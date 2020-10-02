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NVIDIA GeForce RTX 3070 çıkış tarihi ertelendi!
Nvidia, yeni RTX 3000 serisinin merakla beklenen üyesi GeForce RTX 3070 çıkış tarihini iki hafta erteledi. Son durumla birlikte ekran kartı, duyurusundan iki ay sonra satışa çıkmış olacak. Açıklanan yeni tarih, AMD’nin yeni ekran kartları RX 6000 serisinin duyurusundan tam bir gün sonrasına denk geliyor.
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RTX 3070 çıkış tarihi 29 Ekim’e ertelendi
Nvidia’nın yeni RTX 3000 serisinin en dikkat çekici üyesi, GeForce RTX 3070 almak için bekleyen oyuncular iki hafta daha beklemek zorunda kalacak. Ekran kartı, 5888 CUDA çekirdeğine ve 8 GB GDDR6 belleğe sahip. Nvidia, duyuru sırasında RTX 3070’in 1200 dolarlık RTX 2080 Ti’dan daha güçlü olduğunu söylemişti. Fiyat tarafında ise RTX 2080 Ti’ın yarısından daha düşük olan 499 dolar fiyat etiketi belirlemişti. Yüksek performansı uygun fiyata almak için sabırsızlanan ve RTX 3070’in çıkışını bekleyen oyuncuların sayısı bir hayli fazla. Nvidia, çıkış esnasında stok sorunu yaşanmaması ve satın almak için bekleyen oyuncuları mağdur etmemek için çıkış tarihini iki hafta ileriye ertelediğini açıkladı.
Nvidia tarafından yapılan açıklama şu şekilde: ”GeForce RTX 3070 ekran kartlarının üretimi hızla artıyor. Sizlerden çıkışta daha çok kart olması konusunda çokça duyum aldık. Bunu mümkün kılmak için çıkış gününü 29 Ekim Çarşamba gününe erteledik. Bu durumun RTX 3070’i bir an önce almak için sabırsızlananlar için üzücü olduğunu biliyoruz. Ancak bu sayede global partnerlerimiz, çıkış günü daha çok oyuncuya yeni ekran kartlarını ulaştırabilecek.”
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RTX 3070 grafik kartının mobil versiyonu ortaya çıktı!
Nvidia’nın RTX 30 serisi Ampere ekran kartlarını tanıtmasının ardından bu GPU’ların mobil platformlarda ne zaman yer alacağı konuşuluyordu. Ortaya çıkan bir görsele göre Nvidia, RTX 3070’in mobil versiyonunu çıkartmış olabilir.
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Twitter’da ortaya çıkan ve Çin kaynaklarına dayandırılan görseller, Nvidia’nın mobil bir RTX ekran kartı üzerinde çalıştığı söylentilerini alevlendirmeye yetti. TechRadar’da yer alan habere göre oldukça performanslı olacağı düşünülen dizüstü GPU’su, RTX 3070 mobil olabilir. HXL adlı kullanıcı, paylaştığı tweet ile mobil GPU’nun 8GB VRAM ile geleceğini öne sürüyor.
RTX 3070 Mobile
GA104+1.2V GDDR6 https://t.co/yVF5C20Xo3 pic.twitter.com/T0aXWNAtkT
— HXL (@9550pro) October 1, 2020
Tom’s Hardware’a göre ise net bir bilgi yok. Ancak söylentilere göre RTX 3070 grafik kartının mobil versiyonu, masaüstü versiyonuyla aynı sayıda -ki bu 5,888– CUDA çekirdeği ile gelebilir. Bu da mobil grafik kartının RTX 2080Ti ile aşağı yukarı benzer performans sergileyeceği anlamına geliyor.
Mobil RTX 3070, masaüstü versiyona göre geride kalabilir
Masaüstü platformlar için geliştirilen grafik kartlarının bağımsız tasarlanması performansları açısından büyük avantaj sağlıyor. Güç ve termal açıdan değerlendirildiğinde mobil grafik kartları için halen daha yol alınması gerekiyor. Örneğin mobil RTX 2070, masaüstü versiyonundan geri kalsa da bir önceki neslin üst seviye grafik birimi olan GTX 1080 ile benzer performans sunuyordu. Bu bağlamda bahse konu olan RTX 3070 mobil versiyonunun, RTX2080 ile aynı deneyimi sunacağı söylenebilir.
Ampere GPU satışları istenen seviyede değil
Ampere ekran kartları satışlarından halen daha istediği performansı alamayan Nvidia, mobil ekran kartları konusunda yavaş gitmeyi tercih ediyor. Şirket öncelikli olarak RTX 30 serisi Ampere masaüstü ekran kartlarını satmayı hedefliyor. Ardından önümüzdeki sene içerisinde Mart ya da Nisan ayı itibariyle 30 serisi mobil ekran kartlarını farklı üreticiler tarafında görebilir.
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Ryzen 9 5900X, selefinden %25 daha güçlü
AMD’nin merakla beklenen yeni 5000 serisi işlemcileri yakında resmi olarak duyurulacak. Yeni serinin üyesi Ryzen 9 5900X benchmark testinde görüntülendi. Ortaya çıkan sonuçlara göre AMD’nin Zen 3 mimarisiyle geliştirilen işlemci, ciddi oranda geliştirmeleri beraberine getirecek.
