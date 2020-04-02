Genel
Zoom uygulamasının güvenlik açığına dikkat!
Zoom görüntülü konuşma uygulaması korona virüsü(Covid-19) sebebiyle popülerliğini arttıran uygulamalardan birisi oldu. Dikkatli olunmazsa uygulamadaki güvenlik açığı sebebi ile Windows açılış şifrenizin çalınması muhtemel.
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Zoom uygulamasının güvenlik açığı!
BleeperComputer firması, kötü niyetli hackerların Zoom uygulamasında yeni bulunan bir açığı kullanarak kullanıcının Windows kullanıcı adı ve şifresinin çalınabileceğini belirtti. Açığın sebebinin uygulamanın gerekli bağlantıyı yaparken kullanmış olduğu linklerin olduğu belirtildi. Uygulama Windows‘un kullanmış olduğu UNC(Universal Naming Convention – Evrensel İsimlendirme Düzeni) yolunu tıklanabilir bir bağlantıya çevirmekte ve kullanıcının bu bağlantıya tıklaması durumunda, kullanıcının Windows kullanıcı adı ve şifresi sızdırmasına sebep olmakta.
Burada ilgili kullanıcı adı ve şifre direkt olarak çıkmasa da, kullanıcı bilgilerinin “hashed” denilen şifrelenmiş haline ulaşabiliyor. Bu şifreyi çözmek ise bir hayli kolay, bir çok şifre kurtarma uygulaması ile bu şifreleme basitçe çözülebiliyor.
Güvenlik açığı, ilk olarak güvenlik araştırmacısı olan @_g0dmode tarafından bulundu ve bir diğer araştırmacı olan Matthew Hickey tarafından da teyit edildi. Hickey, şifrenin ele geçirilmesi haricinde yine aynı açık kullanılarak kurbanın bilgisayarında başka programlar çalıştırabileceğini de belirtti. Ne mutlu ki böyle bir durumda, uygulama çalıştırılmadan önce Windows‘un varsayılan güvenlik ayarları sebebi ile kullanıcıdan onay alınmadan uygulamanın çalıştırılmasına izin verilmemektedir.
Bu şekilde çok bilgi gerektirmeden kullanılabilecek güvenlik açıklarının olması bir hayli kötü olsa da, önlem almak da bir hayli kolay. İlgili açığı Windows‘un güvenlik ayarlarını değiştirerek kapatabilirsiniz. Ama tabiki, Zoom uygulaması, kullanmış olduğu metodu değiştirirse daha yerinde bir karar olacaktır.
Sizler de ilgili ayarı şu şekilde değiştirebilirsiniz. Windows Ayarlar -> Güvenlik Ayarları – >Yerel İlkeler -> Güvenlik Seçenekleri -> Ağ Güvenliği: NTLM Sınırla: Uzak Sunucuya Giden NTLM Trafiği “Hepsini reddet”
Bununla beraber ilgili açık Zoom uygulamasında bulunan tek açık değil. Dün, Intercept firması Zoom uygulaması kendi sitesinde belirttiği gibi, yapılan görüşmelerin uçtan uca şifrelenmediğini belirtti. Ayrıca uygulamanın kullanıcı ad ve fotoğraflarını ilgisi olmayan yerlere sızdırdığı ve iOS uygulamasının herhangi bir sebep olmadan Facebook’a veri aktardığı da bilinmekte. Uygulamanın çeşitli güvenlik özellikleri olsa dahi, mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda uygulamanın popülerliğinden faydalanmak isteyen hackerlar bulunan güvenlik açıklarını da kullanarak durumdan faydalanmak isteyebileceklerini unutmamak lazım.
Genel
AKG N400 kablosuz kulaklık tanıtıldı!
Samsung Electronics bünyesi altında ses ekipmanları üreten AKG, yeni kablosuz kulaklığı AKG N400 modelini tanıttı. Yeni kulaklıklar, tek bir şarjla uzun saatler müzik keyfi vadediyor.
Harman International Industries’in yan kuruluşu premium ses ürünleri üreticisi AKG, Galaxy Buds+’ın piyasaya sürülmesinden sadece haftalar sonra yeni kablosuz kulaklık modeli AKG N400’ün lansmanını gerçekleştirdi.
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Lansmanı yapılan yeni kulaklık, ilk olarak aktif gürültü engelleme özelliğiyle dikkat çekiyor ve fark yaratıyor. Pasif yalıtımı da yüksek olan model, aynı zamanda IPX7 suya dayanıklılık sertifikası ile su geçirmezlik özelliğine de sahip. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Galaxy Buds Plus’ın ise IPX3 suya dayanıklılık sertifikası mevcut.
Birçok farklı renk seçenekleri bulunan AKG N400, gürültü engelleme için kullanılan yerleşik mikrofonlarıyla telefon görüşmesi de sunuyor. Ayrıca kablosuz şarj desteğine sahip olan yeni kulaklık, 2 saatte tamamen şarj olabiliyor. Tek bir şarjla 12 saate kadar müzik keyfi sözü veren ürün, Bixby, Google Asistan ve Siri gibi sesli asistanları da destekliyor.
