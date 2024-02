Nothing’in geçtiğimiz günlerde yapılan topluluk güncellemesinde, teknoloji dünyasının merakla beklediği Nothing Phone (2a) telefonunun piyasaya sürüleceği resmi olarak doğrulanmazken, şirketin bu yıl içinde yeni ses ürünlerini kullanıcılarla buluşturma planları da duyuruldu.

2023 yılında Nothing, mühendislik yeteneklerini dünya genelindeki yedi ofisinde genişletti. Bu çabaların bir ürünü olarak, şirket iki ikinci nesil ürününü başarıyla piyasaya sürdü: Nothing Phone (2) ve Nothing ear (2). Nothing Phone (2a) ise, şirketin uzmanlığı ve işçiliğiyle temel kullanıcı ihtiyaçlarını iki katına çıkararak, en uygun günlük akıllı telefon deneyimini sunmayı amaçlayan bir tasarım anlayışıyla şekilleniyor.

Nothing Phone (2a) geliyor

Nothing‘in kurucusu Carl Pei, telefonun kod adını “Aerodactyl” olarak ima etmişti. Şirket, bu yeni modelin, en sevilen özelliklerinden bazılarıyla donatılarak, önceki versiyonlarla karşılaştırıldığında önemli bir yükseltme sunacağını vurguladı.

İlginizi Çekebilir: iPhone 15 Pro sahipleri memnun mu?

Sızan bilgilere göre, Nothing Phone (2a), MediaTek Dimensity 7200 SoC tarafından desteklenen 6.7 inç 120Hz AMOLED ekrana, 50MP 1/1.5 inç Samsung S5KGN9 sensöre ve 50MP Samsung S5KJN1 ultra geniş kameraya sahip olduğu söyleniyor. Hem ön hem de arka tarafta 32MP Sony IMX615 sensör yer alıyor. Telefonun 8GB + 128GB ve 12GB + 256GB versiyonları olacak, ancak 12GB + 512GB modeli gibi bir seçenek sunmayacak.

Nothing Phone (2a), siyah ve beyaz renk seçenekleriyle gelecek ve temel modelin fiyatının 400 Euro’nun altında olması bekleniyor. Şirket, 27 Şubat’ta MWC 2024 etkinliğinde daha fazla ayrıntıyı paylaşacak. Nothing Phone (2a) modeli de Türkiye pazarına gelecek gibi görünüyor.

Bu gönderiyi Instagram’da gör CMF by Nothing (@cmf.tech)’in paylaştığı bir gönderi

Şirketin bir diğer sürprizi ise şifreli bir teaser’ın ardından ortaya çıktı. CMF by Nothing, CMF Buds ve CMF Neckband Pro’nun yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu. CMF Buds Pro’nun geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmesinin ardından, Buds’un daha uygun fiyatlı bir model olması ve Neckband Pro’nun yeni bir kategori açması bekleniyor. “Pro” ismi nedeniyle, Neckband Pro’nun aktif gürültü engelleme (ANC) desteği sunması muhtemel.

Buna ek olarak, şirket, Android uygulama geliştiricilerine hitap eden Glyph Developer Kit’i piyasaya süreceğini duyurdu. Bu kit, Nothing telefonları için özel olarak tasarlanmış Glyph Arayüzü’nü kontrol etme yeteneği sağlayacak.

Nothing ayrıca, küresel pazarlama stratejisini denetleyecek yeni Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak Jillian Gerngross’u atadı. Amazon Music’teki 12 yıllık deneyimiyle Gerngross, Nothing telefonları ve yeni ses ürünlerinin piyasaya sürülmesi gibi projelerde liderlik edecek ve bu kategoriyi daha eğlenceli hale getirme taahhüdünde bulundu. Şirket, Gerngross’un liderliğinde global pazarlama stratejisini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.