Samsung, kendi sesli asistanı konusunda uzun süredir sessizliğini koruyordu ancak son sızıntılar işlerin değişeceğini gösteriyor. Şirketin yanlışlıkla yayınlayıp sildiği bir duyuru, Bixby için devrim niteliğinde bir ortaklığın sinyallerini verdi. Peki, bu yeni güncelleme ile Bixby rakiplerini yakalayabilecek mi?

Samsung ve Perplexity ortaklığı Bixby ile hayat buluyor

Güney Koreli teknoloji devi, bugüne kadar amiral gemisi telefonlarında Google Gemini modellerine ağırlık veriyordu. Ancak Samsung, kendi asistanını tamamen rafa kaldırmış değil. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, One UI 8.5 güncellemesiyle birlikte Bixby yeteneklerini artırmak için önemli bir adım atıyor.

Kısa süre yayında kalan ve hemen kaldırılan bir basın bülteni, asistanın artık karmaşık soruları yanıtlamak için Perplexity altyapısını kullanacağını doğruladı. Bu entegrasyon sayesinde asistan, sadece basit komutları yerine getiren bir araç olmaktan çıkıp, karşılıklı konuşabilen ve bağlamı anlayan bir yapıya bürünecek. Böylece Bixby, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

Web aramalarında devrim yaratabilir

Sızdırılan bilgilere göre Bixby, kullanıcıların niyetini anlayarak doğal dildeki komutlara yanıt verebilecek. Örneğin, cebinizde ekranın neden açık kaldığını sorduğunuzda, asistan durumu analiz edip ilgili ayarları (yanlışlıkla dokunma koruması gibi) otomatik olarak önünüze getirebilecek.

Ayrıca Perplexity desteği sayesinde gerçek zamanlı web aramaları çok daha yetenekli hale geliyor. Kullanıcılar “Seul’de çocuk havuzu olan otelleri bul” gibi spesifik isteklerde bulunduğunda, Bixby doğrudan arayüz üzerinden sonuçları listeleyebilecek. Bu özelliklerin Galaxy S26 serisiyle birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone 18 Pro işlemcisi belli oldu! Apple A20 Pro neler sunacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bixby’nin bu güncellemesi onu tekrar kullanışlı hale getirir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!