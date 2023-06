Carl Pei’nin şirketi Nothing yakın zamanda ilk akıllı telefon modeli Nothing Phone (1)’i piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi yeni modeli Nothing Phone (2) üzerinde çalışmaya başladı. Telefonun tasarım detayları ortaya çıkmaya başladı. Ayrıca resmi onaylanan özellikleri de detaylandırıldı.

Nothing Phone (2), önceki modelde de kullanılan minimalist glif arayüzüne sahip olacak. Telefonun kenarları düz ve keskin olacak. Arka tarafta çift kamera kurulumu bulunacak. Kamera sensörleri ve flaş ortada delik şeklindeki kesiklik içerisinde yer alacak.

Nothing Phone (1) fiyat ve performans bakımından yüksek puan almıştı. Yeni tasarım detaylarına göre Nothing Phone (2) modelinin de benzer şekilde iyi bir deneyim sunması bekleniyor. Nothing Phone (2) ile bu farklılaşma çabalarının devam edeceği anlaşılıyor.

Nothing Phone 2’nin 11 Temmuz’da yapılması planlanan resmi lansmanı öncesinde, şirket son olarak telefonun piyasaya sürüleceği tarihi açıkladı.

Nothing x Swedish House Mafia@swedishousemfia have composed an exclusive Glyph Sound Pack for Phone (2), giving you a taste of what's coming up.

With the new Glyph Composer, you can personalise and remix Swedish House Mafia's custom sounds. Tap the pads to trigger different… pic.twitter.com/ODbtj04AAm

— Nothing (@nothing) June 26, 2023