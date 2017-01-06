Nvidia’nın sürücüsüz aracı BB8 California ve New Jersey yollarında test sürüşlerine başladı peki bu yolculuk nasıl gerçekleşiyor?

İlk başta Nvidia gibi büyük bir şirketin arabasına böyle eğlenceli bir isim vermiş olması oldukça güzel. BB8 adı Star Wars The Force Awakens’da yer alan ufak astromech sınıfı bir droid. Yayınlanan videoda BB8’in yolda nasıl ilerlediği detaylı bir şekilde gösteriliyor. Daha önce benzer bir videoyu da Tesla’dan görmüştük.

Şirket tamamen otonom araçlar peşinde koşturuyor. Otonom araçlar için geliştirdiği süper bilgisayar Volvo’dan Roborace yarış araçlarına kadar bir çok araçta yer alacak. Şirket üretim için ZF ve Bosch ile anlaşırken en son Alman otomotiv devi Audi ile olan partnerliğini duyurdu. Otonom araç teknolojisi yavaş yavaş hazır hale gelmeye başlıyor ancak ülkelerin kanunları bu yeniliklere ne hızla uyarlanır henüz belli değil.