Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, yine tartışmaların merkezinde. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda, Mükremin Gezgin bazı sosyal medya paylaşımları sonucunda ev hapsi cezasıyla karşı karşıya kaldı.

İçindekiler Mükremin Gezgin hakkında müstehcenlik soruşturması

Mükremin Gezgin hakkında müstehcenlik soruşturması

Mükremin Gezgin müstehcenlik suçundan dolayı ev hapsi cezası aldı. Olayın fitilini ateşleyen görüntülerde Mükremin Gezgin tarafından küçük yaştaki erkek çocuklarına yöneltilen “Ben kadınım değil mi?” sorusu yer alıyordu. Video sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Bu videoların sosyal medyada hızla yayılması üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi ve Mükremin Gezgin hakkında resmi suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında kısa sürede gözaltına alınan Mükremin Gezgin, adliyeye sevk edildi ve hakkında “müstehcenlik” suçlamasıyla ev hapsi kararı çıktı.

Kararın ardından sosyal medya ikiye bölünmüş durumda. Kimileri bu cezanın yeterli olmadığını düşünürken, kimileri ise Mükremin Gezgin‘in içerik üretme özgürlüğüne müdahale edildiğini savunuyor. Kamuoyunun büyük bir kısmı, çocukların içeriklerde kullanılmasına kesin bir şekilde karşı çıkıyor.

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