NVIDIA, Quake II RTX’nin demosunu dağıtıyor

NVIDIA, bu yılın başlarında aldığı Quake II‘yi, Ray Tracing sisteminin (ışın takibi) teknolojisi ile yeni bir soluk getirecek. Şirket, 6 Haziran‘dan itibaren oyunun sınırlı sürümünü Quake II RTX’i sevenlerine ücretsiz olarak dağıtacak.

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Nvidia’dan Jeff Fisher, şirkete ait olan Lightspeed Stüdyolarının oyuna gerçekçi ışık efektleri eklediğini açıkladı. Yenilenen versiyonda gün ışığı, doğru güneş ışığı, dolaylı aydınlatma ve suya yansımalar elde edilebiliyor. Sonuç olarak, 22 yıllık oyuna NVIDIA’nın Turing mimarisinin eski eser üzerindeki gücünü göstermek için yeni bir soluk getirdi.

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Quake II RTX, NVIDIA web sitesinden veya Steam üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca oyunun ilk üç seviyesini ücretsiz olarak oynanabilecek. Ancak Quake II sahibiyseniz oyunun RTX versiyonuna ücretsiz olarak sahip olabileceksiniz. Nvidia, 28 Mayıs’ta Wolfenstein: Youngblood için de bir paket hazırlayıp yeni ekran kartları ( GeForce RT 2060,2070,2080 ve 2080 Ti) ile birlikte satışa sunmayı planlıyor.