Akıllı Telefonlar
Nubia Red Magic 5G özellikleri açıklandı!
Yaklaşan Red Magic 5G özellikleri ve demosu yayınlandı. Cihazın 144 Hz ekran tazeleme hızı, 80W hızlı şarj ve çift modlu 5G ile birlikte geleceği onaylandı. Ayrıca telefonun düşük gecikme süresi becerisini gösteren marka başkanı Ni Fei‘nin izniyle canlı bir demosunu gördük.
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Nubia Red Magic 5G başka hangi özelliklere sahip?
Bugün, telefonun 16 GB‘a kadar LPDDR5 RAM ile sunulacağını ve “hava soğutmalı hızlı şarj çözümü” ile geleceğini öğrendik. Ni Fei‘den bu konuyla ilgili yeni bir fragman ortaya çıktı.
Yeni hava soğutmalı hızlı şarj sistemi nasıl işleyecek?
Hızlı şarj sırasında telefonun aşırı ısınmasını önlemek için bu şarj çözümü ile cihazın dahili soğutma fanına bağlı olacağı söyleniyor. Red Magic 5G, şarj döngüleri sırasında sıcaklığını otomatik olarak izleyecek ve yüzey sıcaklığını soğutmak için fanı çalıştıracak. Sonuç olarak pil hücrelerinin uzun süreli sağlığı için faydalı olması ve şarj döngüleri sırasında daha kısa şarj süreleri ile telefonu şarj etmesi bu sistemin en büyük avantajlarından.
Red Magic 5G ile ilgili olarak yeni RAM ve şarj ayrıntılarına ek olarak, telefondan piksel düzeyinde etkileyici ayrıntılar gösteren bir kamera örneği sunuldu. Yeni bir söylentiye göre cihaz henüz ayrıntıları bulunmayan 2 kamera ve 64 MP büyüklüğünde Sony IMX686 sensörü ile gelecek.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 için yapılacak lansmanın 14 Şubatta olması bekleniyor!
Xiaomi Mi 10 için son günlerde çok fazla sızıntı ortaya çıktı. Beklenen en önemli bilgi ise çıkış tarihiyle alakalıydı. Bugün ise herkesin beklediği yeni bir resmi etkinlik programı sızıntısı ortaya çıktı.
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Xiaomi Mi 10 çıkış tarihi sızıntılara göre ne zaman?
Kaynağa göre, J1J1 ve J1J2, Mi 10 ve Mi 10 Pro‘nun resmi model numaraları. İlk olarak şirket tarafından 7 Şubat tarihli bir etkinlikte bu cihazlar duyurulacaktı. Söz konusu etkinliğin 13 Şubatta gerçekleşmesi bekleniyor. Corona virüsüyle ilgili şu anki gergin durumun yanı sıra Black Shark kurucu ortağı ve CEO Luo Yuzhou‘nun yakın tarihli bir resmi bildirisi göz önüne alındığında lansman etkinliği büyük ihtimalle yalnızca çevrimiçi olarak sunulacak.
Satış ve gerçek cihaz kullanılabilirliği konusunda, etkinlik kesinlikle somut bir zaman çizelgesi sunacak. Şimdilik kaynak normal Mi 10 satışlarının 14 Şubatta olacağını iddia ediyor. Mi 10 Pro‘ya gelince bir ön sipariş kampanyası 10 Şubat gibi erken bir tarihte 100 CNY depozito ile başlayabilir. Mi 10 Pro söylenene göre 18 Şubat tarihinde gönderime başlayabilir.
Cihazların özellikleri hakkında neler biliyoruz?
Her iki cihazın özellikleri konusunda hala bilinmeyenler var. Çoğu sızıntı, Pro modelde ekstra bir kamera olduğu ve her ikisinde de 108 MP Samsung ana kamera olacağı konusunda anlaşmaya varmış gibi görünüyor. Pro modelde ayrıca muhtemelen 6.4 inç, Full HD+ çözünürlükte, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED bir panel olacak. 16 GB RAM ve Snapdragon 865 bulunacağı tahmin ediliyor. Ayrıca 66W hızlı şarj cihazı 35 dakikalık bir sürede tam şarj edecek ve 5.250 mAh büyüklüğünde bir pil ile gelecek.
Akıllı Telefonlar
BlackBerry cihazlar, artık TCL tarafından üretilmeyecek!
BlackBerry sevenlerine kötü bir haberimiz var. Firmanın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre artık TCL tarafından BlackBerry markasını taşıyan herhangi bir cihaz üretilmeyecek.