Birçok yenilik ve özellikleriyle gelen AKG N400, şimdilik sadece Samsung’un Güney Kore’deki resmi internet sitesinde resmi olarak 190 dolarlık bir fiyat etiketi piyasaya sürüldüğü görünüyor. Söz konusu kulaklıkların Güney Kore dışındaki ülkelere ne zaman geleceği ise henüz belli değil.
Son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Genel
Samsung Display bu yıl LCD ekran üretimini sonlandıracak!
Samsung’un ekran şirketi Samsung Display bu yıl LCD ekran üretmeyi bırakacak. Şirket bunun yerine quantum dot (kuantum nokta) teknolojisine odaklanacak gibi görünüyor.
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Samsung Display bu yıl LCD ekran üretmeyi bırakacak!
Routers haber ajansına göre Samsung Display yeni nesil quantum dot (kuantum nokta, QD) ekranlara odaklanmak için Çin ve Güney Kore’de sıvı kristal ekran (LCD) üretimini sonlandıracak fakat şirket yine de yıl sonundan önce verilen LCD siparişlerini tamamlayacağını ifade etti.
Samsung geçtiğimiz yıl kendini aydınlatan gerçek QLED ekranları üretebilen bir fabrikaya 11 milyar dolar yatırım yapmıştı. Görünüşe göre şirket QD teknolojisine öncelik verme planlarını uzun süredir yapıyor. Samsung kuantum nokta LCD teknolojisi, LED arka aydınlatmaları filtrenin arkasına konumlandırarak çalışıyor. Bu teknolojide birçok kullanıcı LED yanması gibi problemler ile karşılaşmıştı. 2019 yılının sonundaki araştırmalar ile bu gibi bazı geliştirme sorunları da oldukça azaltılmış durumda. Tüm bunlara rağmen Samsung’un yakında çıkacak olan QD teknolojisi toksik kadmiyum yerine indiyum fosfat bileşiği kullanıyor. Bu şekilde ekranların bir milyon saate kadar kullanım ömrüne sahip olması bekleniyor.
Milyarlarca dolarlık yatırımın sonuçlarının 5 yıl içerisinde görülmesi bekleniyor. Samsung, Güney Kore’deki mevcut LCD üretim fabrikasını QD ekranların seri üretimi için dönüştürecek. Samsung LCD ürünlerindeki talep ve üretim desteğinin azalması ile birlikte yeni yollar arıyor. Bu nedenle şirketin yeni bir teknoloji için büyük yatırımlar yaptığını söylemek yanlış olmaz. Görünüşe göre görüntüleme teknolojilerinin geleceğinde QD ekranları sıkça göreceğiz.
Genel
Galaxy S9 ve Note 9, One UI 2.1 almayabilir
Samsung‘un yenilenmiş arayüzü One UI 2.1, Galaxy S9 ve Note 9 için gelmeyebilir. Firma dağıtıma hazırladığı yeni güncelleme için Galaxy S9 ve Note 9‘a yer vermeyi düşünmüyor.
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Galaxy S9 ve Note 9 planlar dahilinde değil!
Samsung, yeni arayüzü One UI‘ı geliştirmeye devam ediyor. Firma One UI 2.1 güncellemesini dağıtmaya başlamışken, eski amiral gemileri olan S9 ve Note 9 kullanıcılarını üzecek bir gelişme yaşanabilir. Samsung‘un Kore forumlarında ortaya atılan iddiaya göre, firmanın 2018 yılı içerisinde çıkan amiral gemisi telefonlarına One UI 2.1 güncellemesi getirmeyeceği belirtildi. Hali hazırda Galaxy S20 serisi ile piyasaya sürülen One UI 2.1, S10 ve Note 10 cihazları için de dağıtılmaktaydı. Ancak Samsung‘un iki kuvvetli telefonu S9 ve Note 9 için güncelleme getirmeyecek olması, kullanıcılar tarafından olumsuz tepkiler aldı. Hayal kırıklıklarını gizlemeyen kullanıcılar firmayı yoğun eleştiri yağmuruna tuttu.
Her ne kadar One UI 2.1 büyük yenilikler ile gelmese de Samsung‘un izlediği politikanın eleştiri almaması mümkün değil. Çıkışının üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen Samsung‘un donanım olarak gerçekten üst seviye iki cihazına yeni güncelleme getirmeyecek olması oldukça sıkıntılı bir durum. Zira S9 ve Note 9 kullanıcılarının Android 11‘i almayı beklediği sıralarda yapılan bu hamleyi kimse beklemiyordu. Şubat ayından bu yana dağıtımı süren One UI 2.1 bakalım 2019 ve sonrasında çıkan Samsung amiral gemisi telefonlara neler getirecek.