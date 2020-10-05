Yapay Zeka
Nvidia, Maxine ile görüntülü görüşmeleri daha iyi hale getiriyor!
Nvidia, duyurduğu yapay zeka destekli yeni platformu Maxine ile halihazırda kullanılan görüntülü görüşme servislerine göre 10 kata kadar daha az bant genişliği ve veri kullandığını belirtiyor. Veri sıkıştırma haricinde platformun yapay zeka ile geliştirilebilir olduğunu belirten şirket, dileyen firmalara erken erişim sağlıyor.
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Nvidia Maxine ile görüntülü görüşmeleri daha iyi hale getirecek
Nvidia, geliştirdiği teknolojilerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket bu kez de yapay zeka alanındaki uzmanlığını, görüntülü görüşmeleri daha iyi hale getirmek için kullanmışa benziyor. Yeni duyurdukları platformla beraber Nvidia, bant genişliğini ve kullanılan veri miktarını azaltmayı hedefliyor. The Next Web‘de yer alan habere göre Maxine adlı bulut tabanlı platform, kullanıcıların diğer yapay zeka efektlerinden ve geliştirmelerinden de faydalanmasını sağlayacak.
H.264 formatında sıkıştırılmış video paketleriyle platform, kullanıcıların anahtar yüz hatlarını genel çerçevede haritalandırıyor. Bu verileri sıkıştırarak karşıya ileten Maxine, ardından yapay zeka desteğiyle beraber yüzü tekrar canlandırmış bir halde görüşmede yayınlayabiliyor. Bu şekilde çok daha az veri tüketilerek kullanıcı deneyimi geliştirilmeye çalışılıyor.
30 milyondan fazla görüntülü görüşme yapılıyor
Her gün ortalama 30 milyon görüntülü toplantının yapıldığını belirten Nvidia, geliştirdikleri teknolojinin birçok alan ve kullanım senaryosunda kullanıcılara rahatlık sağlayacağını belirtiyor. Şirket, görüşmeler esnasında kullanılan verilerin sıkıştırılarak azaltılması haricinde anlık çeviriler, gürültü azaltma ya da anlık avatar yaratma gibi eklentilerle video konferanslara farklı bir yaklaşım getirmeyi planlıyor.
Sanal sınıf derslerinden iş toplantılarına hatta doktor görüşmelerimize kadar birçok alanda görüntülü toplantı ya da görüşmelerin kullanıldığına dikkat çeken şirket, Maxine platformunu geliştiricilere de açıyor. Geliştiriciler, yapay zeka altyapısından faydalanarak kendi eklentilerini kolaylıkla geliştirip uygulamalarına ekleyebilecek. Dileyen firmalar, şirketin erken erişimine katılarak geliştirmelerine başlayabilecekler.
Haber
VMware, NVIDIA ile anlaştı: Veri merkezleri daha da güçlenecek!
Sanallaştırma teknolojilerinin öncüsü VMware, grafik devi NVIDIA ile büyük bir ortaklık kurdu. İki dev arasındaki ortaklığın bir meyvesi olarak, bundan böyle VMware’in veri merkezi yazılımlarında NVIDIA’nın ürettiği yapay zeka çipleri kullanılacak.
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Yapay zekanın son yıllarda epey bir revaçta olduğu herkes tarafından bilinen tartışmasız bir gerçek. Esasında sadece son kullanıcı tarafında değil, aynı zamanda işletmeler için de yapay zeka elzem bir noktada bulunuyor. Zira işletmeler, finansal verilerdeki kalıpları tanımlamadan veri merkezleri yönetim yazılımlarına kadar çoğu alanda kendilerini artık yapay zekanın kollarına bırakmış durumda.
Özellikle veri merkezlerinde yapay zekaya yönelik talep arttıkça, AI yongaları üreten NVIDIA’nın da bu alanda pazar payı hızla genişliyor. Çünkü NVIDIA’nın ürettiği yongalar, büyük şirketlerin veri merkezlerini yönetme yazılımları noktasında işini son derece kolaylaştırıyor.
