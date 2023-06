Nothing, 11 Temmuz’da resmiyet kazanacak olan Nothing Phone (2) için heyecan verici bir tanıtım hazırlığı içerisinde. Firmanın sosyal medya hesapları her geçen gün cihaz hakkında yeni bir detay paylaşıyor. Firma son olarak üyeleri dünyaca ünlü DJ’ler Steve Angello, Sebastian Ingrosso ve Axwell olan Swedish House Mafia grubu ile yapılan iş birliğini paylaştı. Swedish House Mafia, bu beklenen cihaz için özel bir Glyph Ses Paketi bestelemesiyle dikkatleri üzerine çekti! İşte Nothing Phone (2)’nin yeni zil sesleri!

Nothing, Swedish House Mafia işbirliğiyle özel bir tanıtım videosu yayınladı. Videoda Nothing Phone (2) için oluşturulan Glyph Ses Paketi’nin tadına bakmak mümkün. Ayrıca, Glyph Composer adı verilen yeni bir özellikle birlikte Phone (2) kullanıcıları, Swedish House Mafia’nın seslerini kişiselleştirme ve remiksleme şansı bulacak. Kullanıcılar farklı ışık ve ses kombinasyonları seçerek kendi Glyph Zil Seslerini de oluşturabilecekler.

Eğer bir Nothing Phone (1) kullanıcısıysanız, endişe etmenize gerek yok. Glyph Composer özelliği, Phone (1) cihazları için de sunulacak. Bu özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmasa da, Nothing geçtiğimiz aylarda Nothing OS 2.0 yazılımının Phone (1) için Ağustos ayı sonuna kadar yayınlanacağını belirtmişti. Tahminlerimize göre, Glyph Composer özelliği de bu güncellemeyle birlikte gelecektir.

Nothing x Swedish House Mafia@swedishousemfia have composed an exclusive Glyph Sound Pack for Phone (2), giving you a taste of what's coming up.

With the new Glyph Composer, you can personalise and remix Swedish House Mafia's custom sounds. Tap the pads to trigger different… pic.twitter.com/ODbtj04AAm

— Nothing (@nothing) June 26, 2023