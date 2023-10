Nothing şirketinin CEO’su Carl Pei, geçtiğimiz dönemde çok konuşulan, ancak bir türlü üretim modeline dönüşmeyen Nothing Power (1) şarj cihazının neden iptal edildiğini açıkladı. Nothing, kendine özgü şeffaf tasarımıyla dikkat çeken Power (1) modelini tanıttığında büyük ilgi görmüştü. Ancak, şirketin CEO’suna göre bazı teknik sorunlar ve ürünün dayanıklılığı gibi eksiklikler, Power (1)’in piyasaya sürülmesini engelledi. İşte karşınızda Nothing Power (1) şarj istasyonu.

Nothing CEO’su Carl Pei, İptal Edilen Nothing Power (1) Şarj İstasyonunu Anlattı

Nothing Power (1), aynı anda birden fazla cihazı şarj edebilme özelliği ile dikkat çekiyordu. Üstünde büyük bir Qi şarj bobini bulunduran bu şarj cihazı, ayrıca USB-C ve USB-A bağlantı noktalarına sahipti. Böylece, Power (1) hem kablosuz hem de kablolu şarj imkanı sunuyordu. Ayrıca, entegre bir bataryaya sahip olduğu için taşınabilir bir güç bankası olarak da kullanılabiliyordu.

Carl Pei, Power (1)’in şeffaf plastik gövdesinin düşmelere karşı dayanıklı olmadığını ve ağırlığının fazla olduğunu belirtiyor. Ayrıca, ürünün sıcaklık yönetimi sorunları yaşadığı da dile getiriliyor. Tüm bu faktörler, Power (1)’in ticari bir ürün olarak pazara sunulmasını engelledi.

Apple’ın benzer bir ürünü olan AirPower’ın da benzer bir kaderi paylaştığını hatırlatmak önemli. AirPower, uzun süren gecikmelerin ardından iptal edilmişti. Nothing ve Apple gibi teknoloji şirketlerinin karşılaştığı bu tür zorluklar, inovasyonun ve ürün geliştirmenin ne kadar karmaşık bir süreç olduğunu gösteriyor. Carl Pei, gelecekteki projelerde bu deneyimlerden yararlanacaklarını ve daha sağlam ürünler sunacaklarını vurguluyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Nothing'in bu harika tasarıma sahip şarj istasyonu seri üretime geçmeli miydi?