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TCL İletişim’in yaptığı açıklamalarda; artık cihazların dizaynlarında, gelecekte üretilecek telefon ailelerinin yapımı ve satımında BlackBerry markasıyla iş birliğinde bulunulmayacak. TCL yapımı modellerine verilen son destek tarihi ise 31 Ağustos 2020 olarak belirlenmiş.
Yani TCL üretimi bir BlackBerry cihazınız var ise bu tarihten sonra TCL firmasından garanti için herhangi bir hak talep edemiyorsunuz. TCL’in Twitter paylaşımı, bu antlaşmanın neden sona erdiğiyle ilgili herhangi bir sebep belirtmiyor.
We’d like to thank TCL Communication @BBMobile and their team for a successful partnership over the past few years. Together we produced great things. Many thanks and appreciation to our BlackBerry community for your continued support. https://t.co/fn2iM3bvzR
— BlackBerry (@BlackBerry) February 3, 2020
Tüm partnerlerine, şu ana kadar olan destekleriyle ilgili marka teşekkür ederken, BlackBerry’e son bir kaç senedir desteğini esirgemeyen sevenlerine de özel teşekkürler içeriyor. BlackBerry ise kendi attığı Twitter paylaşımında, “Birkaç yıldır bizle olan başarılı bir partner idi. Güzel şeyler ürettik.” ifadelerine yer verildi. BlackBerry’de 2016’dan beri partneri olan TCL’le olan iş birliklerinin neden bozulduğuna dair yine bir açıklamada bulunmadılar.
TCL, 2017 yılında KeyOne serisi yeni nesil akıllı telefon modellerini tanıtmıştı. Klasik BlackBerry dizaynına sahip Qwerty klavye ve Android tabanlı işletim sistemiyle bizi karşılayan model oldukça da başarılı hatlara sahipti. 2018 yılında ise Key2 ile çok daha geniş Qwerty klavye alanıyla sevenlerini yine firma yalnız bırakmamıştı.
Bu demek oluyor ki, BlackBerry yolun sonuna çok yaklaştı. Donanım lisanslarını TCL’den karşılayan şirket üretim protokolleri için yeni bir firmayla antlaşması gerekiyor. Bunu da en erken yılın son döneminde gerçekleştirebilir. Yılların efsanevi markası, ne oldu da bu hale geldi sorusunun cevabı oldukça basit. Kendini geliştirmeyi beceremedi ve piyasadan silinmek üzere.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip çalışırken görüntülendi!
Samsung’un katlanabilir ikinci akıllı telefonu Galaxy Z Flip, sayılı günler sonra Unpacked etkinliğinde duyurulacak. Tasarımıyla dikkat çeken Samsung Galaxy Z Flip, çalışır halde ilk kez görüntülendi!
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Samsung Galaxy Z Flip, şimdi de çalışır halde ortaya çıktı!
Samsung konusunda daha önce pek çok doğru bilgi paylaşan Ben Geskin’in tweeti, katlanan telefonu ilk kez çalışır durumdayken ortaya çıkardı. Videonun başında kapağı kapalı konumdaki telefon, kenarındaki butona basılarak açık konuma getiriliyor. Oldukça uzun bir ekran formatına sahi olduğu görülen Samsung Galaxy Z Flip’in kalın çerçeveleri de gözlerden kaçmıyor. Samsung, bilindiği üzere Galaxy Fold’da ekran filmi sorunu yaşamıştı ve çerçevelerin güvenlik önlemi olarak kalınlaştırıldığı düşünülüyor.
Özellikleri daha önce sızdırılan Galaxy Z Flip, 6.7 inç boyutunda bir ekran ile gelecek. Full HD+ çözünürlüğündeki Super AMOLED ekran, markanın geliştirdiği ultra ince cam (UTC) teknolojisi ile ekstra dayanıklı olacak. Telefonun kapak kısmındaki 1.06 inçlik AMOLED ekran ise saat, pil durumu ve bildirimler gibi önemli bilgileri sürekli olarak yansıtacak.
Qualcomm Snapdragon 855+ işlemciye sahip olan Samsung Galaxy Z Flip, beklenenin aksine 5G bağlantı teknolojisine sahip olmayacak. 8 GB RAM, 256 GB depolama, 12+12 megapiksel çift arka kamera, 10 megapiksel ön kamera, 3.300 mAh batarya ve Android 10 işletim sistemi ise cihazın öne çıkan diğer teknik özellikleri arasında yer alıyor.
Samsung Galaxy Z Flip – First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB
— Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020
11 Şubat’ta düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Flip’in yanı sıra Galaxy S20 ailesi de duyurulacak. Son olarak katlanabilir telefonun 1.400 Dolar bandında bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkacağını belirtelim.