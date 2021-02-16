Nvidia Arm anlaşması Google ve Microsoft’a da konu oldu

Nvidia Arm anlaşmasıyla ilgili görüş bildiren Qualcomm firmasından sonra Google ve Microsoft da yetkililerle konuştu. CNBC ve Bloomberg’e göre çeşitli bölgelerdeki araştırmalar kapsamında yetkililere ulaşan iki teknoloji devi; 40 milyar Dolarlık anlaşmanın Arm firmasının işlemci tasarımlarının dağıtımını nasıl değiştirebileceğiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 790-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz.

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Diğer taraftan Nvidia CEO’su Jensen Huang, Financial Times için yaptığı konuşmada; Arm firmasının açık lisans modelinin korunacağını ve tedarik konusuna karışmaları gibi bir düşüncelerinin olmadığını söylüyor.

Önceden de Arm işlemcilerinin piyasadaki akıllı telefonların %95 gibi büyük bir oranında yer aldığını belirtmiştik. Dolayısıyla teknoloji firmaları anlaşma onay alırsa firmanın işlemcilerinin elde edilmesinin çok daha zor olacağından endişe ediyorlar.

Nvidia tarafından bakacak olursak; en bilindik işlemci tasarım firmasını almalarının kendi işlemcileri için firmaya büyük katkı sağlaması mümkün. Ancak Nvidia, Arm firmasının alınmasının yapay zekayı ilerletmek için düşünüldüğünü ileri sürüyor.

Bununla beraber bütün işlemcileri Arm tabanlı olan Qualcomm’un yanında; Google ve Microsoft firmaları da söylentilere göre kendi Arm tabanlı işlemcilerini geliştirmeye başladılar bile.

Nvidia Arm anlaşmasının araştırmasında anlık olarak Birleşik Krallık, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri gibi farklı bölgelerdeki yetkili kurumlar yer alıyorlar. Dolayısıyla anlaşmanın onaylanıp onaylanmayacağını görebilmek için tüm bu araştırmaların bitmesini beklememiz gerekecek.