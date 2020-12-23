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iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Mi 10 ve Find X2 video karşılaştırma
iPhone 12 Pro Max ile Huawei Mate 40 Pro başta olmak üzere şampiyonlar ligi gibi karşılaştırma hazırladık. Türkiye’de satılan en güçlü telefonların kıyaslandığı bu dörtlü karşılaştırmada bakalım 4K 60 fps video kaydında hangi telefon daha iyi sonuç verecek.
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iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Mi 10 ve Find X2 video karşılaştırma
İnceleme
MSI Cubi 5 Mini PC | “El kadar PC mi olurmuş?”
Bugün, elimden bile daha küçük bir bilgisayarla, yani MSI Cubi 5 Mini PC incelemesiyle karşınızdayız.
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MSI Cubi 5, kompaktlığı, hafifliği ve sessizliğiyle öne çıkarken; fiyat olarak da avantajlı bir konumda bulunuyor
MSI Cubi 5, gördüğünüz gibi benim elimden daha küçük bir boyuta sahip. Tasarım olarak da, köşeli yapılara sahip ve plastik bir çerçeve içinde bulunuyor ve boyutları itibariyle de hemen hemen minik bir kutu büyüklüğünde. Cihazın üst tarafında da, MSI logosunu görüyoruz. Cubi 5, bir mini PC modeli ve cihazın öne çıktığı yönleri, tabiki teknik özelliklerinden ziyade, kompaktlığı, sessizliği, verimliliği ve en önemlisi de fiyat avantajı. Fakat ben bu noktalara değinmeden önce, sizlere bu cihazın biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim. MSI Cubi 5, 8GB Ram, 256 GB SSD ve INTEL’in i5-10210U işlemcisine sahip. Net olması açısından işlemcinin kodunu daha ayrıntılı şekilde açıklayayım. 10. Nesil i5 bir işlemci bulunuyor burada ve U serisi yani Intel’in mobil serisindeki işlemcilerinden ve aynı zamanda güç tasarrufu odaklı. Bu işlemciyle birçok uygulamayı, programı vesaire kullanabilirsiniz ve performans konusunda size problem yaşatmayacaktır. 8 GB Ram de, günümüz standartlarında gayet yeterli. Çoklu işlemler yaparken sizi zorlamayacak bir RAM değeri. Hatta dilerseniz RAM değerini artırabilmeniz için MSI burada boş bir slot da bırakmış. Bu sayede ihtiyaç halinde RAM değerini daha yukarı taşıyabilmeniz de mümkün.
Ek olarak; 256 GB SSD bulunuyor olması da hızlı ve akıcı bir depolama deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Burada MSI’ın, 2.5 inçlik bir depolama slotu sunması sayesinde de sıkıştığınız durumlarda depolama kapasitenizi artırarak daha yüksek kapasitelerde bir depolama hacmi elde edebilirsiniz. Hatta bu noktada MSI, kullanıcılara şöyle bir güzellik yapmış. RAM veya depolama artırma amaçlı olarak kasayı açtığınızda; garanti yırtılsa bile, cihazda başka bir oynama yapmadığınız veya cihaza zarar vermediğiniz sürece garantinizi bozmuyor. Tabi riske girmemek adına bu işlemi kendi başınıza yapmak istemezseniz de yine MSI teknik servislerinde bu işlemi gerçekleştirebilmeniz mümkün.
