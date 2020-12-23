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Nvidia ARM’ı satın alırken bazı sorunlar yaşayabilir
Nvidia, ARM’ı 40 milyar dolar karşılığında satın almak istediğini açıklamıştı. Alım için gerekli başvuruları yapan şirketin önüne engeller çıkmaya devam ediyor.
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Nvidia Santa Clara, Kaliforniya merkezli bir teknoloji şirketidir. Oyunculara yönelik grafik işlemciler ve yongalar üreten şirket, alanında tartışılmaz lider konumunda. Şirket özellikle GeForce adlı, kartı ailesiyle ailesi ile tüketicilerin gözdesi konumunda. GeForce RTX 3000 kartlarını yakın zamanda piyasaya süren Nvidia, yoğun talep ve üretim sorunları nedeniyle bazı stok sıkıntıları yaşasa bile, adeta altın çağlarını yaşıyor. Pazarında lider konumundaki şirket, Eylül ayında yaptığı bir duyuruyla dikkatleri üzerine çekmişti. Nvidia eylül ayında ARM isimli işlemci tasarımcısını 40 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı.
Nvidia ARM’ı satın alacak ama bazı engeller var.
Serbest piyasa ekonomisinde ülkeler, genel olarak ticarete karışmazlar veya dahil olmazlar. Bunun yerine ticarette rekabetin oluşmasını engelleyecek ve şirketlerin belli alanlarda tekel olmasını önleyecek rekabet kurumları bulunur. Bu kurumlar piyasayı denetler ve gerektiği yerde müdahale eder. ARM’ın iş modeli işlemci mimarileri geliştirip, geliştirilen mimarileri diğer şirketlere lisanslamak üzerine kurulu. Bu mimarileri kiralayan şirketlerin bazıları Nvidia ile doğrudan rekabet hali içinde. Çıkar çatışmasının oluşmasından korkan ABD rekabet kurumu, Nvidia’nın konuyla ilgili daha fazla belge sunmasını talep etti. Bu durum satın almayı oldukça zor duruma sokabilir.
FTC daha fazla belge talep ediyor
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Nvidia’ya ARM satın almasıyla ilgili daha fazla belge sunmasını istediğini belirten bir bildiri gönderdi. Yapılacak araştırmalar sonucunda FTC, anlaşmanın iptal edilmesi gerekip gerekmediğine karar verecek. Bu durum açılabilecek soruşturmaların ilkiydi. Bu tarz büyük satın alımlar oldukça uzun sürebiliyor. Nvidia, durumu ilk açıkladığında 18 aylık bir sürece hazır olduklarını ve bu süre içerisinde anlaşmanın tamamlanacağını söylemişti. FTC soruşturmasıyla ilgili şirketin resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Bakalım 40 milyar dolarlık bu anlaşmanın sonucu ne olacak.
Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Donanım
OnePlus akıllı saat 2021 yılının ilk aylarında geliyor
OnePlus kullanıcılarının büyük hayali olan akıllı saat geliyor. Şirketin başkanı Pete Lau, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada saatin 2021 yılının ilk aylarında geleceğini duyurdu.
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Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, uzun zamandır akıllı telefon piyasasında bilinen ve sevilen bir marka. Özellikle, “amiral gemisi katili“ olarak adlandırılan firma yıllarca, fiyat/performans odaklı ürünleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son olarak Nord serisi uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla adını duyduğumuz Çinli üretici, OnePlus watch adındaki yeni saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Mutlu haber şirketin CEO koltuğunda bulunan Pete Lau’nun resmi Twitter hesabından geldi.
Pete Lau müjdeyi verdi
CEO Pete Lau’nun, takipçilerine ve OnePlus hayranlarına yeni yıl hediyesi olarak açıkladığı haberde, kullanıcıların çok beklediği akıllı saatin 2021 yılının ilk aylarında geleceğini duyurdu. Kullanıcılar aslında bu saati gerçekten de uzun zamandır bekliyordu. Şirketin eş kurucusu Carl Pei, 2016 yılında saatlerin çizimini paylaşmış, ancak Çinli üretici o yıllarda akıllı telefonlara daha fazla odaklanmak istediği için projeyi gerçekleştirmeden iptal etmişti. Artık oldukça büyük bir akıllı telefon üretici olan şirket, akıllı telefon dışında da ürünler sürmeye başlamışken böyle bir projenin gelmesi zaten bekleniyordu. Şirket birkaç ay önce OnePlus Buds adında tam kablosuz, bir kulaklık da piyasaya sürmüştü.
Tasarım ve yazılım merak konusu
Pete Lau, konuyla ilgili daha fazla detay vermezken, telefonun 2016 yılından kalma orijinal taslaklara sadık kalıp, kalmayacağı merak konusu. Geçtiğimiz günlerde OnePlus saat ile ilgili çıkan haberlerde saatin, Google tarafından akıllı saatler için geliştirilen Wear OS ile geleceği öğrenilmişti. Şirketin, yeni akıllı telefonları olan OnePlus 9 ve 9 Pro’yu Mart ayında tanıtacağı düşünülürse, akıllı saatin de aynı anda tanıtılıp piyasaya sürülmesi olası.
