG, mükemmel dairesel ve hassas hava akımı kontrolünün piyasadaki diğer dairesel kasetlere göre yüzde 30 daha hızlı soğutmaya imkan verdiğinden emin olmak için kapsamlı hava odası testleri gerçekleştirdi. Bu olağanüstü performansla bile LG Dairesel Kaset’in çalışma ses seviyesi yalnızca 39dB (A) olup, 40 dB (A)’lik ses seviyesi olan bir kütüphaneden daha düşüktür. Bu özellikler LG Dairesel Kaseti her türlü ortama uygun hale getirir, ancak bu ünitenin kullanıcılara sağladığı avantajlar bunlarla sınırlı değildir.

LG Dairesel Kaset, ürünün yüksekliğini düşürerek kurulduğu alanın genişliğini en üst düzeye çıkarır. Sadece 330 mm’lik bir yüksekliği vardır. Ayrıca, tahliye ve soğutucu boruları, boruların ve parçaların göze en az şekilde batmasını sağlamak için ünite üzerinde tek bir yere yerleştirilmiştir. Askı kapakları da tesisatlara daha incelikli bir estetik sağlar. Bu birinci sınıf tasarım, oteller, restoranlar, kafeler, müzeler ve üst düzey mobilya ve giyim mağazaları gibi son moda ve lüks alanlara mükemmel şekilde uygundur.

LG Dairesel Kaset sadece tasarıma odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda kurulumu yapacaklara da kolaylık sağlar. Tahliye ve soğutucu borusu tek bir yerde bulunduğunda kurulum daha az zaman alır. Ayrıca, kontrol kutusu güç kaynağı kablosunun yandan bağlanmasına imkan verdiğinden, kasetin kurulumunu yapanların kafalarını geriye doğru yaslamaları da gerekmez. LG Dairesel Kasa ile kurulum işlerinin gereksiz zorlukları da geçmişte kalıyor.

Herhangi bir alan için ideal kaset ünitesini arayan bina sahipleri, tasarımcılar ve kurulum işiyle uğraşanlar, LG Daieresel Kaset’in her türlü alana uygunluğunu kabul edeceklerdir. konusunda hemfikir olabilirler. Daha esnek estetik olasılıklar ve en yüksek performansla birleşen güvenilir LG verimliliği, herhangi bir alanda ideal çözüm için herhangi bir şeyden fedakarlık edilmesinin önüne geçer.

LG Hava Temizleme Kitli Kaset Tipi Klimalar ile Daha Sağlıklı İç Mekanlar

Son yıllarda, dünyanın farklı bölgelerinde havadaki ince toz parçacıklarının seviyesinde önemli bir artış olduğunu gördük. İnce toz, solunum hastalıklarıyla ilişkilendiriliyor. Özellikle de çocuklar ve yaşlılar gibi daha savunmasız görülen kişiler için zararlı. Düzenleyici kurumlar ve şirketler tarafından bu zararlı parçacıkların havaya salınımını azaltmaya yönelik çabalar olsa da, kendimizi sadece dışarıdaki değil içerideki ince toz ve kirliliğe neden olan maddelerden de korumak hayati önem taşıyor. LG, ticari tesisler için daha sağlıklı ortamlar sağlamak amacıyla, güçlü hava temizleme özelliklerine sahip tek yönlü ve 4 yönlü kaset uygulamalarını piyasaya sürdü.

İnce toz, toz parçacıklarının kendi çapına göre sınıflandırılır. PM 2.5 parçacıkları, 2.5 μm (mikron) veya altında; PM 1.0 parçacıkları da 1 μm veya altında çapa sahip olarak tanımlanır. İnce toz parçacığı ne kadar küçükse, akciğerler ve ardından da kan tarafından emilmesi o kadar kolay olur. Bu parçacıklar, sağlığımıza zararlı olan ağır metaller ve hidrokarbonlar içerir. WHO ve UNICEF gibi kuruluşlar, her 10 kişiden 1’inin ince toz parçacıklı kirleticilere maruz kaldığını ve 130.000 kadar çocuğun ölümünün de hava kirliliğine bağlı sebeplerden gerçekleştiğini bildirdi. LG, ince toz parçacıklarının tehlikelerini göz önüne alarak tek yönlü ve HVAC 4 yönlü kaset ünitelerine kuvvetli hava arıtma filtrelemesi uyguladı.

İnce tozun nereden kaynaklandığı ve kendimizi neden olabileceği pek çok tehlikeye karşı nasıl koruyabileceğimizi öğrenmek için: https://www.lghvacstory.com/fine-dust-in-the-wind/

LG Havayı Temizliyor

LG, sağlığımız için iç mekan havasının arıtılmasının ne kadar önemli olduğundan yola çıkarak sağlıklı bir iç mekan ortamı sağlamak amacıyla güçlü bir 4 aşamalı filtreleme işlemi uyguladı. 4 asamalı filtre kiti, bir ön filtre, toz elektrikleme aşaması, ultra ince toz filtresi ve koku giderme filtresi içeriyor. Ön filtre, daha büyük toz parçacıklarını ortadan kaldıran çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Hava ön filtreden geçtikten sonra ikinci adımda toz elektriklemesi ile işlemden geçirilir. Bu aşamada parçacıkları tamamen ortadan kaldırmak için elektrostatik kuvvet kullanılır. Üçüncü aşamada, PM 1.0 parçacıklarının yüzde 99.9’unu yok etmek için ultra ince bir toz filtresinden geçirilir. Son olarak da koku giderme filtresi, gaz emme teknolojisi ile havadan kokuları ve zararlı gazları kaldırır.

Bu kapsamlı filtreleme kiti oldukça derli toplu bir yapıya sahiptir. Bu sayede iç kaset ünitesinin gövdesine yerleştirilmiştir. Böylece kitin varlığının ünitenin genel boyutu üzerinde bir etkisi olmaz. Bu güçlü filtreleme sistemi, tek yönlü ve 4 yönlü hava arıtma kasetlerinin insanların ince toz kirliliğine karşı savunmasız olduğu okullar ve sağlık tesislerinin yanı sıra, yüksek yoğunlukta insanın bir arada bulunabileceği restoranlar ve mağazalar için de ideal hale getirir. Ayrıca filtre kiti kolay temizlik ve bakım için yerinden çıkarılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Dahası, filtreleme süreci ThinQ bağlanırlığı ile her yerden gerçek zamanlı olarak rahatlıkla izlenebilir.