Nvidia, şirketin bir blog gönderisinde duyurduğu gibi, grafik kartları için Linux sürücülerini çift GPL/MIT lisansı altında açık kaynak olarak yayınlıyor.

NVIDIA nihayet GPU sürücüleri için açık kaynağı benimsiyor, bununla birlikte Linux ve diğer dağıtımlar NVIDIA sürücülerini depolarına dahil edebilecek. Linux dağıtımları Canonical/Ubuntu, Red Hat ve SUSE sürücülerini dahil etmeye hazırlanıyor. Red Hat ve SUSE, kullanıcıların sürücülere erişmek için belirli, resmi olmayan depoları etkinleştirmesini zorunlu kılarken, Ubuntu zaten FOSS olmayan sürücüleri yüklemeyi kolaylaştırdı.

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NVIDIA, R515 sürücü sürümüyle başlarken, kaynak koduyla birlikte sürücülerin tam olarak oluşturulmuş ve paketlenmiş sürümleri sağlanıyor. Bu çekirdek modüllerinin kaynak kodunu GitHub‘daki NVIDIA Açık GPU Çekirdek Modülleri deposunda bulabilirsiniz.

Şirket bir açıklamada, “Bu sürüm, işletim sistemi ile daha sıkı entegrasyon ve geliştiricilerin hata ayıklaması, entegre etmesi ve geri katkıda bulunması için Linux’ta NVIDIA GPU’ları kullanma deneyimini iyileştirmeye yönelik önemli bir adımdır. Linux dağıtım sağlayıcıları için açık kaynaklı modüller kullanım kolaylığını artırır. NVIDIA GPU sürücüsünü imzalamak ve dağıtmak için kullanıma hazır kullanıcı deneyimini de geliştiriyorlar, ” dedi.

Bu, Linux son kullanıcı topluluğundan gelen girdiler ve incelemelerle NVIDIA GPU sürücü kalitesini ve güvenliğini artırmaya daha fazla yardımcı olacaktır.