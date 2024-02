Geçtiğimiz hafta, teknoloji dünyasının dikkat çeken şirketlerinden biri olan Nothing, yakında piyasaya sürecekleri akıllı telefonunun adını Nothing Phone (2a) olarak duyurmuştu. Ancak, şirket henüz cihazın tasarımı ve teknik özellikleri konusunda detaylı bilgi vermemişti. Telefonun bu ayın sonlarında piyasaya sürülmesi beklenirken, Nothing‘in önümüzdeki hafta resmi olarak bazı ayrıntıları doğrulayabileceği belirtiliyor. Ancak, şirketin Reddit hesabındaki görüntülerin istemeden sızdırılmış olabileceği bir gelişme, merak uyandırdı. Fotoğraflar hızla yayıldı, ancak şirket tarafından kaldırıldı.

İddia edilen Nothing Phone (2a) sızdırılan görselleri, cihazın tasarımına net bir bakış sunmuyor, zira koruyucu bir kılıf içerisinde yer alıyor. Ancak ön tarafta, cihazın merkezi olarak konumlandırılmış delikli bir ekrana sahip olduğu görülüyor.

Nothing Phone (2a) özellikleri nasıl olacak?

Telefonun arka tarafındaki yeniden tasarlanmış Glyph arayüzü, kasa tarafından gizlenmiş olsa da, yatay olarak düzenlenmiş çift kamera sistemi ve LED flaş ile dikkat çekiyor. İddialara göre, cihazın teknik özellikleri oldukça etkileyici. Full HD+ çözünürlüğü destekleyen 6,7 inç AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve ekran altı parmak izi sensörü gibi özelliklere sahip olacak.

Nothing Phone (2a)’nın içerisinde Dimensity 7200 yonga seti, 12 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar depolama alanı ve 45W hızlı şarjlı 4.920 mAh batarya gibi güçlü bileşenlere yer verilmesi bekleniyor. Öne çıkan özellikler arasında 32 megapiksel Sony IMX615 ön kamera ve OIS özellikli 50 megapiksel Samsung GN9 ana kamera ile 50 megapiksel Samsung JN1 ultra geniş lensin bulunduğu arka kamera kurulumu yer alıyor.

Cihazın işletim sistemi olarak Nothing OS 2.5 tabanlı Android 14 kullanması beklenirken, muhtemelen siyah beyaz tonlarda gelmesiyle estetik bir tasarıma sahip olacağı düşünülüyor. Nothing Phone (2a), teknoloji tutkunları ve akıllı telefon kullanıcıları arasında büyük bir heyecan yaratmaya aday gibi görünüyor. Şirketin önümüzdeki haftalarda yapacağı resmi açıklamalarla birlikte, kullanıcılar daha fazla ayrıntıya ve kesin bilgilere ulaşabilecekler.