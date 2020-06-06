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Ofisimizde yeni misafirimiz var 🐈 | Soru Plus #1
Soru Plus adlı yepyeni bie seriye başlıyoruz. “Sizden Gelenler” adlı serimizin devamı olacak, bu yeni format bakalım ne anlama geliyor?
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Sizden Gelenler Serisi’nin neden ismi değişti? Yeni format nasıl olacak?
Eski formatımızda olduğu gibi her hafta sizden gelen soruları videomuzda derleyeceğiz. Fakat, bu sefer Vlog tadında soruların yanıtlarını bulmuş olacaksınız. Önceki yıllarda bildiğiniz gibi ofis içi vlog’lar çekiyorduk. Şimdi ise “Vlog + soru-cevap” formatını birleştirerek sizlere sunmayı hedefliyoruz.
Dipnot: Ofisteki yavru kedi yaşamadı arkadaşlar :(. Gerçekten çok üzüldük.
Şimdiden iyi seyirler dilerim .
Dizüstü Bilgisayar
ASUS TUF Gaming A15 FA506 inceleme | Merakla beklenen oyuncu laptopu testte!
ASUS TUF Gaming A15 FA506 incelemesiyle karşınzdayız. Asus’un Ryzen 7 4800H işlemcisi ve Nvidia RTX 2060 ekran kartını barındıran yeni nesil fiyat/performans laptopu TUF Gaming A15’in detayları videomuzda.
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RTX 1660Ti içeren TUF Gaming A15 FA506IU modelini satın almak için; https://bit.ly/3eM9idN
ASUS TUF Gaming A15 FA506IV incelemesi
ASUS’un AMD kanadında üretilen yeni nesil Ryzen 4000 serisi işlemcileri kullanan ikinci ürünü TUF Gaming A15, gücünü Ryzen 7 4800H’den alıyor. Bizdeki versiyonunda Nvidia RTX 2060 ekran kartı yer alırken, aynı zamanda 16 GB bellek ve 512 GB M.2 NVMe SSD depolama yer alıyor.
Dilerseniz fazladan yer alan 1 adet M.2 ve 1 adet HDD yuvasına depolama birimi ekleyebilir, bir de bellek bölümü boş olarak bırakılmış. 15,6 inç boyutunda FHD (1920×1080) 144Hz IPS bir panel yer alan cihaz, bu sayede yüsek tazeleme hızında oyun deneyimi vadediyor. Cihazın detaylarını videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
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Oppo Reno 2’den Reno 3 Pro’ya geçmek | Yeni neler sunuyor?
Bundan aylar öncesinde Samsung Galaxy S10e modelinden Oppo Reno 2’ye geçiş yapan Ersin, şimdi de Reno 3 koleksiyonundan Oppo Reno 3 Pro modeline geçiyor.
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Peki yaklaşık 4 aylık Reno 2 deneyiminde Ersin’in sevdiği ve sevmediği noktalar nelerdi? Neden Reno 2’den Reno 3 Pro’ya geçmeye karar verdi? Tüm bunların detaylarını bu videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
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Gcam vs. orijinal kamera: Redmi Note 9S
Gcam testlerimizde sıradaki konuk, Xiaomi’nin yeni güzide telefonu Redmi Note 9S modeli olacak. Bakalım, normal kamerasıyla birlikte başarılı işler yakalayan Note 9s, Gcam ile neler yapacak? Hep birlikte görelim.
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Xiaomi’nin yeni modeli geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı ve üzerinden çok süre geçmeden Google Camera geliştiriciler tarafından portlanmıştı.
Videomuzda, öncelikle cihazına nasıl Gcam kurabilirsiniz onu anlatıyorum. Daha sonra da sizi fotoğraflarla baş başa bırakıyorum.
GCam nasıl kurulur?
Telefonunuza indirdiğiniz kurulum dosyasını çalıştırın ve uygulamayı yükleyin. Yeni kamera ikonu, uygulamalar çekmecesinde görünecektir. Bu arada telefonunuzun ayarlar bölümünde “bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemeye izin ver” seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor.
Google Camera’yı cihazınıza kurmak için aşağıdaki APK dosyasını yüklemeniz gerekiyor. Videoda da anlattığım üzere birtakım izinler vererek uygulamaya kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.
Tüm fonksiyonları çalışan Gcam versiyonunu indirmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
Redmi Note 9S Google Kamera: https://hwp.to/gcamnote9s
Redmi Note 9S kamera özellikleri neler?
- 48 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF
- 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultra-geniş), 1/4.0″, 1.12µm
- 5 MP, f/2.4, (makro) 2 MP, f/2.4, (derinlik)
- 2 MP, f/2.4, (derinlik)
Video tarafında; 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, destek bulunurken, gyro-EIS özelliğimiz de cihaza dahil edilmiş durumda.
Videomuzun kronolojik sıralaması:
0:03 Google Camera ne işe yarar?
1:24 Google Camera nasıl yüklenir?
2:56 Orijinal kamera vs Gcam karşılaştırma görselleri.
6:40 Video bitiş anonsu.