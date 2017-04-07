Nvidia Titan Xp Ekran Kartı Modeli Hakkında Detayları Yayınladı

Nvidia uzun süredir ekran kartı pazarının liderlik koltuğunda rahat bir şekilde ve oturuyor ve bu koltuğu kolay bırakacak gibi durmuyor.

Nvidia bu liderliğini yeni duyurduğu Titan Xp modeli ile devam ettirecek. 1200 dolar fiyat etiketine sahip olan kartın özellikleri gerçekten nefesleri kesiyor. 5000 dolarlık Quadro P6000 gibi Titan Xp’de de Pascal GP102 GPU yer alıyor ve 3840 CUDA çekirdeğine sahip.

Titan Xp’nin RAM’i Quadro’dn daha hızlı. Quadro bir önceki 11.4 GHz’lık Titandan 10 GHz daha hızlıydı. Titan X’te olduğu gibi Xp’de de 12 GB GDDR5X RAM yer alıyor. GTX 1080 Ti’ın markete girmesi ile beraber piyasada son Titan modeli ile yarışabilecek bir ekran kartı olmuştu. Şimdi Titan Xp ile üst seviye kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap ediliyor.

AMD tarafından hala Pascal’a bir cevap gelmiş değil. AMD’nin 14 nanometre üretim teknolojisine sahip Vega serisi merakla bekleniyor. Umalım ki Vega, GeForce ile başa çıkabilsin. Ancak GeForce hala performans serisinde açık ara farklı lider.

Şirket ayrıca bugün 10 serisi ekran kartı sürücülerinin Mac sürümünün beta çalışmasında olduklarını açıkladı. Apple geçtiğimiz günlerde Mac Pro serisini güncelleyeceğini açıklamıştı. Bu sürücüler artık bilgisayarında Hackintosh kullananlar veya Mac dizüstü için harici GPU isteyenler için bir çözüm daha var anlamına geliyor.