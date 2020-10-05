Nvidia, Maxine ile görüntülü görüşmeleri daha iyi hale getiriyor!

Nvidia, duyurduğu yapay zeka destekli yeni platformu Maxine ile halihazırda kullanılan görüntülü görüşme servislerine göre 10 kata kadar daha az bant genişliği ve veri kullandığını belirtiyor. Veri sıkıştırma haricinde platformun yapay zeka ile geliştirilebilir olduğunu belirten şirket, dileyen firmalara erken erişim sağlıyor.

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Nvidia Maxine ile görüntülü görüşmeleri daha iyi hale getirecek

Nvidia, geliştirdiği teknolojilerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket bu kez de yapay zeka alanındaki uzmanlığını, görüntülü görüşmeleri daha iyi hale getirmek için kullanmışa benziyor. Yeni duyurdukları platformla beraber Nvidia, bant genişliğini ve kullanılan veri miktarını azaltmayı hedefliyor. The Next Web‘de yer alan habere göre Maxine adlı bulut tabanlı platform, kullanıcıların diğer yapay zeka efektlerinden ve geliştirmelerinden de faydalanmasını sağlayacak.

H.264 formatında sıkıştırılmış video paketleriyle platform, kullanıcıların anahtar yüz hatlarını genel çerçevede haritalandırıyor. Bu verileri sıkıştırarak karşıya ileten Maxine, ardından yapay zeka desteğiyle beraber yüzü tekrar canlandırmış bir halde görüşmede yayınlayabiliyor. Bu şekilde çok daha az veri tüketilerek kullanıcı deneyimi geliştirilmeye çalışılıyor.

30 milyondan fazla görüntülü görüşme yapılıyor

Her gün ortalama 30 milyon görüntülü toplantının yapıldığını belirten Nvidia, geliştirdikleri teknolojinin birçok alan ve kullanım senaryosunda kullanıcılara rahatlık sağlayacağını belirtiyor. Şirket, görüşmeler esnasında kullanılan verilerin sıkıştırılarak azaltılması haricinde anlık çeviriler, gürültü azaltma ya da anlık avatar yaratma gibi eklentilerle video konferanslara farklı bir yaklaşım getirmeyi planlıyor.

Sanal sınıf derslerinden iş toplantılarına hatta doktor görüşmelerimize kadar birçok alanda görüntülü toplantı ya da görüşmelerin kullanıldığına dikkat çeken şirket, Maxine platformunu geliştiricilere de açıyor. Geliştiriciler, yapay zeka altyapısından faydalanarak kendi eklentilerini kolaylıkla geliştirip uygulamalarına ekleyebilecek. Dileyen firmalar, şirketin erken erişimine katılarak geliştirmelerine başlayabilecekler.