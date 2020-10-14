Yazılım
Office 2010 ve Mac için Office 2016 desteği sonlandırıldı!
Microsoft, Office 2010 ile birlikte Office 2016 paketinin Mac sürümüne yönelik desteğini sonlandırdığını açıkladı. Desteğin sonlanması, bu Office’lerin artık güncelleme almayacağı ve potansiyel güvenlik risklerine karşı artık savunmasız olacağı anlamına geliyor.
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Microsoft bugün resmi blog gönderisinde Office 2010 ve Mac için Office 2016 desteğinin sona erdiğini açıkladı. Bu, Microsoft’un artık ilgili ürünler için teknik destek, hata düzeltmeleri veya güvenlik güncellemeleri sağlamayacağı ve bunları kullanmaya devam eden kuruluşların zaman içinde artan güvenlik riskleri ve uyum sorunları ile karşılaşabileceği anlamına geliyor.
Office 2010 ve Mac için Office 2016 artık desteklenmeyecek
Office 2010 desteğinin tamamen sonlanmasına ek olarak Microsoft, Office 365 hizmetlerine bağlanma gereksinimlerini de değiştirdi. Buna göre müşterilerin artık Exchange Online ve SharePoint Online gibi Office 365 hizmetlerine bağlanmak için Microsoft 365 uygulamalarına, Office 2019 veya Office 2016 paketine ihtiyaçları olacak.
Microsoft yaptığı açıklamada desteğini sonlandırdığı Office sürümlerine kullanıcıların bağlanmasını engellemek için herhangi bir önlem almayacağını ifade etti. Ancak yetkililer, eski Office’lerde zaman içinde performans veya güvenlik sorunlarının baş gösterebileceğinden dolayı yine de kullanılmasını önermiyor.
Microsoft, Office 2019 veya Office 365 ProPlus’a geçmeyi öneriyor
Office 2010 ve Mac için Office 2016 desteğinin sonlanmasıyla beraber Microsoft, insanlara Office 365 ProPlus’a geçmelerini tavsiye ettiğini söyledi. Yetkililerin açıklamasına göre Office 365 ProPlus, bünyesindeki bulut destekli yerleşik güvenlik özellikleriyle işletmelerin güvenlik ihtiyacını bir çırpıda çözüyor. Yeni adıyla Microsoft 365 olarak hizmet veren bu pakete aylık veya yıllık abonelik ücretiyle sahip olabilirsiniz.
Öte yandan Microsoft, sürekli abonelik yinelemeyle uğraşmak istemeyip tek seferde işi bitirmek isteyenlere ise Office 2019 paketini satın almalarını öneriyor.
Yapay Zeka
Microsoft yapay zeka ile engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıyor
Microsoft, yapay zeka sistemlerini engelli insanları daha kapsayıcı bir biçimde geliştirmek adına yapmakta olduğu bir dizi yeni çalışmalarından bahsetti. Seeing AI gibi çalışmalar, ALS gibi durumlarda olan kişilerin işine yarayacak makine öğrenimine dayalı çözümlerin yetersizliğiyle mücadele etmeyi amaçlıyor.
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Microsoft, yapay zeka teknolojisini engelli bireylere yardımcı olmak için geliştiriyor
Önde gelen çalışmalardan bir tanesi ORBIT projesi. Londra Üniversitesi’nin başlattığı bu proje, görme bozukluğu olan kişilerden toplanan videoları kullanarak herkese açık veri kümesi oluşturmayı amaçlıyor. Toplanan veriler, cep telefonlarından mutfak aletlerine kadar değişebilen önemli kişisel nesneleri tanımak üzere algoritmalar geliştirmek ve test etmek için kullanılacak.
Microsoft ayrıca, nörodejeneratif hastalığı olan kişilerin yüz görüntülerinin açık bir veri kümesini oluşturmak adına, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) ile yaşayan insanları destekleyen Team Gleason kuruluşuyla da işbirliği yapıyor. Microsoft ile Team Gleason işbirliği kapsamında, ALS semptomları olan kişileri daha aktif bir biçimde tanımlayabilecek yapay zeka algoritmaları geliştirilecek.
VizWiz tarafından yönetilen üçüncü bir proje ise, görüntülere otomatik alt yazı oluşturabilecek algoritmaları eğitmek, doğrulamak ve test etmek için herkese açık bir veri kümesi geliştirilmesine öncülük ediyor. Microsoft tarafından desteklenen bu yapay zeka algoritmaları, örneğin kısmen daha az görebilen kişilerin satın almaları gereken ilaçlar vb. şeyler hakkında onlara veri sağlayacak. VizWiz ekibi ayrıca, gönderilen bir görüntünün net olmadığını anında anlayan ve yeniden nasıl çekilmesi gerektiği hakkında öneri yapabilen algoritmalar geliştiriyor.
VizWiz veri kümesini geliştiren Danna Gurari, çalışmalarıyla alakalı “Çoğu zaman insanlar için neyin anlamlı olduğu açık değildir ve bu nedenle, bu teknolojileri sadece görme engelli ve az gören insanlar için tasarlamak değil; onlarla birlikte tasarlamak da çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.
Gurari’nin bakış açısı, bir açıdan çok değerli ve önemli. Bu zamana kadar rampadan tekerlekli sandalyeye veya nasıl bir noktada olduğu fark etmeksizin engellilerin hayatını kolaylaştırdığını iddia edenler, aslında kendi kafalarındaki zorlukları kolaylaştırıyor. Onların hayatını onların bakış açısıyla değil, kendi bakış açılarıyla yorumluyorlar; daha sonra sözde birkaç yenilik yaparak engelli bireylerin topluma karışabilmesi için efor(!) sarf etmiş oluyorlar.
