Şu sıralar birçok S24 kullanıcısının dilinde olan Galaxy S24 ekran şikayeti için bir güncelleme yayınlanacağı haberini geçtiğimiz gün sizlerle paylaşmıştık. Bir destek çalışanı tarafından paylaşılan bu bilginin ardından Samsung İspanya cephesinden inanılmaz bir açıklama geldi. Samsung İspanya’dan gelen resmi açıklama, bu değişikliğin bilinçli bir tercih olduğunu ortaya koydu ve üründe bir hata olmadığını belirtti.

Samsung Galaxy S24 Ekran Şikayeti için Güncelleme Gelmeyecek, Bu Bir Sorun Değilmiş

İspanyol blog Teknófilo, Samsung İspanya ile iletişime geçti ve yerel şubenin resmi bir açıklama yaptığını duyurdu. Açıklamada, Galaxy S24 serisi telefonların renk ve parlaklık ayarlarının kullanıcı deneyimini geliştirmek için bilinçli yapıldığı belirtildi.

Ekran teknolojisinde yapılan değişikliklerin daha doğal bir görüntüleme deneyimi sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Kullanıcılar önceki modellere kıyasla renk derinliğinde farklılıklar gözlemledi, Samsung ise bunun bilinçli bir tercih olduğunu söylüyor.

Samsung İspanya’nın açıklamasına göre, ekranın bu yeni renk kalibrasonu kasıtlı bir adım olarak kabul edilmeli ve bir ürün hatası olarak görülmemeli. Şirket, müşteri geri bildirimlerine önem verdiğini ve pazar ve tüketici ihtiyaçlarına uygun olarak sürekli olarak yazılımı geliştirdiğini vurguladı.

Geçen yılın Galaxy S23 modellerine kıyasla yapılan incelemelerde, Galaxy S24’ün Canlı modunda renk üretiminde belirgin bir farklılık olduğu ortaya çıktı. Yeni cihazın renkleri daha az doygun ve neredeyse Doğal renk profiliyle aynıydı. Şu anda herhangi bir düzeltme olup olmayacağı belirsizliğini korurken, gelişmeler ve Samsung’un sağlayacağı ek bilgiler dikkatle takip ediliyor.

Galaxy S24 Ekran Şikayeti Nedir? Hangi Cihazlar Etkileniyor?

Galaxy S24 Ultra, 2600nit tepe parlaklığa ulaşabilen, ince çerçeveli ve yansıma önleyici özel bir kaplama ile donatılan harikulade bir ekrana sahip. Öyle ki, telefonu gerçek hayatta eline alıp kullanan herkes, cihazın ekranını şu ana kadar gördükleri en iyi ekran olarak adlandırıyor.

Galaxy S24 ve S24 Plus için de durum aynı şekilde. Galaxy S24 ekran konusunda gerçekten harika bir deneyim sunuyor. Samsung bu cihazlarda muhteşem bir panel kullanmış durumda. Ancak ekranın renk kalibrasyonu ile ilgili öyle bir sorun var ki, bu sorun kullanıcıların ekranın zevkini tam anlamıyla yaşamasına engel oluyor.

Birçok kullanıcı, Galaxy S24 ekranının renk üretme yeteneğinin ve parlaklığının beklenenin altında olduğunu dile getiriyor. Dahası, bu sıkıntı sadece Galaxy S24 Ultra için değil, aynı zamanda Galaxy S24 ve S24 Plus modellerini de etkiliyor gibi görünüyor.

Kullanıcılar, Galaxy S24 Ultra’nın ekranının parlaklığının ve renk doğruluğunun doğru çalışmadığını belirtiyorlar. Özellikle, ana ekranda veya uygulamalarda renklerin bozulduğunu gözlemleyebilirsiniz. Ancak video oynatma sırasında ekranın beklendiği gibi işlediği bildiriliyor.

Burada ilginç nokta, ekran renklerinin üçüncü taraf uygulamalarda doğru çalışırken, Samsung uygulamalarında doğru çalışmaması. Samsung İspanya cephesinden gelen Galaxy S24 ekran şikayeti açıklaması bu yüzden ilginç. Zira eğer her şey düzgün çalışsaydı, ekrandaki tüm renklerin tüm uygulamalarda aynı olması gerekirdi.

Bu açıklamanın yerel bir Samsung mağazasından geldiğini ve henüz Samsung genel merkezinden bir açıklama gelmediğini söylemek mümkün. Bizler de yeni açıklamaları merakla takipteyiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S24 ekran şikayeti bilinçli bir tercih mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!