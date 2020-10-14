Office 2010 ve Mac için Office 2016 desteği sonlandırıldı!

Microsoft, yapay zeka sistemlerini engelli insanları daha kapsayıcı bir biçimde geliştirmek adına yapmakta olduğu bir dizi yeni çalışmalarından bahsetti. Seeing AI gibi çalışmalar, ALS gibi durumlarda olan kişilerin işine yarayacak makine öğrenimine dayalı çözümlerin yetersizliğiyle mücadele etmeyi amaçlıyor.

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Microsoft, yapay zeka teknolojisini engelli bireylere yardımcı olmak için geliştiriyor

Önde gelen çalışmalardan bir tanesi ORBIT projesi. Londra Üniversitesi’nin başlattığı bu proje, görme bozukluğu olan kişilerden toplanan videoları kullanarak herkese açık veri kümesi oluşturmayı amaçlıyor. Toplanan veriler, cep telefonlarından mutfak aletlerine kadar değişebilen önemli kişisel nesneleri tanımak üzere algoritmalar geliştirmek ve test etmek için kullanılacak.

Microsoft ayrıca, nörodejeneratif hastalığı olan kişilerin yüz görüntülerinin açık bir veri kümesini oluşturmak adına, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) ile yaşayan insanları destekleyen Team Gleason kuruluşuyla da işbirliği yapıyor. Microsoft ile Team Gleason işbirliği kapsamında, ALS semptomları olan kişileri daha aktif bir biçimde tanımlayabilecek yapay zeka algoritmaları geliştirilecek.

VizWiz tarafından yönetilen üçüncü bir proje ise, görüntülere otomatik alt yazı oluşturabilecek algoritmaları eğitmek, doğrulamak ve test etmek için herkese açık bir veri kümesi geliştirilmesine öncülük ediyor. Microsoft tarafından desteklenen bu yapay zeka algoritmaları, örneğin kısmen daha az görebilen kişilerin satın almaları gereken ilaçlar vb. şeyler hakkında onlara veri sağlayacak. VizWiz ekibi ayrıca, gönderilen bir görüntünün net olmadığını anında anlayan ve yeniden nasıl çekilmesi gerektiği hakkında öneri yapabilen algoritmalar geliştiriyor.

VizWiz veri kümesini geliştiren Danna Gurari, çalışmalarıyla alakalı “Çoğu zaman insanlar için neyin anlamlı olduğu açık değildir ve bu nedenle, bu teknolojileri sadece görme engelli ve az gören insanlar için tasarlamak değil; onlarla birlikte tasarlamak da çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Gurari’nin bakış açısı, bir açıdan çok değerli ve önemli. Bu zamana kadar rampadan tekerlekli sandalyeye veya nasıl bir noktada olduğu fark etmeksizin engellilerin hayatını kolaylaştırdığını iddia edenler, aslında kendi kafalarındaki zorlukları kolaylaştırıyor. Onların hayatını onların bakış açısıyla değil, kendi bakış açılarıyla yorumluyorlar; daha sonra sözde birkaç yenilik yaparak engelli bireylerin topluma karışabilmesi için efor(!) sarf etmiş oluyorlar.

Microsoft destekli bu gibi yapay zeka çözümleri de, erişilebilirlik dostu bir yaşam oluşturma noktasında yeterli olmayan ana akım algoritmaların eksikliğini önemli ölçüde doldurmayı hedefinin merkezine koyuyor.

Seeing AI, Türkçe dil desteğine kavuştu

Microsoft bu çalışmalarını sadece ABD’de değil, Türkiye dahil olmak üzere küresel pazarda da yapıyor. Geçtiğimiz ay Seeing AI uygulamasına eklenen Türkçe desteği de bunun müthiş bir örneği. Seeing AI, telefonun kamerasıyla çekilmiş olan görüntüleri seslendirerek görme engelli kullanıcıya bildiren ve böylelikle hayatı “gerçekten” kolaylaştıran bir uygulama.