Akıllı Telefonlar
Nubia Red Magic 5G, 144 Hz ekranıyla MWC’de tanıtılacak!
Nubia Red Magic 5G, son birkaç hafta içindeki söylentilere göre bu ay Mobil Dünya Kongresi‘nde (MWC) tanıtılacak. Bu duyuru Weibo aracılığıyla Nubia başkanı Ni Fei‘den geliyor.
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Nubia Red Magic 5G hakkında başka neler duyuruldu?
Nubia başkanı Ni Fei, Çin sosyal ağlarından birkaç poster paylaştı. Red Magic 5G‘nin 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağını doğruladı. Ayrıca bu yenileme hızıyla sportif bir panel kullanan dünyanın ilk oyun akıllı telefonu oldu. Görüntülerden biri de telefonun arkasını merkezde dikey olarak hizalamış bir şekilde Red Magic ve şirketin logosunun bulunduğu üçlü arka kamera kurulumunu gösteriyor.
Telefonun başlıca özellikleri neler?
Red Magic 5G, 16 GB‘a kadar LPDDR5 RAM ile birlikte gelecek. İşlemci tarafında ise Snapdragon 865 SoC‘den gücünü alıyor. 64 MP Sony IMX686 sensörlü bir ana kamerası bulunuyor. Ayrıca şarj tarafında oldukça yenilikçi bir hamle olacak olan, şarj sırasında telefonun aşırı ısınmasını önlemek ve pilin ömrünü korumak için “hava soğutmalı şarj desteği” bulunuyor. Şarj ile ilgili bir başka özellik ise, Red Magic ilk söylentilere göre 80W hızlı şarj ile gelecekti fakat şu anda başka bir söylentiye göre muhtemelen 55W şarj desteği ile gelmesi bekleniyor. Pil kapasitesinde ise 4500 mAh‘lik bir batarya ile geleceği tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
5G’li Oppo Reno 3 Vitality Edition tanıtıldı!
Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, geçtiğimiz yılın sonunda duyurduğu Reno 3 serisini henüz yeni satışa sunuyor. Serinin sürpriz modeli Oppo Reno 3 Vitality Edition ise özellikleriyle orta seviye telefon pazarını karıştıracak gibi duruyor.
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5G destekli Oppo Reno 3 Vitality Edition ortaya çıktı!
Oppo Reno 3, MediaTek’in yeni nesil işlemcilerinden Dimensity 1000L’yi kullanması ile dikkatleri üzerine toplamıştı. Vitality Edition ise Qualcomm işlemci ile bu cihazdan farklılaşıyor. Reno 3 ile benzer bir tasarıma sahip olan Oppo Reno 3 Vitality Edition; siyah, beyaz ve altın olmak üzere toplam 3 renk seçeneğiyle geliyor.
6.4 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekrana yer veren Vitality Edition, Oppo’nun 3.nesil ekrandan parmak izi okuma teknolojisiyle dikkat çekiyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765 işlemciden alan telefon, ayrıca 5G desteğine sahip olduğu için önemli rakiplerinden ayrışıyor.
8 GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama alanına sahip Vitality Edition’ın dörtlü arka kamera dizilimi de küçük bir fark haricinde Reno 3’e benziyor. Reno 3 modelinde yer alan 64 megapiksel çözünürlüklü ana kamera, bu modelde yerini Sony’nin 48 megapiksellik sensörüne bırakmış. Bunun dışında 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik portre ve 2 megapiksel çözünürlüklü monochrome sensörü ise yerini koruyor. Damla çentik içerisine gizlenen ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlük sunuyor.
Kutusundan Android 10 tabanlı ColorOS 7.0 işletim sistemiyle çıkan Reno 3 Vitality Edition, 4.025 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. 30W hızlı şarj desteği ise nispeten büyük bataryanın kısa süre içerisinde dolmasını sağlıyor. İlk etapta 14 Şubat’ta Çin’de satışa sunulacak telefonun 430 dolar gibi rekabetçi bir fiyat etiketinin bulunduğunu belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro 5G özellikleri CMO tarafından açıklandı!
Çinli telefon üreticisi Realme, bu ayın ilerleyen günlerinde Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) küresel bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bu kongrede Realme X50 Pro 5G olarak adlandırılan yeni bir 5G amiral gemisini tanıtacak.
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Realme X50 Pro 5G özellikleri kim tarafından onaylandı ve özellikleri neler?
Bu onay, Weibo aracılığıyla CMO Xu Qi CHase şirketinden geldi. Realme X50 Pro 5G‘nin “Telefon Hakkında” bölümünün ekran görüntüsünü yayınladı. RMX2071 model numarasıyla gelen X50 Pro 5G, Snapdragon 865 SoC işlemcisinden gücünü alacak. Android 10 ve Realme UI ile çalıştırılacak. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelecek ancak henüz onaylanmamış daha fazla bellek seçeneğine sahip olacağını düşünüyoruz.
Realme‘nin 5G amiral gemisi NFC ile gelecek ve çift SIM‘i de destekleyecek. Ancak şirketin ilk amiral gemisi olan X2 Pro‘daki gibi bir microSD kart yuvası olup olmayacağı belli değil. Aşağıdaki görüntü, X50 Pro 5G‘nin selfie kameralar için sol üst köşede delgeç deliği olan bir ekrana sahip olacağını ve çözünürlüğünün kontrol edilebilmesi ile birlikte telefonun FullHD+ paneli kullanacağını gösteriyor.
X50 Pro 5G‘nin yanı sıra Realme, ilk akıllı TV‘sini de MWC‘de tanıtacak. Lansman etkinliğine yaklaştıkça bu ürünler hakkında daha fazla şey duymayı umuyoruz.
Akıllı Telefonlar
iPhone SE 2 duyurusu Mart ortasında yapılacak!
Son birkaç ay içerisinde gördüğümüz bir dizi sızıntı ve spekülasyona göre, 2016‘dan beri beklenen iPhone SE‘nin halefi olan iPhone SE 2 çok yakında duyurulacak. Sızan her bilgi bu yılın ilk çeyreğinde bir noktada çıkacağını söylüyordu. Bugünden itibaren ise artık daha somut bir kaynağımız var. Ancak yine de kesin bir tarih değil.
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iPhone SE 2 ile ilgili sızıntılar neler?
Önceki söylentilerin çoğu büyük çerçeveler (en azından bugün için) ve Touch ID fiziksel düğmesiyle birlikte geleceğini söylüyordu. iPhone 8 benzeri bir tasarım bekleniyor. Bunun haricinde başka bir kaynak Face ID bulunacağını söyleyip kafaları oldukça karıştırdı. Apple‘ın hangi yolu seçeceğini ise bir aydan biraz daha kısa bir süre içerisinde göreceğiz.
Cihazın tanıtılacağı tarihe kadar ilgili sızıntıları incelemeye devam edeceğiz. iPhone SE 2 ‘nin iPhone 11 serisiyle çıkış yapan A13 Bionic yonga seti ile birlikte geleceği söyleniyor. 3 GB RAM (iPhone 11’den 1 GB daha az) ile kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor. Depolama alanında ise 64 GB veya 128 GB seçeneklerinin olması bekleniyor. Kamera özelliklerinde ise tek bir arka ve ön kamera ile gelebileceği tahmin edilmekte. Uzay grisi, gümüş ve kırmızı renkleri arasından seçim yapabileceğimiz sızıntısı ise geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Ayrıca bir analiste göre iPhone 9 yani SE 2‘nin çıkış fiyatı 399$ olacak.