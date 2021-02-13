Nvidia Arm anlaşmasına Qualcomm da karşı çıktı

İngiltere merkezli Arm işlemci firmasının Nvidia tarafından satın alınması birçok otorite tarafından eleştiriye maruz kaldı. Şimdi ise bilindik bir başka işlemci firması Qualcomm da konuyla alakalı görüşünü bildirdi.

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Birleşik Devletler Ticaret Komisyonu, Avrupa Komisyonu yanında Birleşik Krallık ve Çin otoritelerine görüş bildiren Nvidia; söz konusu anlaşmaya karşı olduklarını söyledi. Bunun dışında anlaşma üzerinde halihazırda araştırma başlatan otoriteler de mevcut.

Bu sırada FTC, yani Birleşik Devletler Ticaret Komisyonu da araştırmasında ikinci aşamaya geçti. CNBC’ye konuşan iki kaynağa göre komisyon; Softbank, Arm ve Nvidia’dan anlaşmayla alakalı daha fazla bilgi vermesini istedi. İstenilen bilgilerin gelmesinin ise biraz zaman alması muhtemel gibi duruyor. Çünkü hem istenenler ufak çaplı belgeler değiller; hem de komisyon karar vermeden önce başka şirketlerin de fikirlerini soracak.

Bunun yanı sıra Qualcomm dünya çapında kendi araştırmasını da yürütmeye karar verdi. Firmaya göre Nvidia-Arm işbirliğinin onaylanıp onaylanmamasında bunun önemli bir etkisi olacak.

Diğer taraftan Nvidia ise CNBC’ye yaptığı bir konuşmada; yetkililerin araştırma sonucunda bu anlaşmanın yararlı olduğunu göreceklerine güvendiklerinden bahsediyor.

Arm işlemcileri şu anda dünya üzerindeki akıllı telefonların %95’inde kullanılıyorlar. O yüzden de Qualcomm ve diğer bazı firmalara göre bu anlaşmanın onaylanması durumunda firmanın işlemcilerini kullanmak çok daha zorlaşacak. Dolayısıyla Qualcomm bu anlaşmaya karşı çıkan tek işlemci firması değil.

Nvidia Arm anlaşmasının onaylanıp onaylanmayacağını araştırmalar bitene kadar bilmemiz çok zor. Anlaşmanın ve etkilerinin potansiyel büyüklüğünü de düşünürsek, bu süreç biraz uzayabilir gibi duruyor.