Çinli teknoloji devi ZTE‘nin alt markası Nubia‘nın merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonu Nubia Red Magic 3 Geekbench testinde göründü.

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Nubia Red Magic 3 testten kaç puan aldı?

Red Magic 3 gücünü en güçlü mobil işlemcilerden Snapdragon 855‘den alıyor. Ayrıca telefon 8 GB RAM‘le gelerek günümüz üst düzey akıllı telefonlarından beklediğimiz donanım standardını tutturuyor. Yarın resmi olarak tanıtılacak olan telefonun dahili hafıza kapasitesi ise henüz belli değil.

Telefon bu güçlü donanım bileşenleriyle testten tek çekirdekte 3555, çoklu çekirdekte 11411 puanlarını aldı. Alınan bu iyi sonuçta Red Magic 3‘te kullanılan özel fanlı aktif soğutma sisteminin de önemli bir payı olduğu düşünülüyor. Son yıllarda üst düzey akıllı telefonlarda yaygın bir şekilde kullanılan bu soğutma sistemleri oyun performansını olumlu etkiliyorlar.