Xiaomi Black Shark, Razer Phone gibi seçenekler ortaya çıkarken, Nubia tarafından da oyun için bir adım atıldı. Mobil Dünya Kongresinde görücüye çıkan, Nubia Red Magic Mars modelinin ön incelemesi ile karşınızdayız.

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PUBG’ye özel telefon: Nubia Red Magic Mars

Nubia Red Magic Mars özellikleri

6 inç büyüklüğünde IPS ekranı ile 1080 X 2160 çözünürlük sunan Red Magic Mars, gücünü Qualcomm’un üretmiş olduğu Snapdragon 845’ten alıyor.Üç farklı RAM / depolama varyasyonu bulunan cihazın en üst varyasyonu 10 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.1 depolama olarak görünüyor. Oyunlarda ses kullanımınızı daha da çok geliştirmek için kullanılan stereo hoparlörler, DTS 7.1 desteği ile bir üst seviyeye sizleri taşıyabiliyor.

Oyuncu telefonu olduğu için arka tarafında kullanılan çizgiler gayet şık görünüyor. Bu çizgilerin ortasına 16 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir kamera yerleştirilmiş. Nubia Red Magic Mars modelinin ön tarafında, 8 MP bir kamera bulunurken, 3,800 mAh kapasiteye sahip bir bataryada cihazda yerini almış.

Nubia tarafından şık tasarlanmış cihazın arka tarafında RGB aydınlatma sistemi bulunurken, kenarlarda ise dokunmaya duyarlı alanlar yer alıyor. Nubia Red Magic Mars’ın 6 GB / 64 GB varyasyonu 390 dolar olurken, 8 GB / 128 GB varyasyonu 460 dolar karşımıza çıkıyor.Son olarak en üst varyasyonu olan 10 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip modelinin fiyatı 575 dolar olarak görünüyor.