Cubi 5, bol miktarda bağlantı girişine sahip
Biraz da, cihazın üstünde sunulan girişlerden bahsedelim. Ön tarafta bir kulaklık ve mikrofon girişi, 1 adet USB 3.1 girişi ve USB Type-C girişi mevcut. Cihazın çalıştırma butonu da yine ön tarafta bulunuyor. Arka taraftaysa dolu dolu giriş var; 1 adet HDMI girişi 1 adet Display Port’u var. Bu sayede çift monitör kullanım yapabilmeniz mümkün. Ek olarak bir LAN girişi, 2 adet USB 3.1 girişi, 2 adet de USB 2.0 girişi mevcut. Tabi bir de adaptörü takabilmeniz için güç girişi var. Bu sayede örneğin farenizi, klavyenizi USB 2.0 girişlerine takabilirsiniz. Onun dışında veri aktarım hızının önemli olduğu cihazları da 3.0 girişlerinden takabilirsiniz. Burada birçok mini PC’nin aksine, her türlü cihazı takabilecek şekilde bol bol giriş bırakmış MSI. Kablosuz bağlantı tarafında da Bluetooth 5 ve Wi-Fi 5 desteği mevcut. Tabi bu noktada ben Wi-Fi 6 olsun isterdim ama total olarak baktığımızda MSI Cubi 5, herhangi bir upgrade yapmasanız bile temel teknik ihtiyaçları karşılamayı fazlasıyla başarmış.
Şimdi gelelim videonun en başında da değindiğim MSI Cubi 5’in avantajlarına. Cihaz gerçekten çok ufak boyutlara sahip; kompakt bir cihaz. Bir televizyona, bir monitöre bağlayıp rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hatta MSI monitörlerin arkasına bu cihazı yerleştirip all-in-one gibi kullanabilmeniz de mümkün. Kutunun içinden harici bir açma kapama butonu da çıkıyor. Bu sayede bu mini PC el altında bir yerde durmuyorsa bile bu buton sayesinde bilgisayarınızı yine açıp kapatabilirsiniz. Ses tarafında da evinizde dahil bulunan ses siteminize veya bluetooth hoparlörünüze kablosuz olarak bağlayarak içerik tüketebilirsiniz. Cihazın enerji tüketimi de bir masaüstü PC’ye göre çok düşük seviyede.
Uzaktan eğitim ve çalışma için çok iyi bir fiyat/performans adayı
Benim Mini PC’ler ve özellikle de MSI Cubi 5 özelinde değinmek istediğim bir mevzu var. Biliyorsunuz uzaktan eğitim döneminde laptoplara talep ciddi anlamda arttı ve bu yüzden fiyatlar da kayda değer manada yükseliş gösterdi. Bugün 5.000 TL gibi bütçeler söz konusu olduğunda, bu performanstaki bir laptopa ulaşabilmeniz mümkün değil. MSI Cubi 5 de bu fiyat segmentinde bulunduğu için bence şuan herhangi bir laptoptan çok daha mantıklı durumda. Birçok evde televizyon da bulunduğu için işte HDMI üzerinden televizyona bağlayarak bilgisayarınızı kullanabilmeniz mümkün. Ayrı bir monitör istiyorsanız da giriş segmenti bir monitör satın alarak yine bu cihaza bağlayabilirsiniz. Böylece yine yüksek bütçelere çıkmadan; satın alabileceğiniz en performanslı cihazlardan birini satın almış oluyorsunuz. Hatta şöyle ki EBA gibi uzaktan eğitim ihtiyaçlarınız haricinde, League of Legends, Counter Strike, Warcraft gibi temel seviyede ve çok yüksek sistem gereksinimi istemeyen oyunları oynayabilmeniz de mümkün. Yani bu bilgisayarla böyle ufak kaçamaklar da yapabilirsiniz.
Windows 10 da bu cihazda hazır kurulu olarak geliyor yani cihaz FreeDos değil. Bu sayede sıfırdan bir işletim sistemi yüklemekle uğraşmanıza da gerek yok. Özetle, MSI Cubi 5, fiyat performans konusunda birçok laptopa göre avantajlı tarafta bulunuyor. Kurumsal amaçlı kullanımların yanı sıra, uzaktan eğitim için de fiyat/performans yönünden çok avantajlı olduğunu düşünüyorum.
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IP sertifikaları nedir? | Sıvılara karşı ne kadar direnç sağlarlar?
