Nvidia Shield Tablet ve Tablet K1 Android 8.0 Güncellemesi Almayacak

Nvidia’nın Shield Tablet ve Tablet K1 için bu denli bir yola girmemesinin sebebi, ürünlerinin yeterince kullanıcı havuzu olmamasından kaynaklanıyor olabilir.

Son iki yılda, çoğu akıllı telefon şirketleri ana cihazlarının son Android OS güncellemeleri alması için çaba gösterirken, Nvidia’nın böyle bir yol seçmesi bir hayli kullanıcılarını bir hayli şaşırttı.Fakat Nvidia Shield Tabletlerinin 2014’ün üçüncü çeyreğinde çıktığını ve Shield Tabletlerin 2015 Kasım’da piyasaya girdiğini göz önüne alırsak aslında bu yolun mantıklı olduğunu düşünebiliriz.

Böyle bir yolu seçen Nvidia, tabletlerinin her ne kadar Android 8.0 güncellemesi almasını sağlamayacak olsa da, cihazlarının Android Nougat üzerine güncelleme alacağını belirtti.

Çıkmasından çok zaman geçmiş olmasa da, bu denli ürünlerin yeni sistem güncellemeleri almamaları bir hayli üzücü.