Ofisimizde yeni misafirimiz var 🐈 | Soru Plus #1

Gcam testlerimizde sıradaki konuk, Xiaomi’nin yeni güzide telefonu Redmi Note 9S modeli olacak. Bakalım, normal kamerasıyla birlikte başarılı işler yakalayan Note 9s, Gcam ile neler yapacak? Hep birlikte görelim.

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Xiaomi’nin yeni modeli geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı ve üzerinden çok süre geçmeden Google Camera geliştiriciler tarafından portlanmıştı.

Videomuzda, öncelikle cihazına nasıl Gcam kurabilirsiniz onu anlatıyorum. Daha sonra da sizi fotoğraflarla baş başa bırakıyorum.

GCam nasıl kurulur?

Telefonunuza indirdiğiniz kurulum dosyasını çalıştırın ve uygulamayı yükleyin. Yeni kamera ikonu, uygulamalar çekmecesinde görünecektir. Bu arada telefonunuzun ayarlar bölümünde “bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemeye izin ver” seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor.

Google Camera’yı cihazınıza kurmak için aşağıdaki APK dosyasını yüklemeniz gerekiyor. Videoda da anlattığım üzere birtakım izinler vererek uygulamaya kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

Tüm fonksiyonları çalışan Gcam versiyonunu indirmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Redmi Note 9S Google Kamera: https://hwp.to/gcamnote9s

Redmi Note 9S kamera özellikleri neler?

48 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF

8 MP, f/2.2, 119˚ (ultra-geniş), 1/4.0″, 1.12µm

5 MP, f/2.4, (makro) 2 MP, f/2.4, (derinlik)

2 MP, f/2.4, (derinlik)

Video tarafında; 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, destek bulunurken, gyro-EIS özelliğimiz de cihaza dahil edilmiş durumda.

Videomuzun kronolojik sıralaması:

0:03 Google Camera ne işe yarar?

1:24 Google Camera nasıl yüklenir?

2:56 Orijinal kamera vs Gcam karşılaştırma görselleri.

6:40 Video bitiş anonsu.