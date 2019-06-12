Nvidia RTX ile ışın izleme teknolojisini destekleyen tüm oyunlar!

Nvidia’nın yeni nesil ekran kartı ailesi RTX 20 serisi ile gelen ray tracing yani ışın izleme teknolojisi, oyun dünyasında önemli bir gelişme olmasının yanı sıra oyun kıtlığını da aşmaya başladı. Sunum dönemi sona eren E3 2019 fuarında da tanıtılan oyunlar ile beraber toplam 18 oyun ışın izleme teknolojisini RTX kartları ile destekleyecek konuma geldi.

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29 oyunda da Derin Öğrenme Süper Örnekleme (DLSS) teknolojisini destekleyen Nvidia, böylece RTX 20 kart ailesi için RTX açık özelliğini kullanabilecekleri oyun skalasını da genişletmiş oldu. Biz de bu listemizde RTX destekleyen tüm oyunları sıralıyoruz.

1- Assetto Corsa Competizione

2- Atomic Heart

3- Battlefield V

4- Call of Duty: Modern Warfare

5- Control

6- Cyberpunk 2077

7- Enlisted

8- Justice

9- JX3

10- Mechwarrior V: Mercenaries

11- Metro Exodus

12- Project DH (Dragon Hound Online)

13- Quake II RTX

14- Shadow of the Tomb Raider

15- Stay in the Light

16- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

17- Watch Dogs: Legion

18- Wonfenstein: Youngblood