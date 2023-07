Nothing Phone’un (2) yakında piyasaya sürülecek olan akıllı telefonunun tasarımıyla ilgili sızıntılar ve bilgiler ortaya çıktı. Ancak, baştan bu sızıntıların resmi olmadığı ve şirket tarafından doğrulanmadığı belirtelim. Sızdırılan CAD görüntüleri, cihazın selefi olan Nothing Phone’a benzer bir dikey çift kamera kurulumuna sahip olduğunu gösteriyor. Görüntüler, selefi ile benzerlik gösteriyor ve önceki sızıntılarda yer alan OnLeaks’in CAD renderlerine benzemektedir. Ancak, arka kamera yapılandırması hakkında henüz resmi bilgi yok.

Sızdırılan görselde, Phone (2)’nin selefinde olduğu gibi tek LED flaş yerine düz kenarlara ve çift LED flaşa sahip olduğu görülüyor. Nothing Phone (2) için şirketin yakın zamanda daha fazla teaser yayınlayacağı ve tasarım hakkında daha fazla bilgi vereceği belirtiliyor. Şu an için sızdırılan görseller dışında resmi bilgiler maalesef ki henüz açıklanmadı.

İlginizi Çekebilir: Nothing OS 1.5.5 ile Nothing Phone Şaha Kalkıyor!

Cihazın bazı özellikleri hakkında ise daha fazla bilgi mevcut. Phone (2), 6.7 inç FHD+ çözünürlüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekrana sahip olacak. Kablosuz şarj destekli 4.700mAh pil kapasitesine sahip olacak ve Glif arayüzünün geliştirilmiş bir versiyonu arka panelde bulunacak.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti ile çalışacak ve Nothing OS 2.0 tabanlı Android 13 işletim sistemi ile gelecektir. Ayrıca, alüminyum bir çerçeve ile daha iyi dayanıklılık ve birinci sınıf bir his sunacak. Nothing Phone (2) lansmanına yaklaşık bir hafta kaldığı için resmi açıklamalar ve tanıtımlar yakında ortaya çıkacak.