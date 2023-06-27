Nothing, 11 Temmuz’da resmiyet kazanacak olan Nothing Phone (2) için heyecan verici bir tanıtım hazırlığı içerisinde. Firmanın sosyal medya hesapları her geçen gün cihaz hakkında yeni bir detay paylaşıyor. Firma son olarak üyeleri dünyaca ünlü DJ’ler Steve Angello, Sebastian Ingrosso ve Axwell olan Swedish House Mafia grubu ile yapılan iş birliğini paylaştı. Swedish House Mafia, bu beklenen cihaz için özel bir Glyph Ses Paketi bestelemesiyle dikkatleri üzerine çekti! İşte Nothing Phone (2)’nin yeni zil sesleri!

Nothing Phone (2) Kişiselleştirme Konusunda Çıtayı Arşa Çıkarıyor!

Nothing, Swedish House Mafia işbirliğiyle özel bir tanıtım videosu yayınladı. Videoda Nothing Phone (2) için oluşturulan Glyph Ses Paketi’nin tadına bakmak mümkün. Ayrıca, Glyph Composer adı verilen yeni bir özellikle birlikte Phone (2) kullanıcıları, Swedish House Mafia’nın seslerini kişiselleştirme ve remiksleme şansı bulacak. Kullanıcılar farklı ışık ve ses kombinasyonları seçerek kendi Glyph Zil Seslerini de oluşturabilecekler.

Eğer bir Nothing Phone (1) kullanıcısıysanız, endişe etmenize gerek yok. Glyph Composer özelliği, Phone (1) cihazları için de sunulacak. Bu özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmasa da, Nothing geçtiğimiz aylarda Nothing OS 2.0 yazılımının Phone (1) için Ağustos ayı sonuna kadar yayınlanacağını belirtmişti. Tahminlerimize göre, Glyph Composer özelliği de bu güncellemeyle birlikte gelecektir.

Nothing x Swedish House Mafia@swedishousemfia have composed an exclusive Glyph Sound Pack for Phone (2), giving you a taste of what's coming up. With the new Glyph Composer, you can personalise and remix Swedish House Mafia's custom sounds. Tap the pads to trigger different… pic.twitter.com/ODbtj04AAm — Nothing (@nothing) June 26, 2023

Paylaşılan videoda cihazdan da ufak kesitlere yer verilmiş. Videoda Nothing Phone (2)’nin düz bir ekrana sahip olduğu göze çarpıyor. Bu, selefinin iPhone’dan esinlenildiği ve iPhone’ların da kavisli bir ekrana sahip olmadığı düşünüldüğünde şaşırtıcı değil. Yan taraflar eskisi gibi düz bir tasarıma sahipken, arka kısımda yalnızca iki kamera bulunuyor gibi görünüyor. Selfie kamerasının ise ortaya yerleştirildiği görülebiliyor.

Nothing, yaklaşan Phone (2) ile ilgili merak uyandıran detayları adım adım paylaşmaya devam ediyor. Heyecanla beklenen resmi tanıtımın ardından cihazın neler sunacağı ve kullanıcılar için hangi yenilikleri beraberinde getireceği merakla bekleniyor.

Bizler de geçtiğimiz haftalarda ülkemize resmi olarak giriş yapan Nothing cephesinin bir sonraki canavarını merakla bekliyoruz. Kısa sürede en sevilen akıllı telefon üreticileri arasına giren Nothing, yeni modeliyle de çok konuşulacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni zil sesleri nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!