Hepimiz, illaki bir şekilde kumun tozun içinde kalabiliyoruz; ya da yağmurda veya bir bahçede vesaire ıslanabiliyoruz. Böyle durumlarda ilk düşündüğümüz şey cep telefonlarımız oluyor. Peki IP sertifikasına sahip bir cep telefonumuz varsa yağmurda kalmak bizi ne kadar korkutmalı? Bugün sizlere IP sertifikalarının iç yüzünü ve ne işe yaradıklarını anlatacağım.
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IP sertifikalarına ne kadar güvenebilirsiniz?
IP, yani ingress protect rating sistemi, uluslararası kabul görmüş bir sistem konumunda. Bu sistem, elektronik cihazların, bu cihazların baş düşmanları olan suya ve toza karşı olan dayanıklılıklarını hesaplıyor. Tabi her cihazda bu hesaplama yapılmıyor. Örneğin şuan kullanıyor olduğunuz klavyenin de, farenin de bu skalada denk geldiği bir IP değeri var. Tabi bu sadece tespit edilmemiş konumda. Örneğin bu testlere tabi tutulsa belki fareniz IP33, klavyeniz de IP45 gibi değerleri karşılayabilecek. Tabi bunu bilmiyoruz. Cep telefonu üreticileriyse, demin bahsettiğim gibi kullanıcıların cihazlarla yağmura yakalanmak gibi zorlu bir durumda kaldığında içlerinin rahat edebilmesi ve cihazlardaki bozulmayı önleyebilmek adına bu IP testlerini önceden yapıyorlar. Zaten bildiğiniz gibi elektronik cihazlarda genelde IP67 ve IP68 değerlerini görüyoruz. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Neymiş bu IP67, IP68 ve diğer bütün IP değerleri.
İlk hane toz için, ikinci hane sıvı teması için. İlk hane için elimizdeki değerler 6’ya kadar, ikinci hane içinse 8’e kadar. Değerler arasındaki farkları açıkla. IP’den sonra gelen ilk haneden başlayalım. Bu hane cihazın katı cisimlere karşı olan geçirgenliğini temsil ediyor. Eğer ilk hane 0 olarak belirlenmişse bu cihazın katı parçacıklara karşı bir direnci yok demek oluyor. Eğer 1 ise, 50 mm çaptan büyük cisimleri geçirmiyor. 2 ise, 12 mm, 3 ise, 2.5 mm, 4 ise 1 mm, 5 ise sadece toz partikülleri geçebiliyor anlamına geliyor. İlk hanede çıkabileceğimiz maksimum rakam ise 6. 6 olunca da cihaz hiçbir katı partikülün içeriye geçişine imkan vermiyor anlamına geliyor.
Peki ya sıvı teması?
Gelelim en çok merak ettiğiniz sıvı teması kısmına. Sıvıya karşı olan direnç ise 2. hanede temsil ediliyor. Ve bu değer en fazla 8’e kadar çıkabiliyor. Yine tahmin ettiğiniz gibi 2. basamaktaki rakam eğer 0’sa bu cihaz sıvılara karşı bir dirence sahip değil anlamına geliyor. Eğer bu değer 1 ise, cihaz ufak sıçramalara karşı dayanıklı. 2 ise, cihaz farklı açılardan gelen sıçramalara da dayanıklı. 3 ise her yönden gelen sıçramalara dayanıklı. 4 ise water-spray denilen çok ince taneli su damlacıklarına her yönden gelseler bile dayanıklı. Eğer 5 ise düşük basınçla su püskürtmeye karşı dayanıklı. 6 ise yüksek basınçlı su püskürtmeye karşı da dayanıklı. 7 ise, 1 metreye kadar ve 30 dakikaya kadar su altında kalmaya dayanıklı. Eğer 8 ise de daha derin mesafelerde çok çok daha uzun süre su altında kalabilmeye karşı dayanıklı anlamına geliyor.
