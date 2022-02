Nvidia Fidye Yazılımı Saldırısına Uğradı! Yetkililer Siber Saldırıyı Araştırıyor

Yonga üreticisi devi Nvidia, birkaç gündür bazı sistemlerini etkileyen bir fidye yazılımı saldırısının kurbanı oldu. Yetkili bir kişiye göre, güvenlik ihlali Ukrayna‘da devam eden krizle bağlantılı olmadığını belirtti. Olay, şirketin geliştirici araçlarını ve e-posta sistemlerini de etkiledi, ancak ticari ve ticari faaliyetleri etkilemediği açıklandı.

Nvidia yaptığı açıklamada, “İş ve ticari faaliyetlerimiz kesintisiz devam ediyor” dedi. Etkinliğin niteliğini ve kapsamını değerlendirmek için hâlâ çalışıyoruz ve şu anda paylaşacak ek bilgiye sahip değiliz.” açıklamasını yaptı.

İlginizi çekebilir; Hindistan’lı Öğrenci, İşaret Dilini İngilizce’ye Çeviren Yapay Zeka Modeli Geliştirdi

Şirket, izinsiz girişin boyutunu belirlemek için olayı araştırdıklarını belirtirken tehdit aktörlerinin işletme veya müşteri verilerini sızdırıp sızdırmadığı hala belirsiz olduğunu açıkladı.

“Bir olayı araştırıyoruz. Ticari ve ticari faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir. Hâlâ etkinliğin niteliğini ve kapsamını değerlendirmek için çalışıyoruz ve şu anda paylaşacak herhangi bir ek bilgiye sahip değiliz.”

Bleeping Computer, içeriden birinin güvenlik ihlalini “tamamen tehlikeye atılmış” olarak tanımladığını bildirdi.

Lapsus$ fidye yazılımı çetesi, Nvidia‘nın ağından 1 TB veri çaldığını açıklayan bu saldırının sorumluluğunu üstlendi. Fidye yazılımı çetesi, tüm Nvidia çalışanları için çevrimiçi kimlik bilgilerini sızdırdı.

[ALERT] LAPSUS ransomware gang leaked the credentials of NVIDIA employees. And announced that it would soon release 1TB of stolen data. pic.twitter.com/0WVb7G88So

— DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence (@darktracer_int) February 26, 2022