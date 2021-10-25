Akıllı Telefonlar
Nova 9’u Kaan Arlı’ya sorduk! | HarmonyOS var mı? Ne zaman geliyor?
Huawei Nova 9 lansmanı ardından Viyana’da olay yerinden Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Ekosistemden Sorumlu İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı ile lansmanı değerlendirirken birkaç soru da sorduk.
İlginizi çekebilir; Huawei Nova 9 nasıl fotoğraf çekiyor? | Viyana’dan enstantaneler
Nova 9’u Kaan Arlı’ya sorduk! | HarmonyOS var mı? Ne zaman geliyor?
00:00 Giriş
00:34 Nova 9 neler sunuyor?
05:30 Nova 9 Türkiye fiyatı ne kadar olur?
06:50 Nova 9’da HarmonyOS ver mı?
09:57 Huawei Watch GT3 ailesi ve FreeBuds Lipstick
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Digicel Pacific: Telstra, Pasifik Firmasını “Çin’i Engellemek İçin” Satın Aldı
Nova 9’u Kaan Arlı’ya sorduk! | HarmonyOS var mı? Ne zaman geliyor?
Apple, Çin’de Kalan Son ABD Teknoloji Devi Mi Olacak?
2031 Yılında Dünya
Intel: İşlemci ve Ekran Kartı Kıtlığı 2023’e Kadar Sürebilir
Nova 9’u Kaan Arlı’ya sorduk! | HarmonyOS var mı? Ne zaman geliyor?
Hepimizi Heyecanlandırmış 10 Telefon | Geçmişe Yolculuk
Huawei Nova 9 nasıl fotoğraf çekiyor? | Viyana’dan enstantaneler
DÜNYANIN EN ÇOK SATAN 10 OYUNU
POCO X3 GT vs POCO X3 Pro Hız Testi | Dimenstiy 1100 vs Snapdragon 860
Nova 9’u Kaan Arlı’ya sorduk! | HarmonyOS var mı? Ne zaman geliyor?
Hepimizi Heyecanlandırmış 10 Telefon | Geçmişe Yolculuk
Huawei Nova 9 nasıl fotoğraf çekiyor? | Viyana’dan enstantaneler
DÜNYANIN EN ÇOK SATAN 10 OYUNU
POCO X3 GT vs POCO X3 Pro Hız Testi | Dimenstiy 1100 vs Snapdragon 860
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.