Nova 9’u Kaan Arlı’ya sorduk! | HarmonyOS var mı? Ne zaman geliyor?

Huawei Nova 9 lansmanı ardından Viyana’da olay yerinden Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Ekosistemden Sorumlu İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı ile lansmanı değerlendirirken birkaç soru da sorduk.

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00:00 Giriş

00:34 Nova 9 neler sunuyor?

05:30 Nova 9 Türkiye fiyatı ne kadar olur?

06:50 Nova 9’da HarmonyOS ver mı?

09:57 Huawei Watch GT3 ailesi ve FreeBuds Lipstick