VMware ile NVIDIA, güçlerini birleştirdi!
NVIDIA’nın ürettiği yapay zeka yongalarını kullanan şirketler arasında şimdi VMware de katıldı. İki şirket, salı günkü duyuruda, VMware veri merkezi yönetimi yazılımlarının artık NVIDIA’nın yapay zeka yongalarıyla destekleneceğini ifade etti. Böylece veri merkezlerinin olduğundan çok daha iyi hale geleceği belirtiliyor.
VMware, fiziksel makinelerin “sanal” olanlara bölünmesine yardımcı olarak işletmelerin veri merkezi sunucularından daha fazla iş çıkarma potansiyeli kazanmasını sağlıyor. Bu sayede işletmeler, her bir fiziksel makine için daha fazla uygulama paketleyebiliyor. Şu ana kadar Intel’in yapay zeka yongalarını kullanan VMware, işte bu işlemleri artık NVIDIA tarafından üretilen yapay zeka yongalarıyla halledecek.
En nihayetinde VMware, kendi veri merkezlerini işleten büyük işletmelere ve bulut bilgi işlem veri merkezlerini kullanan işletmelere sağladığı kolaylıktan ödün vermeyecek. Aksine daha güçlü bir şekilde hizmet sunmaya devam edecek.
Bir NVIDIA yetkilisi Manuvir Das, iş birliği hakkında şu ifadeleri kullandı: “VMware ve NVIDIA ekipleri arasında çok önemli bazı bilgisayar işlemleri gerçekleştirildi. İnsanlar NVIDIA’yı sadece donanım şirketi olarak düşünse de, bizler daha çok bir yazılım şirketiyiz.”
VMware’in yetkilisi Krish Prasad ise basına verdiği demeçte NVIDIA yongaları sayesinde VMware’in yazılım araçlarının, yapay zeka uygulamalarını herhangi bir özel kurulum gerektirmeksizin çalıştırabileceğini müjdeledi.
Google Asistan, doğum günü hatırlatma bildirimleri gönderiyor
Google Asistan, yepyeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Son güncellemelerle birlikte bazı kullanıcılar, Asistan’ın kendilerine doğum günlerini birkaç hafta öncesinden hatırlatmaya başladığını bildirdi.
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Geçen ayın sonuna doğru Google, Asistan için bir kullanıcının olmasını isteyebileceği bir sürü kullanışlı özellikler duyurmuştu. Google’ın duyurduğu özellikler arasında, ilk başta İngilizce konuşulan pazarlar için sunulacak doğum günü hatırlatıcısı da yer alıyordu. İşte şimdi şirket, en azından bu özelliği hayata geçirmeye başladı.
Google Asistan doğum günü hatırlatma bildirimi
9to5Google‘ın bildirdiğine göre Google Asistan, kullanıcılara şimdiden doğum günlerini hatırlatmaya başlamış durumda. Yeni özellik, bilhassa arkadaşlarının, ailelerinin veya hatta – ne yazık ki – kendisinin bile doğum günlerini unutanlar için son derece faydalı görünüyor.
Örnek ekran görüntüsünde de görebileceğiniz doğum günü hatırlatma bildiriminde, “Anthony’nin doğum günü yakında geliyor! Bir şey planlamak ister misin?” yazıyor. Ayrıca dikkat çeken bir diğer nokta, Google Asistan tarafından gönderilen bildirimin sayfayı tam ekran kaplamıyor olması. Yani sanki WhatsApp’tan gelen bir bildirim gibi üst kısımda normal bir uygulama bildirimi olarak açılıyor.
Üstelik Asistan, tam doğum gününüzün olduğu gün değil, birkaç hafta öncesinden doğum günü bildirimlerini göndermeye başlıyor. Arkadaş çevrenizde doğum gününüzü hatırlamayıp bir mesaj bile göndermeyecek kadar vefasızlar varsa, Asistan bu noktada sizi belki bir nebze mutlu edecektir.
