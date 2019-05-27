MSI X570 anakart ailesi tanıtıldı

MSI X570 anakart ailesi, Computex 2019 kapsamında resmi olarak duyuruldu. Şirketin yeni AMD AM4 anakartlarını barındıran bu seri, oyun tutkunlarına olduğu kadar içerik üreticileri ve ofis çalışanları gibi kullanıcı kitlelerine de hitap ediyor.

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MSI X570 anakart ailesinde hangi modeller var?

GAMING Serisi

MEG X570 GODLIKE

MEG X570 ACE

MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI

MPG X570 GAMING EDGE WIFI

MPG X570 GAMING PLUS

PRESTIGE Serisi

PRESTIGE X570 CREATION

PRO Serisi

X570-A PRO

MSI X570 anakart ailesinin öne çıkan özellikleri

AMD Ryzen 3000 serisinin gelişmiş performans özelliklerini desteklemek amacıyla şirket, yeni modellerde Frozr Heatsink tasarımını kullanmıyor. Bu yapıda soğutma bloğu ve daha yüksek dayanıklılık için patentli çift rulmanlı fan bir araya geliyor. Buna Propeller Blade teknolojisini ekleyerek daha fazla hava akımı ve daha düşük gürültü sağlıyoruz. Ek olarak Zero Frozr teknolojisinin yardımıyla yongaseti sıcaklığı kişisel tercihiniz doğrultusunda otomatik olarak ayarlanıyor.

Tüm MSI X570 anakartlar, PCIe cihazlar ve M.2 depolama birimleri için en yeni PCIe 4.0 teknolojisi ile donatıldı. Lightning Gen4 M.2 slotları 64 GB/sn’ye varan bant genişliğine ve öncesine oranla çok daha yüksek transfer hızlarına sahip. Bu kadar yüksek performans koşullarında M.2 cihazların sıcaklığa bağlı tıkanma yaşamasını önlemek için M.2 Shield Frozr mevcut.

Yeni anakartlarda öne çıkan bir diğer özellik ise Core Boost teknolojisi. Zira Core Boost teknolojisi, yalnızca çok çekirdekli CPU’ları desteklemesi ile değil, aynı zamanda CPUhızaşırtma için mükemmel koşulların oluşmasına destek sağlaması ile de artık simgeleşmiş bir MSI özelliği haline geldi. IR dijital güç tasarımını tüm MSI X570 ankartlarda çift 8pin güç konnektörleri desteği ile bireştirerek işlemciye kesin ve bozunumsuz bir güç ileterek daha kararlı ve daha güvenilir bir sistem sunuyor.