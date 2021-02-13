Donanım
Nvidia Arm anlaşmasına Qualcomm da karşı çıktı
İngiltere merkezli Arm işlemci firmasının Nvidia tarafından satın alınması birçok otorite tarafından eleştiriye maruz kaldı. Şimdi ise bilindik bir başka işlemci firması Qualcomm da konuyla alakalı görüşünü bildirdi.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz.
Birleşik Devletler Ticaret Komisyonu, Avrupa Komisyonu yanında Birleşik Krallık ve Çin otoritelerine görüş bildiren Nvidia; söz konusu anlaşmaya karşı olduklarını söyledi. Bunun dışında anlaşma üzerinde halihazırda araştırma başlatan otoriteler de mevcut.
Bu sırada FTC, yani Birleşik Devletler Ticaret Komisyonu da araştırmasında ikinci aşamaya geçti. CNBC’ye konuşan iki kaynağa göre komisyon; Softbank, Arm ve Nvidia’dan anlaşmayla alakalı daha fazla bilgi vermesini istedi. İstenilen bilgilerin gelmesinin ise biraz zaman alması muhtemel gibi duruyor. Çünkü hem istenenler ufak çaplı belgeler değiller; hem de komisyon karar vermeden önce başka şirketlerin de fikirlerini soracak.
Bunun yanı sıra Qualcomm dünya çapında kendi araştırmasını da yürütmeye karar verdi. Firmaya göre Nvidia-Arm işbirliğinin onaylanıp onaylanmamasında bunun önemli bir etkisi olacak.
Diğer taraftan Nvidia ise CNBC’ye yaptığı bir konuşmada; yetkililerin araştırma sonucunda bu anlaşmanın yararlı olduğunu göreceklerine güvendiklerinden bahsediyor.
Arm işlemcileri şu anda dünya üzerindeki akıllı telefonların %95’inde kullanılıyorlar. O yüzden de Qualcomm ve diğer bazı firmalara göre bu anlaşmanın onaylanması durumunda firmanın işlemcilerini kullanmak çok daha zorlaşacak. Dolayısıyla Qualcomm bu anlaşmaya karşı çıkan tek işlemci firması değil.
Nvidia Arm anlaşmasının onaylanıp onaylanmayacağını araştırmalar bitene kadar bilmemiz çok zor. Anlaşmanın ve etkilerinin potansiyel büyüklüğünü de düşünürsek, bu süreç biraz uzayabilir gibi duruyor.
Aksesuar
Esporcular için tam profesyonel kulaklık: Razer BlackShark V2 Pro
Razer’ın en yeni ve en iyi kablosuz oyuncu kulaklıklarından biri olan Razer BlackShark V2 Pro modeline bakıyoruz. Ürün, kablolu deneyimini kablosuza taşıyabilen ender üst seviye kulaklıklardan biri konumunda.
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Esporcular için tam profesyonel kulaklık: Razer BlackShark V2 Pro
Dünyanın en popüler oyuncu markalarından biri konumunda olan Razer, Opus gibi tamamen müzik odaklı ses deneyimi de sunmayı başardı. Ancak, bu incelememizdeki konuğumuz ise BlackShark V2 Pro. Markanın hali hazırda, Tresher, Nari gibi serileri varken tam espor odağı ile gelen BlackShark ailesinde ise üç model var. BlackShark V2 X, BlackShark V2 ve bu incelememize konu olan BlackShark V2 Pro.
Tasarımsal olarak gerçekten Razer’dan beklenmeyecek kadar sade tasarım ile geliyor. Evet, Razer’dan büyük, gösterişli bir tasarım bekleriz. Ancak BlackShark V2 ailesinde ve Opus’ta bu durumu sadeliğin getirdiği bir şıklık var.
