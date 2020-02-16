Nubia MWC 2020 planlarını erteledi!

Bilindiği üzere MWC 2020 gerçekleşemiyor, etkinliğe katılacak şirketler teker teker çekildiği için etkinlik yönetimi etkinliği iptal etti. Çin‘deki Corona Virüs salgını iptalin ana sebebi olarak görünüyor. Nubia ise MWC 2020‘de açıklayacağı cihazların tanıtımını erteledi.

İlginizi çekebilir: Nubia Red Magic 5G özellikleri açıklandı!

reklam

Nubia akıllı telefonlarını ne zaman tanıtacak?

Şirket, MWC 2020 kongresinden çekileceğini açıklayan son katılımcılardan biriydi ve bunu geçtiğimiz günlerde resmi olarak gerçekleştirdi. Şirketin resmi Weibo hesabından yapılan açıklamada, GSM Derneği‘nin kararına saygı duyduklarını ve Red Magic 5G‘nin açıklanmasını erteleyeceklerini söylediler. Şirket Red Magic 5G akıllı telefonunu erteledi fakat bu telefonun tanıtım tarihi hakkında şu anda elimizde bir bilgi bulunmamakta.

Red Magic 5G, 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olan ilk akıllı telefon olacaktı, telefon Mobil Dünya Kongresi‘nde tanıtılacaktı fakat kongre iptal olduğu için bu lansmanı Çin‘de gerçekleştirecek. Şirket şu anda tam bir tarih vermemekle birlikte en kısa sürede açıklama yapacaklarını söylüyor.

Red Magic 5G‘nin özelliklerini hatırlayacak olursak, 16 GB‘a kadar LPDDR5 RAM , 144 Hz ekran tazeleme hızı ve 80W hızlı şarj gibi innovatif özelliklerle gelecek. Ayrıca Ni Fei‘nin yaptığı açıklama ve sosyal medya hesabına koyduğu video “hava soğutmalı hızlı şarj çözümü” adında yeni bir teknolojiyi bizlerle buluşturacak. Oldukça yenilikçi olan bu cihazın en kısa sürede tanıtılmasını bekliyoruz.