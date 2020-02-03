Nubia Red Magic 5G özellikleri açıklandı!

Yaklaşan Red Magic 5G özellikleri ve demosu yayınlandı. Cihazın 144 Hz ekran tazeleme hızı, 80W hızlı şarj ve çift modlu 5G ile birlikte geleceği onaylandı. Ayrıca telefonun düşük gecikme süresi becerisini gösteren marka başkanı Ni Fei‘nin izniyle canlı bir demosunu gördük.

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Nubia Red Magic 5G başka hangi özelliklere sahip?

Bugün, telefonun 16 GB‘a kadar LPDDR5 RAM ile sunulacağını ve “hava soğutmalı hızlı şarj çözümü” ile geleceğini öğrendik. Ni Fei‘den bu konuyla ilgili yeni bir fragman ortaya çıktı.

Yeni hava soğutmalı hızlı şarj sistemi nasıl işleyecek?

Hızlı şarj sırasında telefonun aşırı ısınmasını önlemek için bu şarj çözümü ile cihazın dahili soğutma fanına bağlı olacağı söyleniyor. Red Magic 5G, şarj döngüleri sırasında sıcaklığını otomatik olarak izleyecek ve yüzey sıcaklığını soğutmak için fanı çalıştıracak. Sonuç olarak pil hücrelerinin uzun süreli sağlığı için faydalı olması ve şarj döngüleri sırasında daha kısa şarj süreleri ile telefonu şarj etmesi bu sistemin en büyük avantajlarından.

Red Magic 5G ile ilgili olarak yeni RAM ve şarj ayrıntılarına ek olarak, telefondan piksel düzeyinde etkileyici ayrıntılar gösteren bir kamera örneği sunuldu. Yeni bir söylentiye göre cihaz henüz ayrıntıları bulunmayan 2 kamera ve 64 MP büyüklüğünde Sony IMX686 sensörü ile gelecek.