Android‘de kısa mesajları engellemek isteyebileceğiniz birçok zaman vardır. Ne yazık ki, birçoğumuz Android cihazlarımızda bu istenmeyen pazarlama metin mesajlarını ve ayrıca dolandırıcılık metin mesajlarını alıyoruz.

Bu makalemizle, akıllı telefonunuzdaki istenmeyen metin mesajlarını azaltmanıza yardımcı olmak için Android cihazlarınızdaki bu istenmeyen metin mesajlarını nasıl engelleyeceğinize yardımcı olacaktır.

Android Telefonumda bir kısa mesajı nasıl engellerim?

Android telefonunuzda kısa mesajların engellenme şekli, hangi cihaza sahip olduğunuza bağlı olarak biraz değişebilir.

Android telefonunuzdaki mesajlar uygulamasından bir numarayı kolayca engelleyebilirsiniz; bu, o telefon numarasından telefon aramaları, kısa mesajlar ve diğer mesajları almanızı durduracaktır.

Bunu yapmak için telefonunuzdaki Mesajlar uygulamasını açın ve ardından ana menüden Ayarlar seçeneğine tıklayın. Şimdi menüden Numaraları ve Mesajları Engelle’yi seçin ve ardından Numarayı Engelle’yi seçin ve ardından engellemek istediğiniz telefon numarasını ekleyin. Bu, tüm aramaları ve ayrıca bu telefon numarasından gelen tüm mesajları engelleyecektir.

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Android’de kısa mesajları engellemenin bir başka yolu da Android Telefonunuzdaki Mesajlar uygulamasıdır. Bu spam mesajlardan birini aldığınızda yapılabilir.

Android cihazınızda Mesajlar uygulamasını açın ve ardından ekranın üst kısmındaki üç noktayı seçin, şimdi Kişiyi engelle’yi seçin, bu daha sonra cihazınızda mesajı aldığınız telefon numarasını engelleyecektir. Artık bu telefon numarasından telefon aramaları ve kısa mesajlar almayacaksınız.

Android Telefonumdaki bir numaranın engelini nasıl kaldırabilirim?

Artık mesaj almak istediğiniz bir kişinin numarasını engellediyseniz, Android cihazınızda bu numaranın engelini kaldırabilirsiniz.

Bunu yapmak için cihazınızdaki Mesajlar uygulamasını açın ve Engellenen Kişiler’i seçin, ardından telefonunuzda engellediğiniz telefon numaralarının bir listesini göreceksiniz. Bu numaranın yanındaki X işaretine tıkladığınızda bu telefon numarası engellenmiş kişilerinizden kaldırılacaktır. Artık bu telefon numarasından tekrar telefon aramaları ve mesajlar alabileceksiniz.

Bu kılavuz, android telefonunuzdaki istenmeyen ve spam metin mesajlarını azaltmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kullanmanız gerekebilecek tam yöntem üreticiye ve akıllı telefona göre biraz değişecektir. Bunun cihazınızda nasıl yapılabileceğini öğrenmek için kullanıcı kılavuzunuza başvurmanız gerekebilir. Bu kılavuzu faydalı bulacağınızı umuyoruz, herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıya bir yorum bırakın.