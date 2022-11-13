Hem AMD hem de NVIDIA görüntü ölçekleme teknolojilerine büyük yatırımlar yapıyor. Şimdiye kadar, eğer bir PC oyuncusuysanız, muhtemelen DLSS ve FSR’yi görmüş, kullanmış veya duymuşsunuzdur.

Bu teknolojiler halihazırda kullanıcılar arasında çok popüler olsa da, kaynakların nasıl çalıştığı, hangi donanımlarda kullanılabileceği ve hangisinin daha değerli olduğu konusunda hala birçok soru var. İşte kıyaslamanın detaylarını aşağıdan okuyabilirsiniz!

Görüntü yeniden boyutlandırma

Mümkün olan en basit şekilde, DLSS ve FSR görüntüyü yeniden boyutlandırma ve pürüzlerle ilgili sorunları düzeltme teknikleridir. Pratikte her iki teknoloji de birbirine çok benzemekle birlikte, süreç bazı değişikliklere uğramaktadır.

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İkisi şu şekilde çalışır: bu teknoloji 4K gibi belirli bir çözünürlükteki bir görüntüyü alır ve Full HD gibi daha düşük bir çözünürlüğe indirir. Bunun ardından, makine öğrenimi süreçlerine eklenen bir Yapay Zeka, bu görüntüyü 4K olarak yeniden oluşturarak başlığa daha fazla kare verir.

DLSS ile başlayan bu kısaltma, Deep Learning Super Sampling’in kısaltmasıdır ve bu işlemi yalnızca RTX kartlarının Tensor Çekirdeklerinin varlığı sayesinde gerçekleştirebilir, bu da daha güçlü bir Yapay Zeka ve makine öğrenimi süreçlerinin yürütülmesi gibi karmaşık görevlerin hesaplamalarını hızlandırır.

FSR ise FidelityFX Super Resolution olarak adlandırılır ve ekran kartı gövdesindeki herhangi bir fiziksel yapıdan bağımsızdır. Bu nedenle, pikselleri yeniden yapılandırmak için algoritmalar ve kontrast, parlaklık gibi özellikler ekleyen bir dizi filtre kullanarak biraz farklı bir şekilde çalışır.

Uyumluluk

Nasıl çalıştığına dair yukarıdaki açıklamayla birlikte, bu teknolojilerin nerede çalışacağına dair bir fikir sahibi olabiliriz. DLSS söz konusu olduğunda, Tensör Çekirdekleri gerektirdiğinden, bu özellik hangi nesil olursa olsun RTX kartlarına özeldir. FSR söz konusu olduğunda, bu teknoloji açıktır, bu nedenle hem AMD, Intel hem de NVIDIA kart kullanıcıları bunu sorunsuz bir şekilde kullanabilir.

Versiyonlar

Bunu akılda tutarak, farkında olunması gereken önemli bir konu var. Bu özelliklerin farklı sürümleri/yükseltmeleri vardır. DLSS sadece DLSS olarak başladı; daha sonra DLSS 2.0, DLSS 2.3 olarak değişti ve şimdi zaten DLSS 3.0’ı görüyoruz. DLSS 3.0 öncekilerden tamamen farklı bir işleyişe sahiptir, ancak daha fazla kare hızı üretme hedefi aynıdır.

FSR ile de aynı şey olur. Teknoloji 2.0 sürümüne ve yakın zamanda da ancak 2023’te çıkacak olan 3.0 moduna evrildi. “İlk FSR” en basit olanıdır, 2.0 ise DLSS’ye en yakın olanıdır, bu nedenle en çok tavsiye edilendir.

Hangi oyunlarda kullanılabilir?

Birkaç yıldır piyasada olan teknolojiler oldukları için FSR ve DLSS, Call of Duty: Modern Warfare 2, God of War, Dying Light 2 vb. gibi birçok yeni oyunu kapsamaktadır. Control gibi diğer oyunlarda yalnızca DLSS veya FSR’ye özel Resident Evil Village vardır.

Bu kaynaklar tarafından desteklenen oyunların tam listesi için resmi NVIDIA ve AMD web sitelerini kontrol etmek en iyisidir. Ayrıca, oyunların her teknolojinin farklı versiyonlarına sahip olabileceğini de belirtmek gerekir.

Oyun Performansı

Digital Trends tarafından Deathloop oyunu üzerinde yapılan testlerde, iki seçenek Kalite Modunda test edildi, 4K çözünürlük Quad HD’ye düşürüldü ve ardından işlemin gerektirdiği şekilde tekrar artırıldı. FSR 1.0 ile DLSS arasındaki ortalama kare farkının %6 civarında olduğuna ve oyunlar sırasında neredeyse fark edilmediğine dikkat edin.

FSR 1.0 ile 2.0 arasındaki fark yaklaşık %10’dur. Web sitesi testlerine göre, performans biraz düşmüş olsa da, görüntü kalitesi daha iyi hale geldi. Sadece 51 kareye ulaşan doğal çözünürlükteki performansa da dikkat çekmek gerekir. Teknolojiler arasında en düşük değere sahip olan FSR 2.0 ile karşılaştırıldığında fark %47’ye ulaşmaktadır.

Kullanmalı mıyım?

Bu iki tekniğin kendine has özellikleri vardır, ancak kesin olan bir şey vardır: bilgisayarınız ne olursa olsun, bu işlevlerden biri mevcutsa, onu kullanmak neredeyse zorunludur. Performans seviyeleri çok belirgindir ve tırtıklı kenarların düzeltmeleri sayesinde oyununuz daha da güzel olabilir.

Bazı oyunlar DLSS ile bazıları ise FSR ile daha iyi sonuç verecektir. Bunun başlıca nedeni, AMD ve NVIDIA’nın bu oyunların PC için geliştirilmesinde yardımcı olmasıdır, bu nedenle bazıları daha iyi optimizasyona sahip olacaktır.