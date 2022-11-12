Dünyaca ünlü Battlefield savaş oyunu serisi, artık akıllı telefonlarımızda oynanabilecek. Battlefield Mobile, bu hafta Filipinler, Endonezya, Tayland, Malezya ve Singapur’da Android cihazlarda halka açık testlere başladı. Demosu Play Store’da aktif olan oyun için herkes çok heyecanlı. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

Battlefield Mobile İçin Resmi Açıklama Geldi

Resmi açıklamaya göre, Battlefield El Kitabı ücretsiz olarak indirilebilecek ve tüm oyuncular kendi Battle Pass’lerine, koleksiyon parçalarına ve el kitabına özel sahip olacak. Satın alınabilecek herhangi bir öğe yalnızca dekoratif özellikte ve oynanışı veya oyuncu performansını etkilemeyecek. Oyun bu sayede kendi kimliğini koruyacak ve bir rol yapma oyunundan kendini ayıracak.

Battlefield Handheld genel beta sürümü, Conquest ve Sprint gibi geleneksel Battlefield modlarının yanı sıra Battlefield 3’ün Noshahr Canal ve Mega Bazaar gibi mevcut haritalarını da içerecek. Battlefield Mobile, Bungie’nin kurucusu ve eski CEO’su Alex Seropian tarafından yönetilen ve EA’nın 2018 yılında satın aldığı Industrial Toys tarafından geliştiriliyor. Şirketin son bilgisayar oyunu ise Battlefield 2042, (19 Kasım 2021).

Battefield 2042 İçin Sistem Gereksinimleri

Battlefield 2042 Minimum Sistem Gereksinimleri!

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit

Windows 10 – 64 bit İşlemci: Intel i5 6600K / AMD FX-8350 ya da daha iyisi

Intel i5 6600K / AMD FX-8350 ya da daha iyisi RAM: 8GB

8GB VRAM: 4GB

4GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560 ya da daha iyisi

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560 ya da daha iyisi DirextX: 12

Battlefield 2042 Önerilen Sistem Gereksinimleri!

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit

Windows 10 – 64 bit İşlemci: Intel i7 4790 / AMD Ryzen 5 3600 ya da daha iyisi

Intel i7 4790 / AMD Ryzen 5 3600 ya da daha iyisi RAM: 16GB

16GB VRAM: 8GB

8GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT ya da daha iyisi

NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT ya da daha iyisi DirextX: 12

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