Gelişmeler için takipte kalın…
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AMD Ryzen 5000 işlemcilerinin sağladığı gelişim dikkat çekiyor
AMD firmasının Zen 3 tabanlı yeni nesil işlemcileri Ryzen 5000 çipleri, ilk nesil işlemcilere göre yaklaşık iki kat daha hızlılar.
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Golem.de tarafından ikisi de sekiz çekirdekli Ryzen 7 1800X ve Ryzen 7 5800X işlemcileri kullanılarak birkaç oyun üzerinde yapılan karşılaştırmalı performans testine göre; ikinci işlemcinin %80 daha hızlı bir performans gösterdiği gözüktü. Diğer uygulamalardaki performans farkı ise %72. TDP gelişiminde ise o kadar da büyük farklar görülmüyor. 1800X, 95W değerine sahipken, beşinci nesil 5800X bu rakamı 105W yapmış.
Beşinci nesil işlemcisinde bu performanslarının yanında özellikle tek çekirdek performansında oldukça gelişim gösteren AMD’nin kendisi de genel anlamda oldukça ilerleme kaydetmiş gibi duruyor.
AMD, işlemcilerindeki gelişimle göze çarpıyor
Mart 2017 yılında ilk kez çıkan Ryzen 1000 serisinin ardından yaklaşık dört senelik bir zaman geçti. Bu zamanda ise dört farklı nesil işlemci kullanıma sunuldu. Böyle bir süre içerisinde böylesine bir performans gelişimi sağlanması ise gerçekten dikkat çekici. Hatta Wccftech tarafından bildirilenlere göre bu, on yıldan fazla süredir görülmemiş bir gelişim anlamına geliyor.
Orijinal Ryzen işlemcileri, AMD’nin önceki Excavator çiplerine oranla %52’lik bir IPC (döngü başı komut sayısı) artışı göstermişti ve bu da o zaman için oldukça iyi bir gelişimdi. Sonrasında gelen Zen+ bu rakamı %3 ve Zen 2 ise %13 yapmıştı. En son gelen Zen 3 mimarisinin ise bunu %19’a çıkartmasıyla bu alanda da yine sağlam bir ilerleme söz konusu.
AMD’nin bu denli bir gelişim ve üretim başarısı sağlaması takdire değer. Ki zaten mevcut bilgisayar piyasasını göz önüne aldığımızda, AMD işlemcilerin masaüstü bilgisayarlarda çoğunluk sağladığını ve Intel’i bu konuda geride bıraktığını da görebiliyoruz.
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Xiaomi Mi QLED televizyonlar satışa çıkıyor
Xiaomi Mi QLED televizyonlar, satışa çıkıyor. Şirketin yeni 4K televizyonları, dikkat çeken teknik özellikleriyle Hindistan’da ulaşılabilir.
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Kullanıcıların en gözde akıllı telefon üreticilerinden olan Xiaomi, aslında sadece bir akıllı telefon üreticisi değil. Şirketin televizyondan, robot süpürgeye hatta elektrikli scooterlara kadar birçok ürünü var. Xiaomi, dünya çapında ve ülkemizde de bulunan mağazalarında kendinin ve bünyesindeki diğer üreticilerin pek çok ürününü satmakta. Ürün gamı oldukça geniş olan şirket, bugün bu ürün ailesine bir akıllı cihaz daha ekliyor. Xiaomi Mi QLED televizyonlar, bugün Hindistan pazarında satışa çıkıyor.
4K Xiaomi Mi QLED
Hindistan pazarı için satışa çıkan televizyon, fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. 55 inç boyutunda bir panele sahip televizyon, 3840×2160 4K bir çözünürlüğe sahip. HDR ve HDR10+ desteği de bulunan akıllı televizyon, DCI-P3 gamutuyla renk konusunda da tüketiciye eşsiz bir deneyim sunuyor. MediaTek’in 9611 çip setinden gücünü alan TV, 2 GB RAM ve 32 GB depolama seçeneğine sahip. Yazılım tarafında Android TV 10 ile gelirken, Reality Flow MEMC teknolojisi sayesinde 24 fps olan içeriği 60 kare saniyeye çıkarabiliyor. Aynı zamanda Xiaomi Mi QLED TV, 30 W Dolby Audio ses çıkışına sahip. Televizyon, %96 ekran gövde oranına sahip ince çerçeveleriyle oldukça şık duruyor. . Fiyatı ise 54,999 RP.
Xiaomi akıllı televizyonların yükselişi
Xiaomi, televizyon konusunda ülkemizde çok popüler olmasa da özellikle Hindistan pazarında oldukça başarılı. Dünya’nın en büyük akıllı televizyon pazarlarından biri olan Hindistan’da şirket, LG, Samsung, Sony gibi dev üreticileri sollamış ve hakimiyet kurmuş durumda. Xiaomi ürünleri, tıpkı telefonlarında olduğu gibi fiyatına göre yüksek performanslı olmalarıyla dikkat çekiyor. Hindistan’da şu an QLED televizyon pazarı, %0,50 gibi küçük bir Pazar payına sahip. Xiaomi’nin hedefi bunu mümkün olduğunca yukarı çekmek. Umarız 4K Xiaomi televizyonlar, uygun fiyatlarıyla ülkemizde de çıkış yapar. Ülkemizdeki dolar kurunu ve vergileri düşünürsek, tüketicinin uygun fiyatlı elektronik eşyalara daima ihtiyacı var.
Gelişmeler için takipte kalın…
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