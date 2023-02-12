Ülkemizin 10 ilinde etkili olan deprem faciasından mütevellit Milli Eğitim Bakanlığı okulları 13 Şubat’a kadar tatil etmişti. Tatilin bitmesine günler kala yapılan yeni bir açıklamada okullar 20 Şubat tarihine kadar tekrardan ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

Bakanımız @prof_mahmutozer, Eğitim Öğretim Süreçlerine İlişkin Açıklama Yaptı 71 ilde 20 Şubat'ta okullar açılacak. Deprem bölgesindeki 10 ilde ise eğitim öğretime 1 Mart’a kadar ara verildi. 👉https://t.co/y9Kl8VrYKA pic.twitter.com/DqMmxuA1Ie — Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) February 12, 2023

Milli Eğitim Bakanı Prof. Mahmut Özer’in yaptığı açıklamaya göre ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okullar 20 Şubat’ta tekrardan ertelenmemek üzere açılacak. Bunun haricinde deprem bölgesi olan 10 ilde okullar 1 Mart tarihine kadar tatil edildi. Sürecin nasıl ilerleyeceği, deprem bölgesi 10 ilde eğitim öğretimin Mart ayından sonra tekrardan ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu.