NVIDIA GeForce RTX 3070 çıkış tarihi ertelendi!

Nvidia, yeni RTX 3000 serisinin merakla beklenen üyesi GeForce RTX 3070 çıkış tarihini iki hafta erteledi. Son durumla birlikte ekran kartı, duyurusundan iki ay sonra satışa çıkmış olacak. Açıklanan yeni tarih, AMD’nin yeni ekran kartları RX 6000 serisinin duyurusundan tam bir gün sonrasına denk geliyor.

İlginizi çekebilir: Ryzen 9 5900X, selefinden %25 daha güçlü

reklam

RTX 3070 çıkış tarihi 29 Ekim’e ertelendi

Nvidia’nın yeni RTX 3000 serisinin en dikkat çekici üyesi, GeForce RTX 3070 almak için bekleyen oyuncular iki hafta daha beklemek zorunda kalacak. Ekran kartı, 5888 CUDA çekirdeğine ve 8 GB GDDR6 belleğe sahip. Nvidia, duyuru sırasında RTX 3070’in 1200 dolarlık RTX 2080 Ti’dan daha güçlü olduğunu söylemişti. Fiyat tarafında ise RTX 2080 Ti’ın yarısından daha düşük olan 499 dolar fiyat etiketi belirlemişti. Yüksek performansı uygun fiyata almak için sabırsızlanan ve RTX 3070’in çıkışını bekleyen oyuncuların sayısı bir hayli fazla. Nvidia, çıkış esnasında stok sorunu yaşanmaması ve satın almak için bekleyen oyuncuları mağdur etmemek için çıkış tarihini iki hafta ileriye ertelediğini açıkladı.

Nvidia tarafından yapılan açıklama şu şekilde: ”GeForce RTX 3070 ekran kartlarının üretimi hızla artıyor. Sizlerden çıkışta daha çok kart olması konusunda çokça duyum aldık. Bunu mümkün kılmak için çıkış gününü 29 Ekim Çarşamba gününe erteledik. Bu durumun RTX 3070’i bir an önce almak için sabırsızlananlar için üzücü olduğunu biliyoruz. Ancak bu sayede global partnerlerimiz, çıkış günü daha çok oyuncuya yeni ekran kartlarını ulaştırabilecek.”