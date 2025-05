Teknoloji dünyası, şeffaf tasarımı ve yenilikçi arayüzüyle dikkat çeken Nothing markasının yeni amiral gemisi modelini heyecanla bekliyor. Nothing’in premium segmentteki son telefonu olan Phone (2)’nin piyasaya sürülmesinin üzerinden geçen zamanın ardından gözler, markanın sıradaki büyük adımı olan Nothing Phone 3 modeline çevrildi. Peki Nothing Phone 3 ne zaman tanıtılacak?

Nothing Phone 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Phone 3 için resmi bir lansman tarihi henüz açıklanmamış olsa da, önemli bir gelişme yaşandı. Nothing CEO’su ve Kurucu Ortağı Carl Pei, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Nothing Phone 3 modelinin ABD pazarında satışa sunulacağını doğruladı. Bu durum, önceki model Phone (2)’nin de ABD’de piyasaya sürülmesi göz önüne alındığında büyük bir sürpriz olmasa da, lansmanın yakın olduğuna dair önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Sektördeki söylentiler ve sızıntılar, Nothing Phone 3‘ün tanıtımı için Temmuz 2024 tarihini işaret ediyor. Bu tarih, markanın önceki lansman takvimleriyle de uyumlu görünüyor. Cihazın teknik özellikleri hakkında henüz net bilgiler olmasa da, beklentiler oldukça yüksek. Nothing Phone 3‘ün, markanın imzası haline gelen ikonik şeffaf tasarımını ve özelleştirilebilir Glyph LED arayüzünü koruması bekleniyor. Hatta bazı kaynaklar, markanın bu modelle birlikte yeni bir tasarım dili sunabileceğini de öne sürüyor.

Donanım tarafında ise Nothing Phone 3‘ün gücünü Qualcomm’un yeni nesil yonga setlerinden, muhtemelen Snapdragon 8s Gen 3‘ten alacağı konuşuluyor. Yüksek performans vadeden bu işlemcinin yanı sıra, yüksek yenileme hızına sahip kaliteli bir AMOLED ekran da beklenen özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca, Phone (3a) serisinde olduğu gibi Nothing Phone 3 modelinde de ana ve ultra geniş açılı lenslere ek olarak bir telefoto kamera sensörünün bulunması ve Essential Key gibi özel bir tuşun yer alması ihtimaller dahilinde.

Nothing Phone 3 Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Nothing Phone 3 modelinin küresel lansmanı kadar, Türkiye pazarına ne zaman giriş yapacağı da merak konusu. Henüz Nothing tarafından resmi bir Türkiye lansmanı tarihi veya satış tarihi duyurusu yapılmadı. Ancak genel beklenti, cihazın Avrupa lansmanı ile eş zamanlı veya çok kısa bir süre sonra Türkiye’deki teknoloji meraklılarıyla buluşacağı yönünde.

Markanın önceki modelleri de Avrupa ile benzer zamanlarda Türkiye’de satışa sunulmuştu. Bu nedenle, Nothing Phone 3‘ün de Temmuz veya Ağustos 2024 gibi Türkiye raflarında yerini alması olası görünüyor. Cihazın Türkiye fiyatı hakkında ise şimdiden bir tahminde bulunmak zor; bu, küresel fiyatlandırma ve yerel vergilendirme gibi faktörlere bağlı olacaktır. Nothing Phone 3, şüphesiz Türkiye’deki akıllı telefon pazarında da ilgiyle karşılanacaktır.

Siz Nothing Phone 3 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.