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Ryzen 9 5900X, 3900X’ten tek çekirdekte %25 daha güçlü
Ortaya çıkan son sızıntılara göre AMD’nin yakında çıkacak yeni 5000 serisi işlemcilerinin üyesi Ryzen 9 5900X, CPU-Z benchmark testinde tek çekirdekte 652.8 puan almayı başardı. Aynı testin çok çekirdek kısmında ise 9481.8 puan almayı başardı. Bu puanlara göre 5900X, selefi olan 3900X’in aynı testteki skorlarına göre tek çekirdekte %24.9 daha yüksek performans sergiliyor. Çoklu çekirdekte ise selefine göre %15.8 oranında bir gelişim söz konusu.
Ryen 9 5900X’in 12 çekirdekli olacağı tahmin ediliyor. AMD’nin yeni Zen 3 mimarisiyle geliştirilen işlemci 5 nm üretim sürecinden geçerek üretilecek. İşlemcinin saat hızları konusunda ise belirsizlik söz konusu. Yeni 5000 serisi işlemcilerle birlikte AMD, rakibi Intel’e göre tek zayıf noktası olan tek çekirdek performansı konusunda da öne geçecek gibi duruyor. Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılara göre yeni Ryzen 5000 serisi işlemciler 8 Ekim’de resmi olarak duyurulacak. Yeni işlemcilerin satışa çıkacağı tarih ise 20 Ekim olarak bekleniyor.
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Gigabyte, yeni oyuncu monitörü serisini duyurdu!
Gigabyte, oyun odaklı ürettiği yeni monitör serisinin tanıtımını Taipei’de gerçekleştirdi. Gigabyte’ın duyurduğu yeni oyuncu monitörlerinde, KVM ünitesi yerleşik halde ve kullanıma hazır bir şekilde sunulacak.
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Gigabyte tarafından yeni monitörlerinde sunulan KVM teknolojisi kullanıcılara neler vadediyor
KVM’nin açılımı, klavye, video ve fare (keyboard, video, mouse) şeklinde. Bu teknoloji, bütün cihazlarınızı tek bir monitöre bağlayabileceğiniz bir HUB olarak düşünülebilir. Önceleri test ve multi-medya yayınları için kullanılan KVM teknolojisi, Gigabyte tarafından farklı bir bakış açısıyla harmanlanarak; firmanın yeni monitörlerinde kullanıma sunulmuş durumda.
Günümüzde, mobil cihazlarımızla çok fazla vakit geçiriyoruz. Haliyle kimi kullanıcılar mobil cihazlarında daha büyük ekran deneyimi yaşayabilmek istiyor. Gigabyte’ın yeni monitörlerinde kullanıma sunduğu Built-in KVM teknolojisi sayesinde, cep telefonunuzu USB Type-C bağlantısıyla, KVM üzerinden monitörünüze bağlayarak kullanabilmeniz mümkün. Bu teknolojiyle, alışkın olduğumuz screen-mirroring teknolojisinden farklı olarak; cihazınızı monitörünüz üzerinden fare ve klavye ile kontrol edebilmeniz de mümkün. Bu sayede Gigabyte, kullanıcılara daha kreatif davranabilecekleri bir çalışma ve oyun deneyimi sunmayı amaçlamış.
Yeni Gigabyte monitörler o kadar düşük gecikme sürelerine sahip ki; KVM üzerinden monitörünüze bağlanarak mobil oyunlarınızı oynayabilmeniz bile mümkün. Bu sayede cep telefonunuzu bir oyun kolu gibi kullanarak; oyun deneyiminizi Gigabyte’ın monitörlerleriyle yaşayabiliyorsunuz. Ayrıca KVM üzerinden, bilgisayarınızı, akıllı telefonunuzu, klavyenizi, farenizi ve daha birçok cihazınızı tek bir monitöre bağlayarak; KVM tuşu ile cihazlarınız arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu sayede sürekli olarak kablolarla uğraşmanıza gerek kalmadan; cihazlarınızı monitörünüzle kullanmaya devam edebilmeniz mümkün.
M27F ve M27Q, oyuncular tarafından talep gören birçok özelliği bünyesinde barındırıyor
Yeni Gigabyte monitörlerin tek avantajı, KVM teknolojisiyle sınırlı değil. Geniş renk gamutu, yüksek ekran tazeleme hızı ve düşük gecikme sürelerine sahip olacak olan Gigabyte M27F ve M27Q modelleri, oyuncuların yeni gözdesi olmaya aday konumda. Gigabyte’ın yeni monitörlerinde, AMD FreeSync teknolojisi de sunulacak. Bu sayede daha akıcı bir oyun deneyimi yaşamanız da mümkün.
Gigabyte M27F
M27F modeli, 27 inç boyuta sahip ve Full HD çözünürlüğü destekleyebiliyor. M27F için ekran tazeleme hızıysa, 144 Hz; gecikme süresi ise 1 milisaniye (ms). KVM teknolojisi de dahil olunca M27F, günümüz standartlarında birçok oyuncu için ideal bir monitör konumunda bulunuyor.
Gigabyte M27Q
M27Q modeli, yine 27 inç boyuta sahip ve Gigabyte’ın SuperSpeed IPS teknolojisini kullanıyor. 170 Hz tazeleme hızına sahip olan bu monitör, 0.5 milisaniye (ms) gecikme süresine sahip. M27Q, sahip olduğu geniş renk gamutu ve renk doğruluğundaki başarının yanı sıra; VESA tarafından sağlanan Display HDR 400 sertifikasına da sahip. Bu sayede hem oyunculuk amaçlı hem profesyonel amaçlı kullanımlara uygun olan M27Q, kullanıcılara premium bir monitör deneyimi sunabiliyor. Ayrıca bu modelde KVM teknolojisinin standart olarak bulunacağını da yeniden hatırlatalım. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!