Yılın teknoloji için en önemli zamanlarından birisine daha geldik. Takvimler Şubat ayını gösteriyor. Teknoloji şirketleri ise yoğun bir hazırlık ve telaş içerisindeler. Sebebi ise her yıl bu zamanlarda İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi. 2021 yılında pandemi tedbirlerinden mütevellit yarı yüz yüze yarı online yapılan etkinlik geçtiğimiz 2022 senesinde önceki zamanlarda olduğu gibi yüz yüze yapılmıştı. Gelenek devam ediyor.

2023 MWC (Mobil Dünya Kongresi) önümüzdeki günlerde İspanya’nın Barselona kentinde düzelenecek. Bu etkinliğe Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme, ZTE gibi birçok teknoloji şirketinin katılması bekleniyor. Bugün geldiğimiz noktada etkinliğe katılacak olan ZTE’nin yaptığı açıklamaya göre Nubia Pad 3D bu etkinlikte tanıtılacak.

Çin’im popüler sosyal medya platformu olan Weibo’da sızdırılan bilgilere göre ZTE’nin piyasaya süreceği Nubia Pad 3D üç boyutlu görüntüler için dünyanın ilk AI teknolojisine sahip olacak. Nubia Pad 3D ile sergilenen gelişmiş teknolojiler, 3D efektleri simüle edecek. 3D motor gözlerinizi takip edecek ve özel gözlüklerin yardımı olmadan üç boyutlu görüntüyü simüle edecek.

Kamera tarafında Nubia Pad 3D iki adet ön kameraya sahip olacak. Henüz kesinleşen bir bilgi yok ancak ön kameralardan birisi 3D efektlerini sağlayan bir lens olacak. Bunun yanı sıra cihazın oldukça ince çerçevelere sahip olacağı da sızıntılar arasında.

Etkinlik İspanya’nın Berselona kentinde gerçekleşecek. ZTE’nin standı ise Fira Gran Via’nın 3. salonunda olacak. Biz de Hardware Plus ekibi olarak MWC 2023 etkinliğinde olacağız.

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Şimdilik Nubia Pad 3D hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız.