Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bir ‘fintech’ şirketi olarak içinde bulunduğumuz sektöre yön vermek gibi bir misyonla ilerlemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde küresel dijital ödemeler pazarının 2030 yılına kadar yıllık yüzde 20,5’lik bir hızla büyümesi bekleniyor. Bu büyümeye de yeni teknoloji ve çözümler yön verecek. Paynet olarak trendleri belirlerken yeni teknolojileri geliştirmeye ve yeni teknolojileri çözümlerimize entegre ederek sektörü dönüştürmeye devam edeceğiz.

Ödeme teknolojileri son yıllarda hızlı bir büyüme yaşadı. 2023 yılında da bu büyüme önemli bir ivme kazanacak. Pandemi, e-ticaretin yaşadığı büyüme ve değişen tüketici davranışları ödeme teknolojilerinde geleceği hızla bugüne taşıdı. Önümüzdeki birkaç yılda yaygınlaşması beklenen teknolojiler, bugünden hayatımızda etkili olmaya başladı. 2023 yılında da özellikle e-ticaret büyürken ödemeler pazarı teknolojiyle dönüşmeye ve dijitalleşmeye devam edecek. Yapay zeka, blockchain ve açık bankacılık gibi teknoloji ve platformlarla ödemelerin hızlandığı, daha da akıllandığı ve teknolojinin de toplumun her kesimine yayıldığı bir döneme tanıklık edeceğiz.

2023 yılında mobil cüzdanlar, temassız ödeme, yapay zeka ve API teknolojilerindeki gelişmeler ödemeler dünyasına damga vuracak. 2022 tüketicilerin daha yenilikçi ve sorunsuz dijital ödeme çözümleri talep ettiği bir yıl oldu. 2023 de dijital ödemelerin daha çok tabana yayıldığı, yeni teknolojilerin daha fazla benimsendiği bir yıl olacak. Grand View Research’e göre küresel olarak dijital ödemeler pazarı 2030 yılına kadar yıllık yüzde 20,5’lik büyümeyle 362 milyar dolara ulaşacak. Bu büyümeyi de yeni teknoloji ve çözümler sürükleyecek. Özellikle 2023 yılında 7 trend sektördeki büyümeye yön verecek.

1-Bu trendler arasında ilk sırada kesintisiz ve kullanıcı dostu ödeme deneyimi öne çıkıyor.

Yeni yılda da müşterilerin istedikleri yerde ve zamanda alışveriş yapabilmeleri için kesintisiz ve kullanıcı dostu ödeme deneyimi, ödeme sistemlerinde en önemli trend olmaya devam edecek. Bu noktada mobil ve dijital cüzdanlar, tek tıkla ödemeler, tekrarlayan ödemeler ve uygulama içi ödemeler öne çıkacak.

2-Dünya nüfusunun yarıdan fazlası mobil cüzdanı benimseyecek

Mobil cüzdanlar daha da yaygınlaşacak. Capgemini’ye göre gelecek yılın sonunda küresel e-ticaret ödemelerinin yarısından fazlası dijital cüzdanlarla yapılacak. Dünya nüfusunun yüzde 60’ının da gelecek üç yılda mobil cüzdan teknolojisini tamamen benimsemesi bekleniyor.

3-Mobil ödemelerle temassızın yükselişi sürecek

Mobil ödemeler büyümesini sürdürecek. Mordor Intelligence’a göre, mobil ödeme pazarı 2021 yılında 1,7 trilyon dolara ulaştı. 2025 yılına kadar da 4,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Mobil ödemelerin ve ödeme kartlarının en çok kullanılan ödeme yöntemleri haline gelmesi bekleniyor. Temassız ödemeler yükselişini sürdürecek. Özellikle temassız özellikli POS terminalleri ve cihaz düzeyinde destek gibi temel temassız ödeme ekosistemine yapılan yatırım bu büyümede etkili olacak. Juniper Research’ün verilerine göre temassız ödeme işlemleri 2022 yılında 4,6 trilyon dolara ulaşıyor. 2027 yılında ise bu hacim 10 trilyon doları aşacak.

