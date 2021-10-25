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Nova 9’u Kaan Arlı’ya sorduk! | HarmonyOS var mı? Ne zaman geliyor?

Huawei Nova 9 lansmanı ardından Viyana’da olay yerinden Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Ekosistemden Sorumlu İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı ile lansmanı değerlendirirken birkaç soru da sorduk.

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Nova 9’u Kaan Arlı’ya sorduk! | HarmonyOS var mı? Ne zaman geliyor?

00:00 Giriş
00:34 Nova 9 neler sunuyor?
05:30 Nova 9 Türkiye fiyatı ne kadar olur?
06:50 Nova 9’da HarmonyOS ver mı?
09:57 Huawei Watch GT3 ailesi ve FreeBuds Lipstick

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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