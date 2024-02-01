Apple‘ın en yeni akıllı telefonları iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, titanyum alaşımlı kasa gibi bir dizi yükseltme sunmasına rağmen, kullanıcıların beklentilerini karşılamada başarılı olamıyor gibi görünüyor. Yapılan son ankete göre, 700.000’den fazla Google incelemesini içeren bir çalışma, bu modellerin çeşitli yönlerinde hayal kırıklığı yaratan birçok kullanıcı geri bildirimi ortaya koyuyor.

PerfectRec tarafından sunulan güncel verilere göre, iPhone 15 Pro, önceki premium iPhone modelleri arasında en düşük müşteri memnuniyeti puanına sahip. Ekim 2023 itibariyle 5 yıldızlı puanlar, %68’e kadar düşmüş durumda. Bu durum, Apple’ın Pro modellerinin beklenen performansı ve kullanıcı tatminini sağlama konusundaki zorluklarını yansıtıyor.

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PerfectRec’in CEO’su, “Ekim 2023’te iPhone 15 memnuniyetine ilişkin ilk çalışmamız, 15 Pro’nun şimdiye kadarki tüm premium iPhone’lar arasında en düşük müşteri memnuniyetine sahip olduğunu ortaya çıkardı. O zamandan beri iPhone 15 Pro’yu 5 yıldızla derecelendiren müşterilerin oranı %72’den %68’e düştü.” açıklamasında bulundu.

Kullanıcıların dile getirdiği şikayetler arasında, pil ömründen kaynaklanan sorunlar ve özellikle cihazların düz bir şekilde yerleştirilmesini zorlaştıran çıkıntılı arka kameralar bulunuyor. Ayrıca, önceki nesil iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’e kıyasla iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’in yeterince çarpıcı yükseltmeler sunmaması da eleştirilen diğer bir nokta.

Öte yandan, Ocak 2024’teki verilere göre müşteri memnuniyeti puanları düşerken, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus kullanıcıları, daha önceki modellere tercih edilen bir güncelleme yaparak daha yüksek memnuniyet oranlarına ulaşıyor. iPhone 15’in 5 yıldızlı incelemeleri %78 seviyesindeyken, iPhone 15 Plus %73,5 ile iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’in önünde yer alıyor. Bu durum, Apple’ın farklı kullanıcı kitlesine hitap eden modellerdeki başarısını gösteriyor.