Kulaklıkta yer alan pedler çok rahat. Akıllı köpük içeren bu pedler hem takarken kulağınızın ve kafanızın şeklini alabiliyor, hem de rahat, havalanan yapısı ile ne ağrı ne de terletme derdi var. 65 mm x 40 mm boyutlarında olan bu kulak kısmı, benim kulağımı rahatlıkla sarıyor. 320 gram ağırlığı ise hissedilmiyor bile.
50 mm özel sürücüler
Performans kısmına geldiğimizde ise Razer TriForce Titanium 50 mm sürücüleri kullanan ve daha iyi rezonans sağlayan bir tasarım ile geliyor. Yanı klasik bir 50 mm sürücü değil, geliştirilmiş bir yapı var. Daha net midler, daha parlak tizler ve derin ve hissedilir bir bass deneyimi sunabiliyor. THX desteği de cabası.Pro yapan özelliği ise Hyperspeed destekli kablosuz da kullanılabiliyor olması. Buna değinmeden önce hem kablolu hem kablosuz kullanılabilir olması cihazın en sevdiğim yönü oldu. Her ne kadar Hyperspeed ile gecikmesiz bir kablosuz deneyim sunduğu bariz olsa da kablolu kullanma seçeceği bence BT kulaklıklarda olmalı idi ki bunda da sağlamışlar.
9.9 mm değerindeki çıkarılabilir mikrofonu ise Razer HyperClear olarak geçiyor. Ve bu gerçekten sesinizi karşıya sorunsuz ve temiz bir şekilde aktarabiliyor. Ben mikrofon için genellikle Razer Sieren X tercih ediyorum. Ama benzer sonuçları verebilecek kadar geliştirilmiş olması sevindirici. Aynı zamanda Synapse üzerinden ses yükseltme, netleştirme ya da gürültü engelleme gibi işlemleri de yapabilirsiniz. Mikrofon için özel ekolayzer ayarı olması da güzel. Böyece kendi ses tarzınıza göre en iyi ve en doğru ayarı yapabilmenizi sağlıyor.
Ne ararsan var!
Oyun modu ile oyunlara göre en doğru çevresel sesi alabilme desteği var. Ayrıca ekolayzer ile yine istediğiniz düzenlemeyi yapabilme özelliği sunuyor. Bass severler için Bass boost özelliği gibi detayları ile gerçekten esporcu olun olmayın seveceksiniz. Kaliteli bir oyun/müzik karışımı kulaklık arayanlar için ideal yapıda. Toplamda ise TR piyasasının en iyilerinden biri olmuş. Çünkü müzik odaklı kulaklıklar oyunlarda bir adım geri kalırken, oyun odaklılar da güzel müzik deneyimi veremezler. Razer BlackShark V2 Pro ise bu iki deneyimi de tatmin edici seviyede verebiliyor. Taşıma çantası da hafif ve kullanışlı.
Genel olarak baktığımızda rakibi olan Logitech G Pro X’i de kullanmış biri olarak BlackShark V2 Pro’yu daha çok beğendim. Daha rahat, kullanışlı ve en önemlisi de keyifli. Fiyat konusunda tuzlu olsa da alan kişiler fazlasıyla memnun kalacaklardır.
Donanım
Intel Core i5 Rocket Lake-S işlemci testlerde AMD’ye yetişemedi
Intel Core i5-11400 Rocket Lake-S Geekbench test platformu üzerinden görüntülendi ve sonuçlar kullanıcılara yeni işlemciler hakkında diğer sızıntılar gibi bazı fikirler veriyor.
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Videocardz tarafından keşfedildiği üzere Geekbench listesinde görüntülenen Core i5-11400, 6 çekirdek ve 12 işlem parçacığına sahip. Mimarisi ise Intel firmasının çift haneli komut sayısı sağlayacağını söylediği 14nm Cypress Cove olarak karşımıza çıkıyor.
