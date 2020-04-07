Öğrenciler mezuniyet törenine robotlar aracılığıyla katıldı

Business Breakthrough Üniversitesi öğrencileri, koronavirüs salgını sebebiyle mezuniyet törenine robotlar aracılığıyla katıldı.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa zaman içinde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle Japonya’daki okullarda örgün eğitim iptal edilmişti. Bu yüzden Tokyo’da bulunan Business Breakthrough Üniversitesi öğrencileri, bahar dönemini uzaktan tamamladı.

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BBT Üniversitesi, alışılmışın dışına çıkarak geleneksel mezuniyet töreni yerine sanal bir tören düzenledi. Üniversite, Japon bir firma tarafından geliştirilen robotlar aracılığıyla, öğrencilerini çevrimiçi bir törenle mezun etti.

Robotun yüz kısmındaki tablet üzerinde görüntüleri yer alan öğrenciler, mezuniyet elbisesi giydirilmiş robotlar aracılığıyla sırasıyla üniversite yetkililerinden diplomalarını aldı. Mezun olacak öğrenciler, Zoom üzerinden uzaktan bağlandı. Öğrenciler bu sayede aktif bir şekilde yetkililerle iletişim kurma imkanı da buldu.

BBT Üniversitesi İşletme Fakültesi Küresel Yönetim Departmanı Dekanı Prof. Shugo Yanaka, yaptığı açıklamada, üniversite olarak koronavirüs nedeniyle özel bir mezuniyet töreni düzenlemeye karar verdiklerini belirterek, mezuniyet töreninde yer alan robotların Japonya merkezli robot teknolojileri alanında üretim yapan bir firmanın “Newme” isimli robotları olduğunu söyledi.

Son olarak Yanaka, “Öğrencilerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Robotların olduğu böyle bir mezuniyet töreni beklemediklerini, koronavirüs sürecinde böyle bir imkan sağlamasını sevinçle karşıladıklarını söylediler.” dedi.

15,5 kilogram ağırlığa ve 150 cm uzunluğa sahip olan robot, yüz kısmında yer alan Full HD ekrana sahip tablet aracılığıyla farklı amaçlara yönelik kullanılabiliyor. Uzaktan kontrol aracılığıyla hareket ettirilebilen robot, saatte 2,9 km hızla hareket edebiliyor ve tam şarj kapasitesiyle 3 saate yakın çalışabiliyor.