4-Gömülü finans yaygınlaşacak

Gömülü finans pazarı da hızla büyüyecek. Servis Modeli Bankacılığı (BaaS) ile Uygulama Programları Arayüzleri (API) kullanarak finansal hizmetlerin finansal olmayan hizmet sağlayıcıları tarafından verilebilmesi olan gömülü finans, bir anlamda finansal servisler ve son kullanıcılar arasındaki boşluğu dolduruyor. Global Embedded Finance Market raporuna göre gömülü finans tüm dünyada bu yıl sonunda 241 milyar dolarlık bir hacme ulaşacak. 2029 yılında ise bu hacmin 776 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

5-Gerçek zamanlı ödemelerin büyüme hızı artacak

MarketsandMarkets’e görü küresel gerçek zamanlı ödemeler pazarı 2023 yılında en hızlı büyümesini yaşayacak. Pazarın 2023’te 26 milyar dolar olacağı öngörülürken yıllık büyüme hızının da 2028’e kadar yüzde 33 olacağı tahmin ediliyor. Bu büyümeyi de büyük ölçüde akıllı telefonların ve bağlı cihazların yaygınlaşan kullanımı ve tüketicinin daha hızlı ödeme için artan talebi yönlendirecek. GrandView analistleri, gerçek zamanlı ödemenin özellikle işletmelerin nakit akışlarını ve operasyonel verimliliklerini güçlendirmelerine yardımcı olacağını ifade ediyor.

6-Yapay zeka daha da etkinleşecek

IDC Research’e görü dünya çapında yapay zekaya yapılan harcamalar 2023’te 500 milyar doları aşacak. Finans kurumları ve işletmeler özellikle dolandırıcılığın önüne geçmek ve müşteri verilerini korumanın yanında ödeme işlemlerini daha verimli hale getirmek için yapay zekadan yararlanmaya devam edecek.

7-Regülasyon Teknolojileri rekabeti değiştirecek

Finans sektörü dünyadaki en sıkı düzenlemeye tabi sektörlerden biri. 2023 yılında regülasyon teknolojileri (RegTech) ileri çözümler sunarak sektörde önemli değişimler yaratacak ve bir anlamda rekabeti değiştirecek. Alternatif finans, blockchain ve yapay zekanın girişiyle fintek sektörü dünya çapında tüm hükümetlerin dikkatini çekecek. İşletmelerin uyumluluk sürecinin neredeyse her bölümünü kolaylaştırmasına yardımcı olmak için ortaya çıkan RegTech, bulut teknolojisi, makine öğrenimi ve büyük veri analitiğinin yardımıyla finans kurumlarının risklerini doğru belirlemesini ve önlemesini sağlamak için çözümler ortaya koyacak. Juniper Research, RegTech sektörünün 2022 ile 2026 arasında yüzde 200 büyüme yaşayacağını tahmin ediyor.

2023’te ödeme sistemlerinde Türkiye’nin öncü kuruluşu Paynet olarak POS ve Paynet APİ teknolojileriyle büyümeyi sürüklemeyi planlıyoruz. Örneğin PayPOS, Mobil uygulama üzerinden kolayca ödeme almayı sağlıyor. Akıllı cep telefonlarının yanında Android işletim sistemine sahip tabletler ve kiosk gibi cihazlarda da çalışan PayPOS teknolojisi, ödeme alanı çeşitliliğini artırıyor. NFC teknolojisiyle saniyeler içinde temassız ödeme sunan PayPOS ile fiziki POS satın alımı, bulundurma bedeli, servis ücreti veya bakım maliyeti gibi pahalı yatırımlar yapılmasına gerek kalmıyor. Herhangi bir kurulum veya cihaz yatırımı yapılması gerekmiyor. PayPOS, fiziki POS cihazları gibi çalışıyor. Bu nedenle de aynı güvenlik seviyesine sahip.

Paynet API çözümünü de şirketlerin kendi e-ticaret sitelerine entegre edebiliyoruz. Bu noktada, bir uygulamanın, servisin ya da platformun sahip olduğu yeteneklere izin verilen sınırlandırmalar dahilinde dışarıdan erişilebilmesini sağlayan bir arayüz olan API teknolojisini kullanıyoruz. Paynet API, tüm platformlarla uyumlu esnek bir yapıya sahip. Dolayısıyla süreçleri dijitalleştirirken sorunsuz bir deneyim sunma konusunda geliştiricilerin en büyük yardımcısı oluyor.

Paynet Genel Müdürü Onur Ertürk