Günümüzde elektronik cihaz seçimi söz konusu olduğunda pek çok seçenek var. Ve cep telefonlarının veya televizyonlarının ekranının malzemesi konusunu çok ciddiye alan birçok insan var. Belirli bir seçim, renkler, görüntü tanımı, fotoğraf çözünürlüğü ve diğer birçok faktör açısından farklılıklar anlamına gelebilir.

Bu metinde OLED, AMOLED ve POLED ekranlar arasındaki farkları açıklıyoruz, böylece yeni elektronik cihazınızı iddialı bir şekilde seçebilirsiniz.

OLED Ekran

OLED ekranlar İngilizce terimden dolayı bu şekilde adlandırılır. Açılımı Organik Işık Yayan Diyot’tur.

Temel olarak, bu teknolojiyi kullanan ekranlar kendi kendine ışık yayan piksellerden görüntüler oluşturur. İçinden bir akım geçtiğinde ışık üreten organik malzemeden oluşan bir LED’e dayanırlar.

Sonuç olarak OLED ekranlar, bileşiminde sıvı kristal kullanılan eski LED teknolojisine göre daha küçük, daha esnek ve daha incedir. Renkler daha canlıdır ve koyu renkleri iletirken ekranlar daha az enerji tüketir – bu da cep telefonunun pilini korumak isteyenler için iyi bir avantaj olabilir.

OLED avantajları

OLED ekranlardaki görüntüler canlı ve yüksek kontrastlı olup, gerçek siyah olarak adlandırılan renge vurgu yapar;

OLED pikselleri her yöne ışık yaydığından, görüntü izleme birçok açıdan geliştirilmiştir;

OLED ekranlar tipik olarak daha ince, daha hafif ve daha esnektir;

OLED teknolojisi yalnızca açık olduğunda güç tükettiğinden, ekranlar yüksek enerji verimliliğine sahiptir ve pil gücünden tasarruf sağlar.

OLED’in Dezavantajları

OLED ekranlar genellikle diğer ekranlara kıyasla daha kısa ömürlüdür;

Suya karşı dayanıksızdırlar ve sıvı ile temas ettiklerinde kolayca zarar görürler.

AMOLED ekran

AMOLED teknolojisi Aktif Matris Organik Işık Yayan Diyot anlamına gelmektedir. Tercüme edildiğinde, her bir piksele akım akışını kontrol etmeye yarayan aktif bir matris ve ince bir film transistörü (TFT) kullanır.

OLED ekranın bir evrimi olarak yaratıldı ve ilk olarak 2006 yılında BenQ-Siemens S88 cep telefonunda kullanıldı. Selefinden önemli bir farkı, AMOLED ekranın OLED panele TFT katmanını eklemesidir. Böylece ekran, pikselleri tek tek kontrol eden ve hangilerinin açılıp kapanması gerektiğini belirleyen bir matris ile çalışır.

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AMOLED ekranın boyut sınırlaması yoktur ve OLED ve LED ekranlara göre daha az güç tüketir. Diğer cihazların yanı sıra cep telefonlarında, dizüstü bilgisayarlarda, TV’lerde ve akıllı saatlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

AMOLED’in Avantajları

Boyutu ne olursa olsun herhangi bir ekranda kullanılabilir;

Siyah rengi görüntülerken enerji tüketmediği için ekonomiktir (OLED ekrandan bile daha fazla);

Ekranlarda mükemmel görüş açıları sunar;

Sıvı kristalleri hareket ettirmediği için (LCD teknolojisinde olduğu gibi) çok hızlı tepki süresi sağlar.

AMOLED’in Dezavantajları

Televizyonlarda da yaygın olarak kullanılan LCD ekrana göre daha kısa ömürlüdür;

Ekran yanıklarına nispeten yatkındır;

Yüksek üretim maliyetine sahip olduğu için diğer benzer teknolojilerden daha pahalıdır;

Ekranın parlaklığı, organik katmanın aşınma ve yıpranmasını azaltmak için üretici tarafından sınırlandırılabilir.

POLED ekran

Son olarak, adı Plastik Organik Işık Yayan Diyot anlamına gelen POLED teknolojisine geliyoruz. Başka bir deyişle, ışık yayan diyotlar kullanma tekniğini de kullanır, ancak cam alt tabakayı plastikle değiştirir.

Bu sayede ekran daha esnek hale geliyor ve örneğin cep telefonlarında ve katlanabilir monitörlerde kullanılabiliyor.

Bu yeni teknoloji ilk kez 2013 yılında LG G Flex cep telefonu ile pazara sunulmuştur. Bu malzemenin yapısı değiştirilmiştir: OLED teknolojisinde olduğu gibi cam bir TFT katmanı kullanmak yerine, zaten kapsüllenmiş OLED’lere ve bir polarizöre ek olarak plastik TFT kullanılmaktadır.

Sonuç, önceki teknolojilere kıyasla tüm sistemin kalınlığında önemli bir azalmadır. Sonuç olarak, daha ince ve daha hafif cihazlar üretilebilmektedir.

POLED’in Avantajları

Ana avantaj, plastik alt tabakanın kullanılmasıyla mümkün kılınan sistemin esnekliğidir. Sonuç olarak, katlanabilir cep telefonları ve kavisli ekranlar oluşturmak mümkündür;

Önceki teknolojilerde olduğu gibi düşük enerji tüketimi vardır;

Koyu ve açık renkler arasındaki kontrast mükemmeldir;

Ekranlar plastik kullandıkları için darbelere karşı oldukça dayanıklıdır;

Nispeten ucuz bir teknolojidir.

POLED’in Dezavantajları

LCD paneller gibi öncüllerine kıyasla daha düşük dayanıklılığa sahiptir;

OLED ekrana kıyasla daha kötü görüntü kalitesine sahip olabilir;

Ekranlar benzer cam ekranlara kıyasla daha kolay çizilebilir;

Organik ayrışma da ekran yanıklarına neden olabilir.

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