Türkiye’nin en popüler ikinci el ilan sitesi sahibinden.com, ilginç bir gelişmeyle gündemde. Platform, kullanıcılarına yönelik bir Google Chrome eklentisi nedeniyle erişim kısıtlamaları getirdi. Sahibinden.com’un açıklamasına göre söz konusu eklenti, site kullanım koşullarını ihlal ettiği için engellenmeye başlandı.

Fiyat geçmişi eklentisi kullananlar Sahibinden’e giremeyecek

Eklenti, “Sahibinden Fiyat Geçmişi” adını taşıyor ve ilanlarda geçmiş dönemlerdeki fiyatları göstermeyi amaçlıyor. “gecmisi.com.tr” tarafından geliştirilen bu eklenti, bir süredir kullanıcılar tarafından tercih ediliyordu. Ancak sahibinden.com, bu eklenti aracılığıyla siteye erişmeye çalışan kullanıcıların girişini geçici olarak engelledi.

Eklenti, Google Chrome’un yanı sıra Opera, Firefox, Edge ve Brave gibi tarayıcılar için de kullanılabiliyor ve ilan sayfalarında fiyat geçmişini sağ tarafta gösteriyor. Sahibinden.com’da bir ilanı favorilere ekleyen kullanıcılar zaten ilanın fiyat değişimlerini görebilirken, “Sahibinden Fiyat Geçmişi” eklentisi ilanlardaki uzun vadeli fiyat değişimlerini sorgulamak için kullanılıyor.

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Sahibinden.com’un yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

“Sahibinden.com’da olağan dışı erişim tespit ettik ve bu durumun, kullanım koşullarımıza aykırı şekilde eklenti aracılığıyla ilan fiyat geçmişinin görüntülenmesinden kaynaklandığını belirledik. Bu sebeple, eklentinin kaldırılması halinde kısa bir süre içinde siteye erişim sağlayabileceğinizi bildirmek isteriz.”