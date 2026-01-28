Teknoloji devi Apple ile Hindistan hükümeti arasındaki sular ısınıyor. Şirket, Hindistan Rekabet Komisyonu’nun (CCI) yürüttüğü bir soruşturma kapsamında talep ettiği küresel finansal verilere erişimi engellemek için yasal yollara başvurdu. Bu hamle, potansiyel olarak milyarlarca dolarlık bir ceza tartışmasını da beraberinde getiriyor. Peki, bu yasal anlaşmazlığın temelinde yatan nedenler neler ve Apple için ne anlama geliyor?

Apple, Hindistan’ın küresel ciro talebine karşı çıkıyor

Apple‘ın Hindistan’daki App Store uygulamaları nedeniyle başı bir süredir dertte. Hindistan Rekabet Komisyonu’nun (CCI) yürüttüğü antitröst davası (tekelciliği ve haksız rekabeti önlemeyi amaçlayan yasalar bütünü) kapsamında, şirketin soruşturmayı geciktirdiği iddia ediliyordu. CCI, bu gecikmeler nedeniyle şirkete son bir uyarıda bulunmuştu.

Anlaşmazlığın merkezinde ise olası bir cezanın nasıl hesaplanacağı yatıyor. Hindistan’da 2023 yılında yapılan bir yasa değişikliği, rekabeti ihlal eden şirketlere küresel ciroları üzerinden ceza kesilmesine olanak tanıyor. Bu durum, Apple için yaklaşık 38 milyar dolarlık devasa bir ceza riski anlamına geliyor.

Tarafların argümanları ve yasal süreç

Teknoloji devi Apple, Hindistan’daki App Store ile sınırlı bir mesele için küresel satışları üzerinden cezalandırılmaması gerektiğini savunuyor. Şirket, cezanın sadece Hindistan’daki operasyonları baz alınarak hesaplanması gerektiğini belirtiyor ve bu konunun netleşmesi için davanın duraklatılmasını talep ediyor.

Diğer tarafta ise Hindistan rekabet kurumu, uzatmaların süreci baltaladığını ve şirketin yanıt vermemesi durumunda soruşturmaya devam edeceğini söylüyor. Reuters’ın haberine göre, Apple 15 Ocak’ta mahkemeye başvurarak ceza hesaplama yöntemi çözülene kadar CCI’ın finansal belgeleri alma çabalarının durdurulmasını istedi.

Reuters’a yansıyan bilgilere göre Apple’ın mahkemedeki savunması şu şekilde: “Apple, şu anda bu talebe uymak zorunda kalmasının, Hindistan’ın ceza kurallarına karşı yürüttüğü ana yasal mücadelesini boşa çıkaracağını savunuyor. CCI ise bu kuralların çok uluslu şirketlerin ihlallerini caydırmak için gerekli olduğunu savunuyor.” Bu durum, davanın ne kadar karmaşık bir hal aldığını gösteriyor.

Konuyla ilgili kritik duruşmanın 27 Ocak’ta yapılması planlanıyor. Bu duruşmaya kadar CCI’ın şirketi finansal kayıtlarını teslim etmeye zorlaması pek olası görünmüyor. Mahkemenin Apple lehine mi yoksa 2023’teki yasa değişikliğini mi onaylayacağı ise merakla bekleniyor.