Saat hızlarında Intel Core Rocket Lake-S i5-11400 işlemcisi 2GHz ana saat hızı ve 4.4GHz turbo hıza sahip. Bir önceki nesil işlemci i5-10400 ise 2.9GHz ile daha yüksek bir temel saat hızına sahipken turboda 4.3GHz ile bir tık aşağıda kalıyor.
Firmanın masaüstü işlemcisi tek çekirdek skorunda 1248 alırken çoklu çekirdekte ise 6197 sayısına ulaşıyor. Ayrıca Videocardz’ın belirttiğine göre görülen cihaz bir ES2 mühendislik numunesi. Dolayısıyla asıl parçalarla aynı olmasa bile benzer özellikleri göstermesi muhtemel.
Bu sayılar bizlere i5-10400 işlemcisine nazaran daha düşük temel saat hızına sahip olmasına rağmen yeni işlemcinin tek çekirdekte %12, çoklu çekirdekte ise %9’luk bir gelişim gösterdiğini söylüyor.
İşlemci diğer nesil ve markalarla karşılaştırılacak olursa i7-8700K ile oldukça yakın bir performans gösterirken, AMD Ryzen 5 5600X çipine o kadar da yaklaşamıyor; Geekbench 5 testinde boy gösteren Zen 3 mimarili işlemci tekli ve çoklu çekirdekte yaklaşık %30 daha yüksek bir performans gösteriyor.
Intel Rocket Lake-S masaüstü işlemcilerinin dağıtımına bu ay gelecek Intel 500 serisi ana kartların ardından Mart ayı gibi başlanması planlanıyor.
Donanım
AMD’NİN EN İYİSİ! | Gigabyte Radeon RX 6900 XT incelemesi
Gigabyte Radeon RX 6900 XT incelemesi ile karşınızdayız. AMD kanadının en iyi ekran kartı konumunda olan ve 4K oyunculuğu destekleyen 6900 XT’nin detayları bu videoda!
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AMD’NİN EN İYİSİ! | Gigabyte Radeon RX 6900 XT GAMING OC 16G incelemesi
AMD’nin Nvidia RTX 30 serisine cevabı olan RX 6000 serisi ekran kartlarının en güçlü versiyonu olan 6900 XT 16 GB bellek ile geliyor. 2050 MHz oyun ve 2285 MHz boost frekansa sahip olan kart, özellikle AMD Ryzen 5000 serisi işlemciler ile birlikte %15’e varan ekstra performans arttıran özelliğe sahip.
Smart Access Memory olarak geçen teknolojide normalde işlemciler maksimum 256 MB ekran kartı belleği kullanabilirken, SMA ile AMD Ryzen 5000 serisi işlemciler RX 6000 serisi ekran kartlarındaki tüm belleği kullanabiliyor. Bu versiyonda da 16 GB’a kadar bellek kullanımına müsaade ediyor.
Windforce 3X soğutma ile ekran kartını oldukça sessiz ve serin çalışmasını sağlarken maksimum 62 derece sıcaklığı gördük. Bu değer gerçekten etkileyici. Şu ana kadar gördüğümüz en serin ekran kartı olmayı da başarıyor. Buna 6 kompozit bakır ısı borusundan oluşan soğutma ve direkt olarak işlemciye temas eden geniş bakır yüzeyin de katkısı var.
Bakalım söz konusu ekran kartı nasıl sonuçlar vermiş.
Radeon RX 6900 XT test sonuçları
3D Mark
- Time Spy Extreme: 7898
- Time Spy: 15500
- Port Royal: 9733
- Fire Strike Ultra: 13398
- Fire Strike Extreme: 24207
- Fire Strike: 36759
Cyberpunk 2077
- 4K: 47 fps
- 2K: 93 fps
- FHD: 103 fps
AC Valhalla
- 4K: 57 fps
- 2K: 94 fps
- FHD: 108 fps
4K testler
- COD BO CW: 72 fps
- Far Cry New Dawn: 101 fps
- MFS: 52 fps
- F1 2020: 106 fps
- SOW: 96 fps
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