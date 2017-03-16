Nvidia ve Bosch Sürücüsüz Araçlar için Yapay Zeka Geliştiriyor

Nvidia bu sene başında Las Vegas’ta düzenlenen Consumer Electronics Show’da sürücüsüz araç için Audi ve Mercedes ile anlaşmıştı.

Nvidia’nın oldukça güçlü çipi Xavier, Audi ve Mercedes’te kullanılacak. Diğer taraftan bir kaç gün önce Intel, MobilEye’ı 15 milyar dolara bünyesine kattı. Bu sayede Intel’de sürücüsüz araçlar için yzılım ve donanım üreten markalardan birisi oldu. Intel gibi bir devle baş edebilmek için bugün otomobil parçaları da üreten Bosch ile geniş kitlelere hitap edecek sürücüsüz araçlar için yapay zeka geliştirileceği açıklandı.

MobilEye günümüz araç teknolojilerinde kullanılan kameraların, çiplerin ve sürüş asistanı yardımcılarının %70’ini tek başına sağlıyor. Böyle bir dev ile baş edebilmek son derece zorlu. Bosch ve Nvidia birlikte özellikle sürüş asistanı özellikleri üzerine çalışacak. Grafik kartı üreticisi CES’te Xavier’i tanıtmıştı ve şimdi de büyük bir üreticiyle anlaşıyor. Bu önemli bir adım. Şirketler sürücüsüz araç yazılımlarını 2020 yılında çıkaracak.