Gelin buradan yola çıkarak bir IP değerini değerlendirelim. Örneğin bir cihazın direnç değeri IP43 ise, bu cihaz 1 mm’den büyük katı cisimlerin geçişine izin vermediği gibi, her yönden gelebilecek su sıçramalarına karşı da dayanıklı anlamına geliyor. Bir örnek daha olarak evinizde duvarlarınızda bulunan prizler, genellikle IP20 standardına sahip. Trafik ışıkları ve sokak lambaları da IP44 sertifikasına sahip.
Peki IPXX sertifikalarının farkı ne?
Bir de kulaklıklarda vs sıkça duyduğumuz IPX sertifikaları var. Burda toz kısmında rakam yerine X geliyor. Bu kötü bir şey demek mi? Hayır değil. Örneğin IPX7 diye geçiyor olması toza dayanıksız olduğu anlamına gelmiyor. Sadece sıvı dayanıklılığı hesaplanmışken, katı maddelere karşı dayanıklılık derecesinin testlerle henüz belirlenmediği anlamına geliyor.
IP sıvı koruması, tatlı sular karşısında işe yarar olsa da göl gibi sodalı sularda, havuz gibi klorlu sularda ve deniz gibi tuzlu sularda aynı performansı gösteremiyor. Yani aslında evet içeriye sıvı geçişini önlüyor ama; şöyle bir şey var; tuzlu su cihazınızın içine giriş yapmasa bile temas ettiği bölgelerde, tabi eğer oradan uzaklaştırılmadıysa; zamanla korozyona sebep olabiliyor. Bu yüzden olur da akıllı telefonunuzu deniz suyuna vesaire temas ettirirseniz, sonrasında şöyle musluk suyu gibi bir tatlı su altında durulamanız faydalı olabilir. Unutmayın arkadaşlar korozyon kendisini bir anda göstermez. Tam tersi zamanla artarak telefonunuza içten içe zarar vermeye devam eder ve en sonunda da telefonunuz çeşitli arızalar çıkarmaya başlayarak kullanılamaz hale gelebilir.
Biz bu IP değerlerini akıllı telefonlar için duymaya alışkınız tabi ama unutmayın ki endüstride kullanılan birçok cihaz ve makine var ve onların IP değerleri, çalışma ortamlarına uygun olmak zorunda. Yani cep telefonları güzel bir örnek olsa da; bu standartları sadece cep telefonları ölçeğinde düşünmeyin.
Gelelim şimdi bence bu suya ve toza dayanıklılık mevzularındaki en önemli noktaya. Cihazınız her ne kadar suya ve toza karşı dayanıklı olsa da, kullanıma bağlı olarak bu dayanıklılık sürekli olarak azalıyor. Yani cihazımız düşebiliyor, sürekli ısınıp soğuyabiliyor vesaire. Bu da kasada vs. belirli noktalarda boşluklara yol açıp suyun içeri geçişine sebep olabilir. Bu noktada en önemli şey, cihazınızın dayanıklılık sertifikası olsa da; cihazınızı sıvılardan uzakta tutmanız. Çünkü hiç ummadığınız kötü bir sürprizle karşılaşma olasılığınız her zaman var. O yüzden ben bu konuda sizleri her ihtimale karşı uyarmış olayım.
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Ofis içi vLog geri döndü! | Yılbaşı çekilişi | Mate 40 Pro
Yılbaşı çekilişi HWP’nin klasik bir etkinliği olarak bu sene de yapıldı. Aynı zamanda ofis için vLog çekimlerimize yeniden başlıyoruz. Hem ofisteki ortamı size yansıtmak hem de farklı akıllı telefonların performansını size rahatça gösterebilmek açısından vLog formatımıza geri dönüyoruz.
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Ofis içi vLog geri döndü! | Yılbaşı çekilişi | Mate 40 Pro
İlk vLog konumuz ise HWP’de her aralık ayında yaptığımız yılbaşı çekilişi oldu. Sizler de sıradaki vLog konumuzu ve hangi telefonla çekmemizi istiyorsanız yorumlar bölümüne bu isteğinizi yazabilirsiniz.
İyi seyirler…
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