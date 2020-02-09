Nubia Red Magic 5G, 144 Hz ekranıyla MWC’de tanıtılacak!

Nubia Red Magic 5G, son birkaç hafta içindeki söylentilere göre bu ay Mobil Dünya Kongresi‘nde (MWC) tanıtılacak. Bu duyuru Weibo aracılığıyla Nubia başkanı Ni Fei‘den geliyor.

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Nubia Red Magic 5G hakkında başka neler duyuruldu?

Nubia başkanı Ni Fei, Çin sosyal ağlarından birkaç poster paylaştı. Red Magic 5G‘nin 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağını doğruladı. Ayrıca bu yenileme hızıyla sportif bir panel kullanan dünyanın ilk oyun akıllı telefonu oldu. Görüntülerden biri de telefonun arkasını merkezde dikey olarak hizalamış bir şekilde Red Magic ve şirketin logosunun bulunduğu üçlü arka kamera kurulumunu gösteriyor.

Telefonun başlıca özellikleri neler?

Red Magic 5G, 16 GB‘a kadar LPDDR5 RAM ile birlikte gelecek. İşlemci tarafında ise Snapdragon 865 SoC‘den gücünü alıyor. 64 MP Sony IMX686 sensörlü bir ana kamerası bulunuyor. Ayrıca şarj tarafında oldukça yenilikçi bir hamle olacak olan, şarj sırasında telefonun aşırı ısınmasını önlemek ve pilin ömrünü korumak için “hava soğutmalı şarj desteği” bulunuyor. Şarj ile ilgili bir başka özellik ise, Red Magic ilk söylentilere göre 80W hızlı şarj ile gelecekti fakat şu anda başka bir söylentiye göre muhtemelen 55W şarj desteği ile gelmesi bekleniyor. Pil kapasitesinde ise 4500 mAh‘lik bir batarya ile geleceği tahmin ediliyor.