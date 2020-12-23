Nvidia ARM’ı satın alırken bazı sorunlar yaşayabilir

Nvidia, ARM’ı 40 milyar dolar karşılığında satın almak istediğini açıklamıştı. Alım için gerekli başvuruları yapan şirketin önüne engeller çıkmaya devam ediyor.

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Nvidia Santa Clara, Kaliforniya merkezli bir teknoloji şirketidir. Oyunculara yönelik grafik işlemciler ve yongalar üreten şirket, alanında tartışılmaz lider konumunda. Şirket özellikle GeForce adlı, kartı ailesiyle ailesi ile tüketicilerin gözdesi konumunda. GeForce RTX 3000 kartlarını yakın zamanda piyasaya süren Nvidia, yoğun talep ve üretim sorunları nedeniyle bazı stok sıkıntıları yaşasa bile, adeta altın çağlarını yaşıyor. Pazarında lider konumundaki şirket, Eylül ayında yaptığı bir duyuruyla dikkatleri üzerine çekmişti. Nvidia eylül ayında ARM isimli işlemci tasarımcısını 40 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı.

Nvidia ARM’ı satın alacak ama bazı engeller var.

Serbest piyasa ekonomisinde ülkeler, genel olarak ticarete karışmazlar veya dahil olmazlar. Bunun yerine ticarette rekabetin oluşmasını engelleyecek ve şirketlerin belli alanlarda tekel olmasını önleyecek rekabet kurumları bulunur. Bu kurumlar piyasayı denetler ve gerektiği yerde müdahale eder. ARM’ın iş modeli işlemci mimarileri geliştirip, geliştirilen mimarileri diğer şirketlere lisanslamak üzerine kurulu. Bu mimarileri kiralayan şirketlerin bazıları Nvidia ile doğrudan rekabet hali içinde. Çıkar çatışmasının oluşmasından korkan ABD rekabet kurumu, Nvidia’nın konuyla ilgili daha fazla belge sunmasını talep etti. Bu durum satın almayı oldukça zor duruma sokabilir.

FTC daha fazla belge talep ediyor

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Nvidia’ya ARM satın almasıyla ilgili daha fazla belge sunmasını istediğini belirten bir bildiri gönderdi. Yapılacak araştırmalar sonucunda FTC, anlaşmanın iptal edilmesi gerekip gerekmediğine karar verecek. Bu durum açılabilecek soruşturmaların ilkiydi. Bu tarz büyük satın alımlar oldukça uzun sürebiliyor. Nvidia, durumu ilk açıkladığında 18 aylık bir sürece hazır olduklarını ve bu süre içerisinde anlaşmanın tamamlanacağını söylemişti. FTC soruşturmasıyla ilgili şirketin resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Bakalım 40 milyar dolarlık bu anlaşmanın sonucu ne olacak.

Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…