Microsoft destekli bu gibi yapay zeka çözümleri de, erişilebilirlik dostu bir yaşam oluşturma noktasında yeterli olmayan ana akım algoritmaların eksikliğini önemli ölçüde doldurmayı hedefinin merkezine koyuyor.
Seeing AI, Türkçe dil desteğine kavuştu
Microsoft bu çalışmalarını sadece ABD’de değil, Türkiye dahil olmak üzere küresel pazarda da yapıyor. Geçtiğimiz ay Seeing AI uygulamasına eklenen Türkçe desteği de bunun müthiş bir örneği. Seeing AI, telefonun kamerasıyla çekilmiş olan görüntüleri seslendirerek görme engelli kullanıcıya bildiren ve böylelikle hayatı “gerçekten” kolaylaştıran bir uygulama.
Akıllı Telefonlar
Realme UI 2.0, resmi olarak kullanıcılara tanıtıldı!
Bugün Realme, çevrim içi olarak yayınladığı konferansta yeni ürünlerini ve Realme UI 2.0‘ı resmi olarak kullanıcılara tanıttı. Realme UI 2.0 sürümü, Android 11 temel alınarak derinlemesine bir özelleştirme ile gelecek. Yeni arayüzde tasarım, pürüzsüzlük ve güvenlik tarafında önemli iyileştirmeler bulunuyor. Simgelerin yazı tipini düzenleme, kişiselleştirilmiş ekran görüntüsü gibi yeni özellikler de bu arayüzde mevcut.
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Realme UI 2.0 kullanıcılara neler sunacak?
Realme‘nin yeni arayüzü, kullanıcılara pek çok yeni özgürlük tanıyacak. Artık kullanıcılar en sevdikleri ekran arayüzlerini en özgür şekilde özelleştirebilecekler. Yeni dijital saat ve kadran modelleri, kişiselleştirilmiş imza, grafik-metin kombinasyonları gibi ilginç özellikler bu arayüzde karşımıza çıkacak. Bunun haricinde Realme UI 2.0, seviyeleri ayarlanabilen yeni Karanlık Mod desteğini cihazlara ekleyecek. Arayüz, gündüzleri daha net ve keskin resimler görüntüleyebilmek için “Güçlü Mod“u da kullanıma sunacak. Geceleri ise gözü yormayan orta ve yumuşak modlar, kullanıcılar tarafından seçilebilecek.
Yeni Realme arayüzü, akıcılık tarafında da önemli geliştirmeler ortaya koyuyor. Şirkete göre sistem yanıt hızı eski arayüze göre %32 oranında artış gösterdi. Çoklu görev değiştirme, liste kaydırma ve bazı işlemlerde bu hız artışı farkedilir düzeyde olacak. Yeni arayüz güvenlik tarafında ise dolandırıcı ve taciz edici aramaları doğru ve hızlı bir şekilde tespit edebilecek. Ayrıca sahte baz istasyonlarını da otomatik olarak engelleyecek. Yeni güncellemeyi ilk olarak Realme X50 Pro, Realme X7 Pro ve Realme X2 Pro alacak. Diğer modeller ise en kısa sürede bu güncellemeyi indirebilir hale gelecek.
Akıllı Telefonlar
EMUI 11, 10 Huawei cihaz ile genel testlerine başlıyor!
Huawei, EMUI 11’in herkese açık testini 10 model için başlattı. Huawei P40 serisi, Mate 30 serisi ve MatePad Pro bu teste katılabilecek. 22 Ekim‘de duyurulması beklenen Mate 40 serisinin de EMUI 11 ile geleceğini tahmin ediyoruz.
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Hangi Huawei cihazlar EMUI 11 testine uyumlu olacak?
- Huawei P40
- Huawei P40 Pro
- Huawei P40 Pro+
- Huawei Mate 30
- Huawei Mate 30 5G
- Huawei Mate 30 Pro
- Huawei Mate 30 Pro 5G
- Huawei Mate 30 RS Porsche Design
- Huawei MatePad Pro
- Huawei MatePad Pro 5G
11 Eylül‘de Huawei Geliştirici Konferansı‘nda EMUI 11 resmi olarak kullanıcılara sunuldu. Bu yeni EMUI sürümü, farklı Huawei cihazların ara bağlantısını gerçekleştirmek için Hongmeng 2.0‘ın dağıtılmış teknolojisinden yararlanıyor. Yeni sürümde çoklu ekran iş birliği daha işlevli bir hale getirildi. Mobil uygulamaların çoklu pencere içeriği bilgisayarlarda da sorunsuz şekilde çalışabilecek.
Geliştirilmiş çoklu ekran iş birliği, öğrenciler için de oldukça kullanışlı bir özellik olacak. Örneğin, öğrenciler bir taraftan canlı dersi izlerken diğer taraftan dersin önemli noktalarını kolayca not alabilecek. Tıpkı telefonda olduğu gibi tablet-bilgisayar özelinde de bu özellikler kullanılabiliyor. Bununla birlikte tabletin kalemi ile not tutmak ve etkileşime girmek çok daha işlevli hale geliyor.
EMUI 11 ile Smooth Link özelliği de çok daha iyileştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkacak. Ayrıca AI desteği de geliştirilmiş olarak kullanıcılara sunulacak. Geliştirilmiş yapay zeka, gerçek zamanlı olarak diller arası çeviriyi destekleyecek.