Diğer taraftan, gelen bildirimi “Yararlı” veya “Yararlı değil” olarak da işaretleyebiliyorsunuz. Yararlı değil olarak işaretlerseniz, böyle bir bildirimi daha fazla almayacaksınız. Ek olarak bildirimin kendisine dokunduğunuzda da karşınıza çok daha detaylı bilgiler için özel bir Asistan sayfası çıkacak.
Yapay Zeka
Microsoft, kendi geliştirdiği deepfake tespit aracını duyurdu
Microsoft, gün geçtikçe yaygınlaşmakta olan yapay zeka (AI) teknolojisinin doğurduğu deepfake içeriklerini tespit edebilen bir araç geliştirdi.
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Günümüz dünyasında hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen yapay zeka teknolojisi, artık fotoğraf ve videolarda da kendini öne çıkarmaya başladı. Yalnız yapay zekanın görüntülerde giderek daha yaygın kullanılması, beraberinde “deepfake” adı verilen içerikleri de hayatımıza getiriyor.
İlk defa duyanlar için deepfake; bir kişinin, yapay sinir ağları kullanılarak başka bir görüntüye entegre edilmesini sağlayan bir manipülasyon türü. Aslında bu içeriklerin çoğu eğlence amaçlı yapılıyor olsa da, potansiyel olarak kötü emellere alet edilme riskinin hayli fazla olduğu unutulmamalı.
Microsoft, deepfake ile mücadele etmekte kararlı
İşte Microsoft da bu risk nedeniyle, deepfake’in sahte görüntüleri kötü amaçlarla yayma aracı olarak kullanılmasıyla mücadele etmek maksatlı bir sistem geliştirdi. Microsoft’un geliştirdiği sistem, yapay zeka tarafından üretilmiş görüntüleri ve videoları tespit edebiliyor. Video Authenticator (Video Kimlik Doğrulayıcı) adlı bu araç, aynı zamanda görüntüleri analiz etmekle beraber kendi içerisinde “güven puanı” adı verilen puanlama yöntemine dayanarak onların yapay veya gerçek olduğuna karar verebiliyor.
Microsoft yetkilileri, geliştirdikleri aracı şu ifadelerle duyurdu: “Bugün, Microsoft Video Authenticator’ı duyuruyoruz. Video Authenticator, medyanın yapay olarak manipüle edildiğine dair bir yüzde şans veya güven puanı sağlamak için hareketsiz bir fotoğrafı veya videoyu analiz edebilir.”
Yapay zeka ile manipüle edilmiş görüntüleri tespit etmek her ne kadar zor gibi görünse de, şirket; “Authenticator, deepfake içeriklerinde insan gözü tarafından tespit edilemeyen küçük solma veya gri tonlamalı unsurları tespit ederek çalışır.” açıklamasında bunu başarabildiklerini ifade etti.
Microsoft, bu aracı geliştirirken FaceForensics++ adlı herkese açık bir veri kümesinden faydalandığını belirtti. Akabinde bu aracın DeepFake Algılama Veri Kümesi üzerinde test ettiğinin de altını çizen şirket, bu sistemlerin deepfake algılama teknolojileri arasında önde gelen modeller olduğunu açıkladı.
Ek olarak Microsoft, aracı dağıtmak için San Francisco’daki bir AI Vakfı ile işbirliği yapıyor. Şirket, bu aracın devreye girmesiyle özellikle ABD seçimleri öncesinde yanlış bilgilerin yayılmasını önlemeyi hedefliyor. Bu nedenle sistem, başlangıçta ağırlıklı olarak seçim kampanyası yürüten ve siyasi haberleri içeren medya kuruluşlarına dağıtılacak. Sonrasında ise daha fazla yaygınlaşması bekleniyor.