Nothing, başarılı Nothing Phone (1)’in merakla beklenen halefi Nothing Phone (2) adlı yeni cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefon Kore’de NRRA’dan (Ulusal Radyo Araştırma Ajansı) radyo dalgası sertifikası aldı. İşte detaylar.

Nothing’in kurucusu Carl Pei, daha önce verdiği bir röportajda Nothing Phone (2) için önceliğin Amerika Birleşik Devletleri pazarında olacağını ve bunu diğer ülkelerdeki sürümlerin izleyeceğini belirtmişti. Akıllı telefon BIS Sertifikasyon web sitesinde ve daha sonra Hindistan sitesi Flipkart’ta göründüğünde bu göstergeler pekişti.

Nothing Phone (2) teknik özellikleri

Kore’de Nothing Phone (2) için radyo dalgası sertifikası verilmesi, Kore pazarında piyasaya sürülmesinin de yakın olduğu inancını daha da güçlendiriyor. Teknik özelliklerine gelince, Nothing Phone (2)’nin Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci tarafından desteklendiği resmen doğrulandı. Geekbench listelemesi, Android 13 ile önceden yüklenmiş olarak geleceğini ve 12 GB RAM’e sahip olacağını ortaya koydu. Akıllı telefonun 4700 mAh batarya barındıracağı ve uzun süreli kullanım sağlayacağı belirtiliyor.

Ekranın 1080×2400 piksel çözünürlüğe ve pürüzsüz 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik bir ekran olduğu söyleniyor. Kamera meraklıları, 50 MP ana kameranın başını çektiği çift kamera kurulumunu dört gözle bekleyebilirler. Carl Pei, Forbes’a verdiği bir röportaj sırasında Nothing Phone (2)’nin Temmuz 2023’te küresel olarak piyasaya sürüleceğini doğruladı.